Javier Lorente: "En Lo Ferro estás con los más grandes como si fueran tus amigos"

Javier Lorente (San Ginés de la Jara, 1964) firma el cartel de la cuadragésimo quinta edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro. El artista, colaborador de La Opinión, presenta una obra colorista que insinúa más que muestra y que ha calado en el corazón de las aficionadas y aficionados ferreños

Pintor, fotógrafo, profesor, escritor… ¿Dónde se encuentra más cómodo, Javier?

Me siento cómodo en todas estas facetas, aunque lo que más me gusta es pintar. A partir de ahí, me gusta mucho el mundo de la fotografía, así como mi labor como profesor, que es también una manera de comunicar. Y estudié Filología Hispánica, así que por supuesto que me gusta mucho también leer y escribir. Entonces…, no sé; mi madre siempre dice que soy ‘aprendiz de todo, maestro de nada’.

¿Qué significa ser creador?

Para mí es algo vital. Lo necesito. Es algo que le da sentido a mi vida; yo no podría ser de otra manera. No me imagino sentado en el sofá viendo fútbol.

¿Dónde encuentra la inspiración? ¿Existen las musas?

Decía Picasso que la musa te tenía que pillar trabajando, pero a veces te visitan incluso durmiendo. Alguna vez me ha pasado que he estado trabajando en un cuadro, sin saber por dónde seguir, y por la noche he soñado el final. Y lo mismo me ha pasado con artículos. Son cosas extraordinarias que no me pasan todos los días, claro, pero en cualquier momento te puede venir la inspiración. Sobre todo porque yo pinto en la cabeza, igual que escribo, y al empezar un proyecto puedo tener unas ideas, pero un trabajo te puede llevar en su desarrollo a lugares que no imaginabas.

¿De qué trabajo está más orgulloso?

No estoy orgulloso de nada. Mi trabajo no lo hago por orgullo, lo hago porque me da la vida y genera placer. ¿Qué más quiero? El orgullo lo tengo cuando mis alumnos exponen por primera vez e imagino que también la primera vez que yo lo hice, pero ahora lo tomo con la normalidad del trabajo diario. A mí lo que me mueve son los retos: una vez controlo algo, busco nuevos desafíos; no me conformo con lo cómodo.

Esa capacidad de trabajo y reinventarse le han llevado a ser el autor (otra vez) del cartel del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, a donde llegó de la mano de nuestra querida y añorada Mayte Defruc…

Soy una persona de gustos muy eclécticos y me he movido por numerosos nichos musicales; eso me llevó al flamenco. Con los primeros pasos de Mayte, me invitó a unas jornadas previas al festival y creo que ahí me di cuenta de que Lo Ferro era más grande de lo que yo imaginaba. Recuerdo los momentos que viví con ella y con Sebastián Escudero y El Torero en la Peña Flamenca ‘Melón de Oro’ tras una prueba selectiva: al terminar el recital sacaron las guitarras, comenzaron a cantar y crearon momentos inolvidables. Aquello que surgió fuera del programa me pareció maravilloso, más que la propia actuación. Allí me enamoré de Lo Ferro. Y al poco tiempo comencé a hacer fotos de los recitales y a colaborar de forma más estrecha con ellos, hasta que, en el año 2003, Sebastián Escudero me encargó el cartel anunciador; y yo encantado, porque aquello es magia. Lo Ferro es un milagro que no tiene sentido. No tiene sentido que un sitio tan pequeño haga un festival tan grande. Aunque si lo piensas bien... tiene el sentido de todo el empeño que pusieron Sebastián ‘El Miedoso’ y su familia. Se encabezonó en hacer este festival y, aunque lo trataran de loco, él siguió y aquí estamos.

Ha comentado que fue el autor del cartel de 2003 y, unos años después, vuelve a tener esa responsabilidad. ¿Qué diferencias hay entre ambos trabajos?

Veo similitudes entre ambos en el sentido de que me importa mucho la composición. A pesar de los años transcurridos, me gusta mucho ese cartel [el de 2003] porque introduje la figura de la mujer, y creo que fue la primera vez que apareció en un cartel. También incluí los elementos típicos de Lo Ferro, y me sigue gustando (un milagro, después de tanto tiempo). La diferencia fundamental con el de este año es la técnica utilizada. Antes era todo manual y en la actualidad uso lo digital para la edición final de mis obras.

Hábleme del nuevo.

Dicen por ahí que un buen cartel es un buen puñetazo en un ojo: te tiene que sorprender, es una llamada a la acción. Y para esta edición tenía varias obras y dudaba sobre cuál debería ser. Había una más tradicional y otra más rompedora. Al final, como todos podemos ver, nos decidimos por la rompedora. Nos hemos ido a pocos elementos, casi insinuados, pero con mucha fuerza y potencia.

Este lunes comienza el festival, Javier. ¿Un mensaje para las gentes de Lo Ferro?

Que este año me vais a ver mucho por las noches de Lo Ferro. Animo a todo el mundo a que acuda al festival, aunque sé que tiene sus fieles y no le hace falta ya mucha publicidad... Pero, el que no lo conozca, que acuda, sin duda. Es un festival con mucha calidad. Tanto los concursantes como los artistas invitados son gente de mucha categoría, y las galas son maravillosas. Además, pese a ser uno de los festivales más importantes de España, mantiene ese ambiente familiar y cercano; estás al lado de los más grandes como si fueran tus amigos... Creo que hay que venir al Lo Ferro.