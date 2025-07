El blues de D. K. Harrell abrirá la clausura de la vigésimo séptima edición del Jazz San Javier

El Festival de Jazz de San Javier tiene alma de blues, y también su público fiel. Por eso, cada año, por el Parque Almansa pasan algunos de los mejores músicos de este género hermano. De hecho, sin ir más lejos, este verano han desfilado por la localidad artistas con espíritu de bluesman como Devon Allman y el dúo formado por Megan y Dylan Turner (Parker Barrow). Sin embargo, hoy abre la última jornada de esta vigésimo séptima edición un hombre que no solo coquetea con el blues, sino que se ha entregado por completo con a él.

Hablamos de uno de los más grandes talentos surgidos en los pantanosos terrenos del blues en la última década. Y, para muestra, un botón: el álbum debut de D.K. Harrell, The right man on little village (2023), se convirtió tras su lanzamiento en el segundo álbum de blues más reproducido en la radio de Estados Unidos. Y en 2024 fue reconocido como Mejor Artista Emergente en la prestigiosa celebración de los Blues Music Awards. Así que sí, D.K. ha irrumpido en la escena del blues a lo grande, siguiendo la tradición y el estilo de leyendas como Albert King y, sobre todo, de B. B. King, su gran referente.

Magnífico guitarrista y gran compositor, este joven talento de Luisiana ha despertado la admiración de grandes del blues como Charlie Musselwhite, Bobby Rush y Susan Tedeschi, y ahora llega a San Javier donde esperan una noche «memorable», y más si tenemos en cuenta que el mismísimo Marcus Miller será el encargado de la segunda parte del programa.