José Orihuela, un rector en el centenario de la UMU

Este cronista compartió campus y asambleas en aquel pequeño huertus –no llegaba a campus– con José Orihuela Calatayud antes de que llegara a labores de alta gestión en la Universidad de Murcia –primero como coordinador y más tarde como vicerrector– y, por supuesto, mucho antes de que se convirtiera en el rector número 16 de la historia de la UMU y el noveno con el que he tenido el privilegio de trabajar como comunicador.

En aquel campus de la segunda mitad de los setenta compartimos también aquella efervescente vida cultural que posibilitó que todo aquel estudiantado –Orihuela y quien suscribe entre ellos, así como otros 13.000 estudiantes que componían por aquel entonces casi todo el alumnado de la UMU tuviéramos la posibilidad de asistir a proyecciones de películas hasta entonces prohibidas, obras de teatro hasta entonces prohibidas y escuchar charlas de conferenciantes hasta entonces prohibidos, con lo que eso une–.

Siempre me sentí muy próximo a Orihuela, uno de los dos rectores de la Universidad de Murcia nacidos el mismo año que yo, a quien siempre le he atribuido una mente esclarecida, tal y como corresponde a un matemático de espíritu libre y cabeza privilegiada.

Como el replicante de Blade Runner yo he visto cosas, que vosotros no habríais siquiera imaginado. He visto ganar el rectorado a José Orihuela por 32 centésimas. Y he visto al mismo Orihuela, siendo rector, pronunciar una conferencia en olor de multitudes sobre matemáticos ilustres, casi todos suicidados, y hacerla tan interesante como sólo un matemático enamorado de su profesión es capaz.

Un día me comentó que él sabía que iba a ganar. Pero si lo sabía, supo mantener el misterio hasta el final.

En su época como vicerrector de Planificación de las Enseñanzas y de Profesorado, allá por los años 90, realizó un análisis diagnóstico de la UMU en siete gruesos tomos, exponiendo cómo crecería la universidad en la siguiente década, elaborando a base de muchos cálculos –para eso es matemático– un documento de cómo habría que hacer las transferencias desde Madrid a nuestra región.

José Orihuela ha investigado y dado clase en Oxford y Cambridge. Y probablemente esa práctica le valió para lidiar con unos problemas con los que le tocó sobrevivir en su tiempo: los recortes del peor ministro de Educación que ha existido –Orihuela dixit– , a quien, según comenta, faltaba poco en sus reuniones para insultar a los rectores de las universidades públicas.

Era mítica su capacidad para pedir fondos para la Universidad en los foros más comprometidos. Y a su obstinación y trabajo se debió –estando al mando de la UMU en su centenario, que se cumplió en 2015– que viniera el rey Felipe VI a inaugurar el curso, un auténtico espaldarazo que se tradujo en diversas mejoras para la UMU.

Aquel comienzo de curso de hace diez años, la Universidad de Murcia se erigió en la referencia universitaria del país, con más de 40 rectores de universidades españolas asistiendo a un acto que remarcaba el centenario de la décima universidad más antigua de España.

Orihuela es un republicano convencido y confeso –no en vano nació un 14 de abril– pero un día me comentó: «Soy republicano, pero a Felipe VI le estaré agradecido siempre, porque allanó muchas cosas».

Aquel día acompañó a Su Majestad durante todo el acto y, cuando volvió, no quedaba ni media empanadilla del aperitivo, pero no le importó. El rey había puesto por las nubes aquel acto, y se convirtió en un aliado de la UMU, ensalzando además el discurso de Pepe Carrión, que también fue alabado por el escritor Arturo Pérez-Reverte, una lectura que ambos calificaron de universitaria cien por cien.