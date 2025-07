Noche de jóvenes promesas

Todos los conciertos sólo ocurren una vez, eso es una obviedad. Pero hay veces que un concierto es único porque existen ciertas posibilidades de que se convierta en una referencia de cara al futuro. Sucede cuando, pasados unos años, dices «a este chico lo vi yo en los inicios de su carrera, apenas tenía veinte años». Puede que eso ocurra cuando, los que asistimos a su show de la noche del pasado sábado en el Jazz San Javier, veamos a Brandon Golberg definitivamente convertido en un referente del planeta jazz.

Él fue niño prodigio -a los tres años ya tocaba el piano- y es ahora un ‘joven prodigio’. Afortunadamente para él y para los que lo escuchan, no se trata de un instrumentista obsesionado con la reivindicación permanente de sí mismo. Muy al contrario, Brandon se muestra comedido en el fondo y en las formas. Presenta la banda con los modales de un buen chico procedente de alguna prestigiosa high school norteamericana y, sin más dilación, se lanza al éter de la noche con un tema lleno de flow y sabor a clásico. Se trata de Unholy Water, una composición propia que sorprende por madura.

No tarda en dar espacio a sus dos compinches de escenario. Dos músicos veteranos que, sin embargo, siguen a su joven líder. Él es un grumete con galones de capitán, pero su modestia le impide buscar el alarde fácil. Durante Dearly Beloved - original de Jerome Kern y Johnny Mercer- toca por momentos sin mirar las teclas de su piano de cola. Parece no querer saber qué ocurre ahí dentro, mientras cierra los ojos disfrutando de la música que él mismo crea.

A esas alturas ya quedaba claro que el chico de Miami no es un músico onanista interesado sólo en el lucimiento personal, sino alguien más enfocado en la construcción del relato musical que en otra cosa. Por eso, a partir de la sexta canción, otorga el protagonismo a la vocalista Shenel Johns, quien marcó un punto de no retorno para el resto del set. Johns ha trabajado a las órdenes de Wynton Marsalis, así que sabe lo que es colaborar con los mejores. Junto a Goldberg se mostró como una dupla con cierta falta de rodaje, pero con recursos sobrados para convencer al personal.

La cantante persiguió desde el inicio el doble tirabuzón vocal con triple salto mortal, acometiendo con la voz aún fría pasajes de alta complicación técnica, no siempre rubricados con la pulcritud necesaria, caso de números como A Lot Of Living To Do o Throw It Away, aunque la sensación general seguía siendo satisfactoria.

Shenel es una disfrutona, se divierte en el escenario, y eso lo irradia al público en forma de simpatía y naturalidad. Para la jovial Just Squeeze Me todo estaba ya en su lugar. El combo se compactó con subidas y bajadas, hasta llegar al bis festivo de Every Day I Have The Blues, que se tornó en algo considerablemente memorable. Brandon Golberg está en el camino, nosotros ahora ya lo sabemos de primera mano.

Otro niño prodigio

Tras la dupla Goldberg-Johns irrumpía en escena el madrileño Daniel ‘Donny’ López. Coetáneo de Goldberg, López comenzó a tocar el piano a los siete años y hace cuatro presentó su proyecto adolescente, Rice and Groove, el cual ha desencadenado en su actual proyecto, Donny’s Black Shoes.

Donny creció escuchando a nombres como Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang o Stevie Wonder, así que se podría decir que recibió una buena educación, eso se nota y trasciende a su música en forma de groove y de pulso.

Cuando su grupo y él salen a tocar, parece que se hubieran abierto las puertas del recreo de un primer curso de alguna universidad. La chavalería toma la escena. Son instrumentistas (hasta ocho) quienes, junto a tres cantantes, completan el denominado Special Soul Project, aunque la cosa se inclina mucho más hacia el funk que hacia el soul.

No se puede negar el enorme mérito que tiene poder ensamblar un mecanismo musical de semejante magnitud. Sin embargo, Donny parece parapetarse detrás de sus sintetizadores, que emplazados junto al piano de cola, se convierten en una fortaleza tras la cual resguardar su manifiesta timidez.

Clásicos de Chaka Khan, Earth Wind & Fire o Sly & The Family Stone, entre otros, son arreglados e interpretados de manera entusiasta, junto a canciones propias como I Can Remember Your Name o Why?

Cuando la sección de viento toma el frontal del escenario y desaparece el trío de cantantes, tiene lugar uno de los momentos más inspirados del show, con el grupo desperezándose libremente de manera instrumental, interpretando Shake Everything You Got a modo de jam.

Special Soul Project es una suerte de grupo -notablemente competente y algo impersonal-, de versiones de música negra, defendido por el convencimiento de alguien que ama ese crisol de estilos y quiere hacerte partícipe de ello. Son canciones que conquistaron a sus padres y que ahora son también parte activa de sus vidas, lo cual, dado el panorama de la música juvenil actual es, cuando menos, para congratularse.