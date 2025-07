Terelu Campos: "‘Santa Lola’ no es ni un capricho, ni un experimento ni el inicio de mi carrera como actriz"

La suspensión de la función que tenían previsto ofrecer en San Javier en mayo no estuvo exenta de polémica. Pero, claro, «las Campos siempre son motivo de comentarios», apunta Terelu (Málaga, 1965). Porque aquello ya lo aclaró en su momento la productora de la obra en cuestión, Lara Dibildos –«tiene un tema profesional y no puede ese día. Pero no nos ha dejado ‘colgados’; nosotros ya sabíamos lo que había», dijo entonces la madrileña–, pero la presentadora y tertuliana vive su vida bajo una enorme lupa mediática; y lo sabe, por supuesto, aunque no parece importarle demasiado...

Por eso, hoy –esta vez sí– hace su debut como actriz en la Región, tras unas primeras presentaciones en Valladolid y Móstoles. Lo hace con Santa Lola, una obra de César Lucendo -que también dirige y actúa con la malagueña- en la que la socialité interpreta a una influencer que muere de repente y que acaba frente a San Pedro intentando convencerle de que es merecedora de cruzar las puertas del cielo. La representación tendrá lugar en el Teatro Geli Albaladejo (20.30 horas) y, con motivo de su visita, La Opinión ha hablado con ella para conocer las motivaciones de esta incursión en el mundo de la interpretación.

¿Cómo está, Terelu?

Estoy bien. Con el cansancio lógico de llevar seis meses de mucho ajetreo –con el estreno de la obra y Supervivientes–, pero bien, contenta.

¿Cómo está yendo la gira de Santa Lola?

Bueno..., estamos en ello. Poco a poco. Porque mi trabajo en la televisión condiciona mi agenda y eso, tanto César [Lucendo] como Lara [Dibildos], lo sabían desde el primer momento. Al final, yo vivo de la televisión, no del teatro.

No es la primera vez que interpreta un papel –ya ha hecho antes algún cameo en cine y televisión–, pero podríamos decir que este es, con todas las letras, su debut como actriz. ¿Por qué se ha embarcado en este proyecto?

Bueno, la respuesta es muy relativa [Risas]. Hay días en los que yo misma me hago esa pregunta: «¿Por qué me habré metido en esto? Con lo responsable y rigurosa que soy yo...». Pero lo cierto es que, cuando se dio la oportunidad, me dije: «Es que si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca». Además, de alguna manera sentía que le debía intentarlo a alguien que ha sido muy importante en mi vida: Paco Valladares. Pensé en él y en mi madre [María Teresa Campos] y dije: «Venga, vamos a intentarlo».

¿Era un viejo anhelo?

No. Más que como un anhelo lo definiría como una deuda pendiente. Porque a lo largo de mi vida profesional me han ofrecido papeles y obras de teatro en multitud de ocasiones y las he rechazado siempre.

Entonces, ¿por qué ahora?

Pues... no lo sé. Porque sí [Ríe].

¿El escenario –o el patio de butacas, más bien– impone? Aquí el público no está al otro lado de la pantalla, sino a sus pies (literalmente).

Es lo que más me impone del mundo, sin lugar a dudas. Yo estoy acostumbrada a hablarle a un ‘agujero negro’ [al objetivo de una cámara de televisión] y no ver las caras de la gente (si se ríen o no, si aplauden, etc.). Y eso, evidentemente, a mí me impone muchísimo. Podría decir, de hecho, que esto es lo más difícil que he hecho en mi vida profesional.

¿Se ha sentido arropada en esta aventura?

Pues mira, la verdad es que tengo que agradecer muchísimo al público de Valladolid, donde estrenamos, y al de Móstoles el haberme sentido tan arropada sobre el escenario en estas primera fechas de la gira. Además, tengo la inmensa satisfacción de saber que disfrutaron de la obra, que durante una hora y media estuvieron entretenidos, se rieron y desconectaron de su día a día, lo que a veces es realmente difícil de conseguir.

Cuando se anunció el proyecto apareció alguna voz discordante... De hecho, hubo algo de polémica precisamente con la cancelación de la función que tenían previsto ofrecer en mayo en San Pedro. ¿Tienen ganas de saldar este domingo esta ‘deuda pendiente’?

Yo no considero que tenga una deuda pendiente. Como te decía, todo el equipo sabía de antemano que mi trabajo en la televisión condicionaba el poder cerrar las fechas de la gira; es decir, sabían que esto podía pasar. Pero bueno, ya estoy acostumbrada a que todo lo que hago se mire con lupa, así que no me sorprende. De todas formas, a las tablas de los escenarios españoles se ha subido antes que yo mucha gente sin la carrera o que no se dedica profesionalmente a la interpretación y no se les ha cuestionado; no sé si es porque no tenían tanta relevancia como yo o porque las Campos siempre son motivo de comentarios, pero tampoco es algo que me preocupe en exceso.

Viene acompañada, por supuesto, de César Lucendo, autor, director y su partenaire sobre las tablas. ¿Cómo está siendo trabajar con él?

Para mí trabajar con César es estupendo, sobre todo porque me da una seguridad que yo realmente no tengo. Saber que si pasa algo él va a salir al rescate es fundamental para mí cuando me subo al escenario. Y luego tengo que agradecerle también la paciencia que ha tenido conmigo porque, por cuestiones de agenda, no ha tenido seguramente los ensayos que él hubiera esperado...

¿Cómo fueron?

Anárquicos [Ríe]. A veces, hasta por teléfono...

Bueno, localizados todos los protagonistas, hábleme de Santa Lola, de su personaje. ¿Tiene algo en común con ella?

No. Bueno, no lo sé. Hombre, siempre que una interpreta pone parte de sí en el personaje, ¿no? Parte de lo que eres, de lo que sientes, de tu manera de hablar, de pronunciarte... Siempre hay algo, así que supongo que sí.

Por último, Terelu (y perdóneme que insista): ¿Esto es un capricho, un experimento o el inicio de una pequeña carrera como actriz?

Ni capricho, ni experimento ni el inicio de mi carrera como actriz. Como digo, una deuda pendiente. Pero nadie me ha obligado a hacerlo. Solo lamento que las personas con las que tenía este ‘debe’ no me hayan podido ver... Pero bueno, aún así, también era una apuesta, y un reto conmigo misma.

¿Le gustaría seguir interpretando papeles como este (ya sea en teatro, cine o televisión)?

A ver, si te soy sincera, prefiero un papel en una serie o una peli; más que nada porque la televisión (o la pantalla, en general) es mi medio, es el que yo domino. ¿Volver a hacer teatro? No lo sé, ahora mismo es demasiado pronto.