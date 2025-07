Marcus Miller: "Miles Davis no se quedaba sentado preguntándose qué hacer para ser un genio"

Marcus Miller, un músico habitual de nuestros escenarios, pasó a la historia del jazz por su colaboración con Miles Davis en Tutu (1986), antes de convertirse en uno de los bajistas eléctricos más importantes de la historia del jazz. Aunque algunos fueron (y son) célebres, como Charles Mingus o Ron Carter, en el género no ha habido muchos bajistas que fueran solistas y compositores, pero con el bajo eléctrico surgen músicos como Jaco Pastorius, Stanley Clarke y el propio Miller, que lo llevan a otro nivel convirtiéndolo en un instrumento solista.

Pocos músicos pueden presumir del currículum de Miller, miembro de la banda de Davis en los ochenta, compositor para David Sanborn y colaborador de casi todo el mundo: de Aretha Franklin a Whitney Houston, pasando por Eric Clapton y Frank Sinatra, además de por la mayoría de primeras espadas del jazz, como Herbie Hancock y Wayne Shorter. Su bajo rotundo y funky ha recorrido durante décadas todos los géneros y ha participado en más de quiniestos discos de artistas como Michael Jackson, Luther Vandross, The Crusaders, Elton John y muchos otros.

Han pasado más de cuarenta años desde aquella primera colaboración junto al mítico Miles Davis en The man with the horn (1981), y el neoyorquino se ha consagrado como figura indiscutible de jazz, habiendo recibido múltiples reconocimientos, incluidos dos Grammy, el Premio Edison y el título de Artista por la Paz de la Unesca. Hoy cerrará la vigésimo séptima edición del Jazz San Javier y recibirá el premio del festival.

D. K. Harrell + Marcus Miller Fecha: Hoy, 21.30 horas. Lugar: Parque Almansa, San Javier. Precio: 40 euros.

Por cuarta vez estará usted actuando en el Festival Internacional de Jazz de San Javier. Pocos lo han hecho tantas veces. ¿Qué tiene esta cita de especial que lo hace regresar tan a menudo y qué opina de la audiencia y la cultura jazzística en España? ¿Le gusta el festival, la gastronomía de la zona, el Mar Menor...?

El público de San Javier es muy especial. Parece apreciar la música a nivel intelectual y a nivel de alma. Como músico, percibo que entienden los detalles de la música y también disfrutan de su sentimiento. Eso es importante para mí, porque intento crear música que exista en ambos niveles. ¡Y el Mar Menor es maravilloso!

Además, le dan el premio del festival –compartido con Enrico Pieranunzi–, ¿qué significa para usted recibir este reconocimiento en una cita tan prestigiosa y con la que tiene una larga relación?

Me encanta. No hace mucho, algunos músicos que me inspiraron recibieron este premio: Herbie [Hancock], Chick [Corea], Ron Carter, George Benson. Es un honor entrar en el club.

Su colaboración con Miles Davis en Tutu fue un hito en la historia del jazz. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo se las arreglaba usted con el temperamento que él tenía?

Fue, por supuesto, una experiencia maravillosa trabajar con Miles. Tocar con él y componer para él fue increíble, pero la mejor parte era escucharle contar historias de las leyendas del jazz como si fueran gente normal. Me contaba qué ropa se ponía John Coltrane, qué comida le gustaba a Charlie Parker, lo bien que lo pasaban él y Max Roach de gira juntos... Historias así convertían a las leyendas del jazz en personas reales. Me encantaba eso. Además, Miles y yo siempre nos llevamos bien. Él estaba orgulloso del éxito que yo tenía en otras áreas musicales además del jazz (pop, r&b, música cinematográfica, etc.) y yo siempre conseguía hacerle reír, así que conmigo estaba siempre de buen humor.

¿Cómo entró en su banda? ¿Qué le pasó por la cabeza cuando Miles le invitó a su banda?

El saxofonista Bill Evans me recomendó a Miles cuando él decidió finalmente salir de su retiro a principios de los ochenta. Llevaba cinco años sin tocar, pero en 1981 Miles me llamó y me preguntó si podía ir al estudio de grabación. ¡Me volví loco! Me dijo que la sesión empezaba en dos horas, ¡no tenía tiempo para prepararme! Pero estuvo guay porque tampoco tuve tiempo de estar nervioso [Risas].

¿Qué significó para usted trabajar de cerca con una figura tan icónica como la de Miles Davis en un período tan innovador de su carrera? ¿Qué lecciones aprendió de él que aún aplique hoy en día?

Lo más importante que aprendí observando a Miles fue que las grandes cosas que hizo a él le parecían muy naturales. No se quedaba sentado preguntándose: «¿Qué puedo hacer para ser un genio?», simplemente hacía lo que le parecía bien. Y resultaba que la música que a él le parecía bien (y natural) realmente afectaba a la gente que la escuchaba. Miles confiaba mucho en su instinto a pesar de las cosas negativas que algunos decían de él cada vez que cambiaba de dirección musical. Él sentía en su corazón qué era lo correcto, y lo hacía.

Comparte el podium del bajo eléctrico con Jaco Pastorius y Stanley Clarke. ¿Qué destacaría de sus compañeros? ¿Cómo encontró ese sonido tan propio?

Como bajistas, Stanley y Jaco nos mostraron cosas que nadie había imaginado antes de ellos. Cuando yo era adolescente, sus álbumes sonaron en mi tocadiscos durante años (junto con los de Larry Graham, Charles Mingus, Ron Carter y algunos otros), así que, cuando yo llegué –después de ellos–, los oídos de la gente ya estaban abiertos; se esperaba que los bajistas acompañaran, pero también que dirigieran. Se esperaba algo especial del bajista, en definitiva. Así que son superimportantes para mí, por supuesto.

¿Cómo ha evolucionado su relación con el bajo a lo largo de los años? ¿Hay algún aspecto de su instrumento que aún le sorprenda o desafíe?

Ahora mismo me divierto usando cosas que al principio se pensaba que eran efectos de sonido: slides, sonidos percusivos y esas cosas. En el pasado solo lo hacía ocasionalmente, pero ahora los utilizo más en serio. A Victor Wooten se le da genial esto, y disfruto mucho experimentando con cosas como estas.

A lo largo de su extensa carrera, ha trabajado con una impresionante lista de artistas. ¿Qué busca en una colaboración y cómo elige los proyectos en los que se involucra? ¿Se pasa la vida de estudio en estudio?

Durante muchos años sí que iba de uno a otra constantemente... Llevaba, efectivamente, la vida de un ‘músico de estudio’; lo bueno es que era en Nueva York y allí todos los estudios estan muy cerca los unos de los otros (la mayoría en la zona de Times Square), así que no estaba tan mal. Más tarde, cuando empecé a producir, solía usar uno o dos estudios como base, y los artistas iban allí a trabajar conmigo. Tengo manager (mi mujer) y asistentes que ayudan a organizar mi agenda. Hacen muy bien su trabajo, y eso es muy importante.

Su carrera como productor también es impresionante. ¿Qué le atrae del proceso de producción y qué cree que aporta a los artistas con los que trabaja? ¿Cuál es su ‘toque’ en las producciones? ¿Qué le gusta destacar?

Cada artista necesita algo diferente de su productor. Luther Vandross, un gran cantante de R&B, tenía ideas muy fuertes de cómo debería sonar su música. Mi trabajo era ayudarle a realizar ese sonido. Podía comunicarme con los músicos en términos que entendieran para hacerle a él más fácil obtener lo que quería. Estaba en su cabeza. También compusimos juntos. Con Miles, él buscaba un sonido completamente nuevo, así que me daba mucho espacio mientras creaba algo para él. Yo ensamblaba la música y él venía a escuchar y hacer sugerencias. Luego grabábamos. Con Roberta Flack le ayudaba a elegir canciones que le fueran mejor a su voz. Como productor, estoy ahí para hacer lo que sea necesario para sacar un buen disco. Mi música contiene un montón de estilos diferentes: funk, soul africano, caribe, blues, clásica..., pero lo enfoco todo desde una perspectiva jazzística. Siempre hay improvisación y exploración. Tener actitud de jazz me mantiene los oídos abiertos para cosas nuevas. El jazz es una música muy inclusiva, puede incorporar un montón de elementos.

¿Sigue llevando su habitual pork pie [sombrero]? ¿Obedece a algún motivo? ¿Hay alguna razón musical para usarlo?

El sombrero pork pie era muy popular entre los músicos de jazz en los años treinta y cuarenta, y me gusta esa conexión. Al principio no es que me pareciera algo significativo, pero iba cómodo con él, y luego me di cuenta de que la gente no me reconocía sin él, y eso me parecía guay. Podía salir con mi mujer y los niños y disfrutar de una bonita privacidad. Luego, cuando estaba listo para ser más ‘público’, podía ponerme el sombrero. A mis hijos les encantaba ver cómo la gente me reconocía solo si me ponía el sombrero... Mientras íbamos por el aeropuerto me decían: «¡Papá, póntelo!», y luego: «Ahora, quítatelo». Era divertido.

Finalmente, ¿en qué anda involucrado ahora?

En muchas cosas. Muy pronto publicaré música que he ido guardando estos últimos años. ¡Estad atentos!