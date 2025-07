El bajista más cool del mundo y el nuevo rey del blues

La última sesión del Jazz San Javier se saldó con un doble programa de alto poder de seducción. “Hemos conseguido celebrar la vida, alimentar el espíritu y honrar a los dioses”, dijo el director del Jazz San Javier, David Martínez, haciendo balance de la 27ª edición del Jazz San Javier – al que han asistido más de 23 mil espectadores - durante la entrega del Premio del Festival al bajista neoyorquino Marcus Miller., a quien los aficionados al jazz conocen y admiran como intérprete, compositor y productor sobre todo en proyectos de Miles Davis. Miller fue el principal artífice de la fórmula que permitió a Davis salir de un período estéril y reencontrarse con el público. Su fama no ha decrecido desde aquellos años.

La sesión de clausura del festival la inició una nueva estrella del blues americano: D.K. Harrell Resulta imposible no percibir en él la herencia de B.B. King, tanto en lo guitarrístico como a nivel vocal (incluso en los gestos: sus bailes con la guitarra, o llevándose la mano a la oreja como prestando atención), lo que demuestra que las nuevas generaciones también “tienen el blues”.

El orondo guitarrista demostró conocer perfectamente las claves del género -además fusionándolo con sonidos más rockeros- y un dominio brutal, controlando a la perfección los tiempos. Pese a su juventud, sobresale con una presencia de primera línea y ese tipo de habilidades intuitivas que no se escuchan todos los días. Fue oír a B.B. King y se enamoró del blues. Blues, claro, pero también soul, funk... -“PTLD” (iniciales de Post Traumatic Love Disorder) es funk con dosis de música disco-. Deja espacio para el slow blues y rinde homenaje a Albert King en “What Real Men Do” , trazando un puente entre los clasicismos de King o Collins y una energía nueva, joven y convincente. Su voz capta la atención de inmediato, y con su instrumento rasga licks y frases sin esfuerzo aparente, algo que la mayoría de los guitarristas tardan décadas alcanzar.

Harrell solo tiene dos álbumes publicados, pero ya ha ganado un Blues Music Award (en la categoría de Mejor Álbum de Artista Emergente en 2024) y lleva cantando blues casi toda su vida, cantando y tocando con desenfreno y alegría. Su Gibson ES-355 también recuerda a un joven B.B.: el lento blues en tono menor de "Get These Blues Out Of Me", sofisticado y profundo, es muy del estilo de "The Thrill Is Gone" del Rey del Blues. Y aunque el blues sea su línea principal, tantea el funk en “Not Here For A Long Time” , creando un groove contagioso y unos solos desarrollados con técnica envidiable y una enorme personalidad en piezas como "Hello Trouble" (rápido blues funk que recuerda a viejos clubs de los cincuenta, empapado de metales desde el principio).

Antes de acometer "Life' s lessons" -del album nuevo, "Talking heavy"-, D. K. contó que los equipajes de la banda no habían llegado y tuvieron que buscarse la vida. Seguidamente anunció que luego venderían CDs, estrecharían manos y besarían “señoritas, si ellas quieren”. Y se lanzó al desparrame en "Get These Blues Out Of Me". (“You can fiesta, muy funky!”); la terminó cantando sin micro, a pleno pulmón. La voz de Harrell es suave pero enérgica, y su autoritario trabajo de guitarra -con solos punzantes y memorables- es acertado siempre.

Llegó el bis: “¿Una más, dos más?” y Harrell mostró su respeto hacia Mr. Miller, dio las gracias en muchos idiomas, y pidió luces sobre el público: “Aunque hacemos blues, nos gusta divertirnos. Cuando empiecen los músicos a tocar, ¡todos a mover el culo!” Y se bajó del escenario para recorrer todo el recinto tocando, estrechando manos. Puso patas arriba el auditorio, y lo dejó calentito, pero que muy calentito (incluyendo aspavientos procaces) para Marcus Miller. Lo que vino a ser la fiesta de blues del año. D.K. Harrell es una bestia absoluta en todos los niveles y tiene un futuro brillante.

Al asalto

Marcus Miller tomó al asalto el auditorio con su inseparable Fender Jazz Bazz. El antiguo colaborador de Miles Davis, con su sólida banda -Russell Gunn a la trompeta, Anwar Marshall a la batería, Donald Hayes al saxofón y Xavier Gordon a los teclados-, ofreció funky/jazz/groove del mejor en una actuación con empaque, por momentos más deudor de James Brown que de Miles.

Fue un concierto como los que viene realizando desde hace años, casi en modo banda de rock. De acuerdo con ese marco, el repertorio parecía buscar la interacción: "Untamed", "Mr. Pastorius", "Run For Cover ","Tutu "... (algunas de las más escuchadas por casi todos los fans de Miller). En este sentido fue satisfactorio, especialmente para aquellos que veían al bajista por primera vez. Tal vez, los seguidores más acérrimos quizás tuvieron una sensación de déjà vu. Pero Miller siempre incluye una melodía que atrapa inmediatamente, o un ritmo que incita al movimiento, o capas que pueden dar lugar a expansiones interesantes.

Ante un auditorio jubilosamente lleno, el ardiente concierto de jazz-fusion cósmico empezó con un arreglo de “Panther” y melodías de jazz muy accesibles y groovy, rematadas por la precisa batería de Marshall y los destacados metales de Hayes y Gunn. A medida que la cosa avanzaba, Miller comenzó a mostrar más adornos de slides y armónicos en su forma de tocar el bajo. Con una presencia serena pero imponente, siempre estuvo dispuesto a abrir espacio para que los miembros de la banda brillaran. Sus intercambios eran telepáticos; la ferocidad de los números más intensos (“Red Baron” del baterista Billy Cobham) se atenuaba con temas como “Sublimity (Bunny' s Dream)"'. Lo mismo ocurrió con el tributo a Jaco Pastorius en 'Mr Pastorius', que Miller compuso en homenaje al bajista de Weather Report y aparece en el álbum “Amandla” de Davis: contó que, cuando Miles se la escuchó, quiso grabarla. El trompetista la tocó con su tono limpio como viajando astralmente, arqueándose sobre su instrumento.

Parte showman, parte chamán musical, Miller, el bajista más cool del mundo, guió a la talentosa banda a través de favoritos de los fans y joyas ocultas, mostrando tanto habilidades individuales como la elasticidad, el rango y la energía explosiva del conjunto. Hubo toda la brillantez técnica esperable de un concierto suyo, así como una clara camaradería entre los músicos. Los solos extáticos del saxofonista en "Untamed" y "Tutu" retrataron su lado más sensible y comedido, provocando un escalofrío de reconocimiento en el público. El juguetón trabajo del trompetista salió a relucir cuando luchaba con la línea melódica del saxofonista.

El batería hizo un trabajo estelar navegando por complejos ritmos. Las líneas de solo de Miller eran intrincadas y siempre rebosantes de energía. Cuando lidera el bajo, siempre hay peligro de que la música sea demasiado "machacona", pero Miller negocia el equilibrio hábilmente, con melodías y solos que utilizan la técnica de bajo funky de punteo y slap con un aplomo de buen gusto y mucha diversidad, cambiando sin esfuerzo de línea de bajo a línea de solo. Allí estaba con su característico sombrero pork pie negro, manteniendo el ritmo, dirigiendo a los músicos, cruzando géneros y estilos; tocando líneas de solo con tanta melodía y sentimiento que cerraba los ojos y luego se sumergía en episodios de intrincada y agotadora imaginación. La banda se movía sin problemas para adaptarse a estos cambios. Xavier Gordon en los teclados nunca permitía que la música sonara plana o débil en lo más mínimo. No se trataba solo de lo bien que podía tocar cada uno.

Tras recibir el premio del festival, Miller lo agradeció diciendo que viajan por todo el mundo y siempre esperan tener un público como ese. La guinda fue “Tutu”, del disco homónimo que grabó con Davis: el auditorio entró en ebullición. Una actuación brillante, magistral, perfecto broche de oro. Terminó esta 27 º edición del JazzSan Javier, plena de sorpresas y grandes conciertos, pero ya comienza la cuenta atrás para este gran festival, que figura entre los mejores del mundo. Hasta la próxima.