Toquinho recibe esta noche el Premio La Mar de Músicas

Toquinho será este lunes el protagonista indiscutible del festival La Mar de Músicas de Cartagena. El brasileño recibirá el premio del festival 2025 por ser un virtuoso guitarrista, cantautor y poeta, pilar fundamental de la música popular de su país. El artista es historia de música en mayúsculas. Ccon más de 60 años recorriendo escenarios del mundo, actuará junto a Camilla Faustino y artistas invitados como Pablo Alborán y Pasión Vega para celebrar su vida. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, le entregará el galardón a las once de la noche en el auditorio Paco Martín del Parque Torres.

Antônio Pecci Filho, Toquinho, es un virtuoso guitarrista, cantautor y poeta brasileño. Ha colaborado con infinidad de músicos aportando su inconfundible talento como compositor y creando melodías que, siendo esencialmente brasileñas, se han convertido en universales.

Su trabajo en La Fusa junto a Maria Creuza y el poeta Vinícius de Moraes, testimonio de la extraordinaria química musical entre ellos, convirtió en himnos canciones como Qué Maravilha. En España, tararear Aquarela nos trae a la memoria su propia versión en castellano, que luego reprodujeron Rosario o Seguridad Social.

Ausencia de Valeria Castro

Recientemente, el público más joven lo ha descubierto gracias a sus colaboraciones con Silvia Pérez Cruz o C. Tangana. Con más de 60 años recorriendo los escenarios del mundo, el artista recibirá el galardón del festival de Cartagena antes de su actuación con Camilla Faustino en el auditorio Paco Martín, donde interpretará un tema junto a Pablo Alborán y Pasión Vega. Según informa la organización, Valeria Castro finalmente no podrá estar en este homenaje por motivos personales, pero el público del festival la disfrutará en su concierto de mañana, para el que ha agotado las entradas.

A Youn Sun Nah se la conoce como la dama del jazz coreano. Es una de las voces más personales, cálidas y reconocibles del jazz mundial. Una decena de álbumes (con canciones propias y ajenas), más de quince premios y distinciones (entre ellas la Orden de las Artes y las Letras de Francia) y giras mundiales y multitudinarias, con conciertos en los festivales más prestigiosos del mundo del jazz. Este lunes, el público del festival disfrutará de Youn Sun Nah a las 21.30 horas en el escenario del patio del antiguo CIM de la UPCT.

La voz de la artista coreana es conmovedora, llena de matices, de timbres y de colores; posee este carácter debido a sus raíces coreanas y a sus variadas influencias musicales. Estas cualidades le permiten expresar un amplio abanico de emociones y la convierten en una cantante singular, difícilmente comparable, que reimagina estándares antiguos y nuevos de manera cautivadora, atravesando géneros, más allá de épocas y de fronteras musicales.

La Orchestra Baobab, que pondrá a bailar a toda la plaza del Ayuntamiento, a las 20:00 horas, es una de las agrupaciones más emblemáticas de la música africana, un auténtico símbolo del mestizaje sonoro que caracteriza a Senegal. Su legado se sustenta en la maestría de músicos legendarios como Barthélémy Attisso, con su inconfundible guitarra melódica, y el carismático cantante Balla Sidibé, cuya voz evocadora dio identidad a la banda.

Fat Hamster & Kang New son un dúo de música electrónica que estrenarán el escenario gratuito del CIM -19.00 horas-. Recientemente, aparecieron en la lista de The Korea Times de los 10 músicos alternativos coreanos imprescindibles, lo que demuestra que sus actuaciones no sólo son apreciadas por el público, sino también por críticos y artistas.