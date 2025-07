Encarnación Díaz Guía: los ojos como vocación

Este cronista no conoce un tangerino que no sienta nostalgia de aquella ciudad que lo fue todo en el arte, la literatura, el cine, la música…, un reducto de libertades en el que se daban cita timadores y piratas, cantantes y poetas, espías y soñadores, artistas y escritores… El sueño del califato cordobés encarnado en calles, tiendas y bares muchos siglos después.

En aquella ciudad nació, y pasó su infancia y juventud, Encarnación Díaz Guía, ‘Nanny’ Díaz, como todos la conocen, junto a su familia. Le encanta a Nanny seguir teniendo relación con aquel lugar, «pero aquella ciudad no existe», me dice resignada. Sí existen, sin embargo, aquellos amigos con los que compartió aula y patio en el liceo francés, ahora reencontrados vía Facebook para poder remontarse a unos tiempos en los que las chilabas más tradicionales y los trajes que seguían la moda más revolucionaria europea o americana se unían en festiva mezcolanza en sus calles o en el Café Tingis, donde toman té y panqueque paisanos y turistas ávidos de fotos, mientras esperan que se les contagie la inspiración de Paul Bowles o Picasso. O que pase Tintín entre las mesas.

Es Nanny una oftalmóloga tan enamorada de una profesión que ha ejercido con pasión durante 42 años, que uno no puede sino imaginarla vocacional desde que nació. Pero nada más alejado de eso. Cuando aquella estudiante de letras recién llegada a España hubo de convalidar sus estudios franceses optó por algo que nadie habría sospechado. Ni siquiera ella unos días antes: decidió estudiar ciencias puras ante el casi escándalo de profesores y familia. Física, Química, Matemáticas especiales…, todo nuevo para aquella joven que iba para filóloga. Pero aquella decisión sería crucial para su futuro. Un futuro que aún colea.

Y aún despertó más incredulidad cuando expresó su intención de estudiar medicina aquella joven que se mareaba a la vista de la sangre contenida en un filete poco hecho. Cuando, estando en un quirófano de ginecología, se pasó a otro de oftalmología y vio un ojo abierto, se percató de que comportaba una cirugía enormemente precisa y hasta delicada, muy alejada de otras cirugías que ella había conocido. Desde entonces tuvo claro que aquello sería su futuro, y optó por oftalmología.

Aquella chica que hizo los últimos años de bachiller de una opción insospechada, que eligió medicina casi por casualidad y que no supo que iba a enamorarse de una profesión llamada oftalmología, la ha ejercido desde entonces con pasión, estando a la última, y proporcionando siempre buenas noticias a quienes han necesitado sus cuidados.

Sabe de la importancia de la labor de un médico, sobre todo si, como es el caso, cuida del órgano más delicado y utilizado para disfrutar de las cosas hermosas que nos proporciona este hermoso mundo.

Y es capaz de abandonar todo y acudir como una bala a un quirófano si la necesitan unos padres angustiados por el estallido de una carretilla pirotécnica en el ojo de su hija de apenas dos años, que no saben, ante la insidiosa presencia de sangre que sale con profusión del ojo, si va a volver a tener o no visión para el resto de su vida. Y de limpiar con ligereza, profesionalidad y cariño todo rastro de pólvora, hasta darles la mejor de las noticias: que el ojo no ha sufrido daños. Y que con él seguirá viéndolos a ellos y al mundo que le rodeará en las próximas décadas. Y celebrarlo con la niña y con los padres.

Y esto no es nada de lo que nadie pueda informar a este cronista. Porque se trata de su –mi– hija.