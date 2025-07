Valeria Castro y Conociendo Rusia, los grandes reclamos del día en La Mar

La Mar de Músicas no para. Hoy, cuatro nuevos conciertos. Porque da igual que sea fin de semana, que se entregue el premio del festival –como ocurrió anoche– o que sea un martes cualquiera, como es el caso. Eso sí, hoy el exotismo no será protagonista: Corea del Sur, el país invitado de esta trigésima edición, no aportará artistas ni bandas; es más, hoy hay mayoría nacional (aunque de amplias miras y horizontes).

De hecho, solo uno de los músicos que hoy entrarán en escena ha nacido más allá de nuestras fronteras, y tampoco hay que irse muy lejos para encontrarle (pese a lo que su nombre pueda indicar): Mateo Sujatovich, más conocido como ‘Conociendo Rusia’, llega hoy a Cartagena desde la ‘cercana’ –culturalmente, al menos– Argentina. Podría decirse, incluso, ques es, hoy por y hoy –y pese a su juventud–, una de las figuras más importantes del rock y el pop contemporáneo de toda Latinoamérica, con lo que eso significa...

El bonaerense es una estrella en su país y ahora se abre paso con firmeza en España con un sobresaliente nuevo disco, Jet love (2024). En él, vuelve a dejar evidencia que sigue los pasos de Charly García, Spinetta, Fito Páez y, muy especialmente, Andrés Calamaro, quizá porque, como él, también vivió algunos de los años más importantes de su vida en nuestro país (en Madrid, para más señas). De este modo, su filosofía y nervio aúnan lo mejor del rock de ambos lugares.

El argentino estará en el antiguo CIM a partir de las 21.30 horas, pero el gran concierto del día –el del Auditorio Paco Martín del Parque Torres– lo protagonizará Valeria Castro, que con solo 25 años se ha consolidado como una voz imprescindible de la música en español. Este concierto supondrá la vuelta de la tinerfeña a La Mar después de pasar por el festival en 2022, cuando comenzaba a presentar su primer trabajo, y ya entonces dejó al público maravillado por ese nuevo camino que abría entre sus raíces canarias, el folclore latinoamericano y lo contemporáneo.

Esta vez Castro presentará –a partir de las 23.00 horas– El cuerpo después de todo (2025), su segundo disco, un álbum que supone un ejercicio de maduración artística y personal, un puzzle de emociones que conecta con nuestros sentimientos más profundos y dormidos. Su ya distintivo sonido, con un fuerte carácter folk que evoca los ritmos más auténticos de su tierra natal, se convierte en un medio para expresar la rabia, la pena, el amor, el desamor, la alegría y la tristeza.

Pero, antes de todo eso, La Mar de Músicas ofrecerá dos conciertos gratuitos. El primero, a las 19.00 horas, el de Le Parody en la plaza del CIM. Hablamos de un proyecto musical muy singular que mezcla la pasión por la electrónica y la música folclórica de distintos lugares del mundo dentro de los límites del pop. Una propuesta donde la voz y las palabras son usadas como instrumento dentro de canciones-collage. Y no menos genuino que sus composiciones es su singular formato de directo: Sole Parody, alma mater del grupo, combina el manejo de sampler y pedales, mezclando en vivo las distintas capas de loops que componen sus canciones, valiéndose de voz y ukelele para tejer melodías y ambientes que arrastran a la audiencia de la escucha más atenta al baile.

Y a las 20.00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, actuará un arista local: Rubén Villahermosa, más conocido como ‘Río Viré’. El cartagenero, hijo de la inmensa cantera de cantautores de la Región, es parte de la familia del festival: ha participado y acompañado a otros músicos en numerosas ocasiones –cuando no ha asistido como público– y, en esta ocasión, se subirá al escenario acompañado por su banda para presentar su último trabajo, La alondra (2024).