Lionel Richie :"Se tiende a pensar que el público español es tranquilo, pero no; es ruidoso y sexy"

El icónico Lionel Richie cierra con cinco conciertos en España el itinerario europeo de su gira mundial Say hello to the hits. Y lo hará, según sus propias palabras, ante un público «ruidoso», «sexy» y dispuesto a «entonar cada nota», asegura la superestrella del pop, que hoy llega a Murcia.

Porque sí, la capital del Segura acoge este miércoles la primera de estas cinco fechas –también visitará, hasta el día 2, Fuengirola, Cádiz, A Coruña y Madrid–; en concreto, el ‘Murcia On’, el ciclo de conciertos de Ibolele Producciones en la Plaza de Toros de La Condomina, será el que reciba al norteamericano, que llega dispuesto a darlo todo.

«Siempre me encanta encontrarme algo nuevo, algo diferente, pero en este caso lo que quiero es ver a cuánta gente puedo volver completamente loca desde el escenario», advierte el artista, deseoso por conecta con una audiencia que le permite ser él mismo mientras encadena un ‘hit’ tras otro. Porque, recordemos, Richie tiene en su repertorio éxitos que van desde el Easy, con The Commodores, pasando por el dueto Endless love, con Diana Ross, hasta las bailongas All night long (all night) y Dancing on the ceiling.

Así que no necesita calentar demasiado a sus fans, pero, aún así, sabe cómo hacerlo... «No se trata de hacer algo diferente –continúa–, sino de ser uno mismo y de averiguar cómo actúa el público. Y, lo creas o no, a veces tengo que preguntarme [cuando actúo allí] si estoy en Los Ángeles. Se tiende a pensar que España es muy relajada, muy tranquila. No, es ruidosa y entona cada nota conmigo», celebra.

Tampoco el idioma será una barrera, pues Richie está dispuesto a atreverse con un poco de español en el estribillo de la archiconocida Hello. «Ellos dicen ‘hello’ y a lo mejor yo respondo ‘hola’, ya veremos cómo reaccionan. Puede ser divertido», adelanta el popular cantante. «En Hong Kong una vez dije: ‘Ni hao, is it me you’re looking for?’, y el público estalló. Así que igual pruebo algo así también aquí», insiste.

Lo que no cambia, apunta, es el nivel de energía que le transmite el público de este país a través de la música. «Te voy a dar un pequeño avance. Es como cuando interpreto All night long o Se la y saben que es estilo calypso, que no tiene nada que ver con España. Pero eso es lo que yo llamo un ‘ritmo universal’, y cuando lo tienes haces así», gesticula Richie con un baile improvisado. Es el compás de muchos países y España, dice, encaja perfectamente con ese beat colectivo.

«Además, todo aquí es tan sexy... Y es que no puedo decirlo de otra manera, es la vibra», zanja el músico, que repasa sus grandes éxitos en un escenario sencillo y acompañado de seis músicos. Eso es, al menos, lo que está haciendo en esta gira europea, que arrancó el pasado 31 de mayo en Belfast (Irlanda del Norte) e incluye conciertos en treinta y dos ciudades de quince países del viejo continente.

Es un espectáculo en el que Richie mezcla el sonido Motown y R&B de sus orígenes con The Commodores con las composiciones de su carrera en solitario, tanto las baladas más íntimas como los temas más comerciales. Es un viaje del pasado al presente que, seguramente, despierta muchas emociones y recuerdos y que quizá le lleva a preguntarse él mismo cuánto ha cambiado, recién cumplidos los 76 años.

«Tiene gracia que digas eso. No sé si me siento diferente al cantar temas de The Commodores», sostiene Richie, en una reflexión que se interrumpe cuando, a pocos minutos de empezar los ensayos, suena en el escenario un saxofón. «Igual hasta te puedo dar ejemplo», señala entre risas. «Ese es Dino. ¡Relax Dino!», le grita para retomar el argumento. «¿Diferente? He actuado tanto con The Commodores que cuando toco sus canciones siento que, de alguna manera, van a aparecer por ahí. Yo estaba hecho a los chicos, y me siento como un commodore, como el miembro que era».

También reconoce que algo cambia al adentrarse en su repertorio de artista solista. «Por supuesto que no es lo mismo. De vez en cuando tengo que tocarme el pelo. El afro ya no está. Ok, definitivamente, son dos sensaciones muy diferentes», asegura con gracia.

¿Una cena con Nadal?

Por lo demás, Richie espera disponer de un poco de tiempo libre para disfrutar del sol, de una copa de vino y, si hay suerte, de una comida con Rafa Nadal. «Oh, Dios mío, probablemente pasar tiempo con él sería fabuloso», confiesa el artista estadounidense, gran aficionado al tenis. «Me encantaría conocerlo y decirle hola. Almorzar o cenar con él, eso me agradaría. Y decirle: ‘Tú eres uno de mis jugadores favoritos’», apunta el artista.

Además, la superestrella del pop se mantiene en plena forma y de vez en cuando sigue dándole al deporte de la raqueta, el que le dio una beca para estudiar en la Universidad de Tuskegee, en su Alabama natal. Así que, ¿por qué no intercambiar incluso unas bolas entre concierto y concierto con Nadal, ahora que el deportista español está retirado? «Yo solo puedo jugar al tenis cuando puedo ver la bola», bromea Richie, en referencia a la gran velocidad del juego moderno. «Vosotros jugáis a un tenis en el que yo oigo ‘bam’ y entonces me dicen que he perdido. Así que solo me encantaría comer con él. ¡Nadal, te quiero!», insiste con el de Manacor.

Pero, sea como sea –y termine o no conociendo al tenista–, Richie asegura que España es el lugar perfecto para terminar esta gira. Dice que le aporta un «calor agradable», como el de su residencia en Los Ángeles, y destaca que es el país idóneo para celebrar, «con una copa de vino tinto o blanco», el final de una «exitosa gira».