Caperucita y Feroz es la nueva apuesta de la Caja de Expresiones, un musical infantil que transporta esta famosa historia a la actualidad. La amistad, la familia y la libertad son la base de este nuevo texto original de Juanchi Ruiz que pretende no dejar a nadie indiferente. Una obra incluida en el Circuito Murmurarte del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, que tiene como objetivo ampliar y consolidar la cultura regional.

Se trata de una experiencia musical y teatral única con una innovadora puesta en escena, canciones originales y unos asombrosos personajes que transmiten como nunca los valores del cuento de Perrault.

La Caja de Expresiones Teatro ha trabajado en este montaje durante los últimos años intentando cuidar al máximo cada uno de los detalles de este musical de formato medio para todos los públicos. Ha trabajado con empresas y artistas de la comarca del Guadalentín utilizando técnicas escénicas innovadoras para crear un producto actual y divertido sin perder la esencia y los valores de este tipo de teatro infantil.

Siempre hemos intentado, a lo largo de nuestra trayectoria en obras infantiles, traer a la actualidad a esos clásicos que todos conocemos y que tanto nos gustan. En este caso hemos utilizado el de caperucita, tratando de traerlo a la actualidad, a lo que los niños ven en su día a día, siempre adornado con música y con humor para que llegue, tanto a los pequeños como a los adultos que los acompañen al teatro, pues también forman parte de nuestro público y no podemos dejarlos fuera.

¿Cómo ha conseguido mantener la atención de niños y adultos, para que al final cada uno se lleve su mensaje a casa?

Los niños son mucho más exigentes porque juzgan directamente, enseguida se nota si ellos están a gusto o no lo están en un teatro. A nosotros también nos gusta que esos padres que acompañan a los niños puedan disfrutar del teatro, porque realmente es una forma de educarlos. Ahora que el mundo tecnológico está tan arraigado en los niños, y en los adultos, el teatro es una forma de educar de otra manera y de que disfruten de la cultura en directo, que lo asimilen y se den cuenta de lo importante que es, sobre todo para que vean que no todo es tan rápido como sucede en las redes sociales. El directo que aporta el teatro es algo que no ha pasado de moda en la historia y no creo que muera ahora. Esa cercanía es un momento único y es muy importante transmitírselo a los más pequeños. Los padres tenemos que apostar por eso.

Porque el teatro familiar, es un teatro al que uno siempre vuelve. Va cuando es niño, regresa cuando es padre y vuelve de nuevo cuando es abuelo. Siempre está muy presente en nuestra vida.

Es una de las cosas que estamos viendo, sobre todo en verano, que vamos por muchos pueblos gracias a las entidades que apuestan por la cultura en la calle. Cuando vemos las primeras sillas, son los abuelos los que las ocupan y muchos incluso vienen sin nietos, así que también disfrutan mucho del espectáculo. Nosotros nos divertimos mucho haciendo teatro infantil porque es un teatro universal , un teatro para que se lo pase bien todo el mundo sin que la edad sea una barrera.

Además, ha querido darle ese formato de musical para mayor disfrute.

Yo soy músico y siempre he relacionado mi vida en el teatro con la música. Tenemos alguna obra en la que no está tan presente, pero en la de Caperucita y Feroz, que no llega a ser un musical al uso, las canciones tienen mucha importancia, la trama se desarrolla a través de una melodía. Es una manera de poder introducir al público infantil dentro de la obra de una manera más amena. Entienden la obra mejor y se les pasa el tiempo volando, por eso la música es tan importante en nuestras funciones.

Sí, además creo que el circuito Murmurarte es muy importante, hacía mucha falta en la Región algo así. Es verdad que el circuito del ICA está muy bien para teatros, pero con Murmurarte tienes la oportunidad de llevar la cultura a municipios de menos de 30.000 habitantes, donde en la Región de Murcia hay muchos. Dentro de este circuito hemos estado en muchos lugares, es otro formato diferente, pero debemos tener en cuenta que el teatro es un arte que se puede llevar tanto a una plaza como a un colegio.

¿Cómo nace la compañía La caja de Expresiones?

Pues nace quince años atrás haciendo un montaje infantil. Siempre habíamos hecho animaciones, talleres y actividades de ocio para los niños. Hubo un momento que hicimos el montaje de Los piratas, que era además con música en directo. La verdad es que nos fue bastante bien y a partir de ahí comenzamos a realizar teatro para niños, muchos de ellos musicales, hasta ahora, donde Caperucita es nuestro quinto montaje. Estamos muy contentos porque está teniendo muy buena acogida y estamos yendo por todos los rincones del país. Piensa que Murcia es una comunidad pequeña para sobrevivir con el teatro. No hay nada mejor que poder vivir haciendo lo que nos gusta.

Pasaban por Caravaca hace unos meses con La máquina de cuentos. ¿Tienen una apretada agenda con fechas ya cerradas para 2026?

Sí, estuvimos en enero de este año, además yo había estado anteriormente con otra compañía lorquina, Teatro Thuillier, es una ciudad muy bonita y nos encantó estar aquí y vamos a disfrutar volviendo. En la Semana de Teatro también estuvimos con otro montaje, La casita de chocolate, y la verdad es que es un formato de los que nos gusta: veraniego, al aire libre y en la plaza de toros que es un espacio muy agradecido para hacer teatro. Por ahora tenemos bastantes fechas cerradas con los diferentes montajes que tenemos en cartel y es algo de lo que estamos muy orgullosos

¿Qué podemos esperar en sus próximos trabajos?

Estamos trabajando con la compañía en un nuevo montaje que esperamos estrenar en 2026. A nosotros nos gusta trabajar con mucho tiempo de antelación. Ahora mismo estamos realizando las canciones de la nueva obra y la escenografía. Nos queda un año, que parece mucho, pero para nosotros es como si ya llegásemos tarde, porque además del montaje tenemos que seguir trabajando con otras funciones. Llevamos el resto de los montajes en gira, de los cuales queríamos cerrar uno porque tenemos un sitio muy pequeño para guardar las cosas, pero de momento sigue teniendo mucha aceptación y nos lo están contratando. Ojalá no tengamos que cerrarlo y que la solución sea buscar un espacio más grande.