El calor ralentiza, pero no frena al turista

Que en la Región hace calor en verano no es un secreto. Tampoco que los turistas que se acercan a la Comunidad escogen el litoral como destino preferente. Sin embargo, los hay que buscan visitar la ciudad capitalina con la finalidad de conocer un poco más la Comunidad, mostrando un especial interés por el centro histórico de la ciudad.

Desde la Oficina de Turismo admiten que en verano suele decaer bastante el número de visitas que pasan por sus instalaciones y su cambio de ubicación por reforma no ayuda a aumentarlo: «Con respecto a años anteriores, donde la media estaba en sesenta personas al día, ahora rondan los treinta o veintitantos», manifiestan al respecto.

De su estratégica ubicación en la plaza Cardenal Belluga se han trasladado temporalmente al Centro Municipal Gastronómico, en la planta baja del Teatro Romea, y el perfil que acude en busca de información son en su mayor parte extranjeros mayores de 60 años: «La mayoría de visitantes son belgas, luego de Reino Unido y franceses. De Países Bajos antes venían más, ahora ha caído el número, pero los belgas son los que se llevan la palma con diferencia», comentan desde información turística.

La mayoría tiene una segunda residencia o se alojan de forma estacional en la costa, principalmente en La Torre de la Horadada y Torrevieja, localidades en Alicante, estancia que pausan durante un día en su destino de playa para visitar la ciudad de Murcia.

El cierre veraniego de algunos de los museos del centro, unido a las altas temperaturas, son la principal barrera disuasoria que contribuye a la bajada del turismo urbano. La demanda de gente con niños es la que solicita más actividades; las personas más mayores suelen preferir rutas por el centro, pero todos coinciden en la búsqueda de lugares donde poder disfrutar de la gastronomía tanto nacional como autóctona.

Es en uno de los restaurantes de la céntrica plaza de la Catedral donde cuentan que la disminución de turistas en verano, aunque mermada, no se ha visto tan reducida en el número de extranjeros, pues la casi totalidad de las mesas de la terraza están ocupadas por ellos: «Prácticamente los únicos clientes que estamos teniendo en verano son de gente que viene de fuera. Españoles no hay muchos y murcianos menos, no sé si es porque se van a la playa o porque saben que a ciertas horas, en Murcia, es mejor no estar en la calle», cuenta, entre risas, la camarera de uno de los negocios hosteleros.

El perfil de los clientes suele ser bastante más joven del que acude a la Oficina de Turismo, pues se encuentran haciendo rutas por la península en pareja o con amigos y aprovechan, antes de desembocar en el mar, para conocer la zona de Murcia, en el centro.

Las familias son también las principales usuarias de la restauración y, de entre las nacionalidades más frecuentes, los belgas vuelven a ocupar el primer lugar como país estrella en cuanto al lugar de origen de los ocupantes de las terrazas: «Belga, alemán e inglés de más a menos. Luego los franceses y después los asiáticos», clasifica otra barista de la plaza cardenalicia.

El producto más elegido es la tostada de jamón de cebo ibérico y el café de especialidad en cuanto al almuerzo, la caña es demandada de forma habitual y una copa de vino con aceitunas suele ser algo no poco solicitado, cuentan los hosteleros: «Lo que más piden es gastronomía nacional, jamón, vino y tapas», manifiestan.

La Plaza de la Catedral sigue siendo uno de los principales puntos de encuentro de los turistas, que aprovechan para hacer una parada y disfrutar de la arquitectura del lugar. En el imafronte del edificio que figura en el centro de la plaza es donde cualquiera que se acerque por primera vez, sea propio o extraño, no pueda irse de allí sin su fotografía de rigor.

Es junto a su fachada principal, y tras la foto, donde dos jóvenes franceses que han cambiado por unos días el oeste de su país natal (concretamente la Bretaña francesa) para visitar el levante español, cuentan que tenían muchas ganas de conocer la ciudad de Murcia, pues habían oído hablar mucho de ella. Por este motivo, en su ruta programada este era un punto obligado: «Hemos recorrido la costa desde Valencia y vamos a terminar en Cartagena, pero antes queríamos ver la capital. Nos han hablado de la Catedral, de las plazas, del Casino y queremos descubrir la ciudad antes de ir a la playa», relata el ciudadano francés.

Al otro lado del edificio que se ha convertido en una las recomendaciones, el Real Casino de Murcia, se aloja una pequeña tienda de souvenirs que es parada habitual para los turistas que visitan la ciudad. Aprovechando el alto que los distintos ‘free tour’ hacen en la fachada de este histórico edificio de la ciudad, se acercan a las vitrinas para adquirir un pequeño recuerdo o un simbólico regalo que llevarse de vuelta a casa y rememorar así su estancia vacacional: «En verano baja bastante la demanda de regalos entre turistas extranjeros, pero lo compensamos con los que son de aquí y se van de vacaciones a casa de algún amigo y le quieren llevar algo representativo de la región», cuenta la dependienta.

El trofeo típico es el imán, por ser el más económico y a la vez el más frecuente que la gente se suele llevar de todos los lugares en los que está de vacaciones. También hay clientes que colecciona cosas concretas, como son los vasos de chupito, dedales o posavasos, es por eso por lo que en la tienda se puede encontrar prácticamente de todo. Y como solo del turismo no se puede vivir, también hay productos con símbolos de toda la Región de Murcia, desde la Cruz de Caravaca a la Virgen de la Fuensanta, pasando por el caballito del Mar Menor, el limón y la marinera, porque Murcia es tan diversa como diversas son las gentes que la visitan y, aunque no todos pasen por esta tienda, nadie se irá de la ciudad sin un bonito recuerdo.

La falta de turistas nacionales y extranjeros en la Oficina de Turismo puede parecer preocupante, pero los hosteleros del centro aseguran que el flujo de extranjeros mantiene un pulso constante. Estos turistas, en su mayoría europeos, llegan en busca de un respiro cultural y gastronómico, y una de las mayores ventajas de la ciudad es la proximidad de sus puntos de interés. En un solo día pueden visitar varias de sus joyas, como la Plaza de las Flores o la Catedral sin necesidad de recorrer largas distancias. Algo que, sin duda, atrae a aquellos que tienen poco tiempo y quieren aprovechar cada minuto a pesar del calor sofocante que implica permanecer en la urbe de Murcia en los meses de verano.