El Cante se volverá a celebrar desde la mañana y hasta la ‘madrugá’

La próxima semana –el miércoles, día 30– arranca la sexagésimo cuarta edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. Lo hará con cinco galas flamencas de altísimo nivel –protagonizadas por primeras espadas del género como Antonio Rey, Sara Baras, Jesús Carmona, Mayte Martín, Ezequiel Benítez y el Ballet Flamenco de Andalucía– y, por supuesto, las tres semifinales de los concursos de cante, guitarra, baile e instrumentos flamencos y, como colofón, la gran final, prevista para el 9 de agosto.

Sin embargo, el Cante no es un festival cualquiera; no pretende iluminar las noches en la Catedral y, simplemente, despedirse hasta el año que viene. Esta cita se inserta en el ADN de La Unión y marca por completo la agenda del municipio durante los días en que se celebra, desde la mañana y hasta la noche. Y eso es así gracias a la extensa programación paralela que cada año brinda a los aficionados la organización y que, en lo que respecta a esta inminente nueva edición, fue presentada ayer en el Patio de las Comarcas de la Asamblea Regional de Cartagena.

Una vez más fue Joaquín Zapata, alcalde de La Unión y presidente de la Fundación Cante de las Minas, quien, en compañía de Visitación Martínez, presidenta del parlamento autonómico, se encargó de desvelar anunciar una batería de actividades creada «con el compromiso de ofrecer la excelencia cultural y flamenca, con ilusión y responsabilidad, para un festival que debe ser orgullo de todos y referente a nivel mundial». Así, el mismo día 30 el cante volverá a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario para la tradicional misa minera, a las 20.00 horas, a cargo de Paco Severo y Antonio Muñoz, tras la que se encenderá el pórtico y se abrirá al público la Avenida del Flamenco, dando inicio a esta edición.

Esta será además una jornada que conectará la Catedral del Cante con el Día de La Unión, ya que se celebrará también el habitual homenaje al minero y la viuda del minero, cuyos nombres se desvelarán en los próximos días, además de ofrecer al público la actuación de la Agrupación Musical de La Unión, la Coral Argentum, Artedanza y de la cantaora Encarnación Fernández, dos veces ganadora de la ‘Lámpara Minera’, acompañada al toque por el guitarrista oficial del festival, Antonio Muñoz.

El pregón a cargo del actor Imanol Arias y la Gala de Ganadores –que vuelve a incluir trovo y, por primera vez, al ganador del ‘Desplante Juvenil’– darán inicio a la programación de galas al día siguiente, que se extenderá hasta la final del concurso. Y, en ese tiempo, el Cante entregará cinco ‘Castilletes de Oro’, la máxima distinción que otorga la fundación que organiza el festival. Estos tienen por objeto reconocer a quienes destacan en la promoción del flamenco, y este año son: los guitarristas Yerai Cortés y Pepe Habichuela, el cantaor y productor flamenco Pepe de Lucía, el periodista Vicente Vallés y el grupo Arde Bogotá. La ‘Medalla de Oro’, en esta ocasión, se entregará al Teatro Real.

Además, la plaza Joaquín Costa ampliará su paseo de la fama flamenco con cinco nuevos nombres que quedarán para siempre reflejados en la popularmente conocida como ‘Avenida del Flamenco’. En concreto, este año se colocarán cinco nuevas placas, todas ellas dedicadas a protagonistas de esta edición; ellos son: Antonio Rey, Pepe de Lucía, Pepe Habichuela, Jesús Carmona y el Ballet Flamenco de Andalucía.

Otras distinciones

Por otro lado, hace cincuenta años que Barquerito de Fuengirola se hizo con la ‘Lámpara Minera’. El cantaor malagueño, que falleció en noviembre, será reconocido a título póstumo con el ‘Carburo de Oro’, que recogerá su familia; una distinción que también recibirá el guitarrista oficial del festival, Antonio Muñoz. Mientras, el ‘Rojo el Alpargatero’ reconocerá la labor de la Peña El Lucero como promotora del festival La Cata Flamenca, de Montilla, que este año celebra medio siglo de existencia.

En lo que respecta a los premios ‘Pencho Cros’, estos distinguirán el día 6 de agosto a Antonio Carrión, por sus cincuenta años de maestría a la guitarra; a Antonio Conde, como promotor de los ‘cafés cantantes’ de Granada; a Pedro J. Bernal, por su labor como responsable de producción y contenidos digitales de la Fundación Cante de las Minas, y al cantaor Juan Pinilla, por su labor en la difusión del arte flamenco. Y, al día siguiente, se entregará el ‘Esteban Bernal Velasco’ –premio que rinde homenaje al fundador del festival– al Conservatorio de Música de Cartagena por la celebración de su primer centenario; premio que sus responsables agradecerán con una actuación de sus alumnos.

Exposiciones y libros

Pero, además de las galas y los premios, el festival ofrece toda una programación alternativa y que lleva el flamenco más allá del escenario. Por ejemplo, Perla Fuertes presentará en el mismo día 30 una exposición de obra pictórica en el Museo Minero, y habrá hasta tres presentaciones de libro durante el festival: Now or never (2025), de José Manuel Gamboa y dedicado a Pepe Habichuela (3 de agosto); Cien años de flamenco y radio (2024), de Ildelfonso Vergara, y Los colores de la nieve (2025), el debut novelístico de Juan Pinilla (4 de agosto).

También formarán parte de la ‘agenda cultural’ del Cante la proyección del premiado documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés (2024), el 1 de agosto, y la presentación del disco De flamenco cantan a Pencho (2025), a cargo de José Manuel Gamboa y con motivo de la celebración del primer centenario del nacimiento del cantaor unionense (4 de agosto). Ambos actos tendrán lugar en el Ayuntamiento.

Trovo

El arte de la repentización, por su vinculación histórica con el flamenco, también estará presente en esta programación paralela con la séptima edición del Certamen Internacional de Trovo ‘Pascual García Mateos’. Será el día 9 de agosto, con las semifinales a las 12.00 horas y la gran final a partir de las 17.00 horas. Ese mismo día se entregará el galardón ‘Trovero Marín’ a Alfonso ‘El Levantino’, en representación de todos los cantaores de trovo.

Además, como gran novedad, el 3 de agosto habrá un encuentro de repentización entre Colombia y La Unión, a las 13.00 horas en el Salón de Actos del Consistorio unionense.

Madrugás

Por último, el Cante sigue apostando por ofrecer espectáculos gratuitos que mantengan la histórica tradición unionense de que el flamenco siga sonando hasta altas horas de la noche durante los días del festival. Por eso, varios establecimientos hosteleros del municipio acogerán las ‘madrugás’ que cerrarán cada una de las noches de esta 64ª edición.

Por ellas pasarán los cantaores María Belén Alaminos, Bastián, José Antonio Chacón, Celia Jiménez, Rocío Martínez, Isco Heredia y Anabel de Vico; los guitarristas Miguel Ángel Solano, Antonio Muñoz, Oscar Gallardo, El Peli, Alberto Romero, Juan A. Mateos y Juan Martínez, y las bailaoras María Elena Lorente, Lucía Campillo, Marcos Morales, José Cánovas y Lorena Jiménez. Los Jóvenes Talentos de la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA) también estarán presentes en esta programación nocturna. Todos los detalles en festivalcantedelasminas.org.