Ayudando a quien lo necesita.

Como si de una nueva Mercedes Sosa se tratara, Concha Mira de Orduña Esplá entona como una salmodia su gracias a la vida. Porque Mira de Orduña –Concha Yaya para tantos amigos– está agradecida por lo bien que le ha tratado la existencia, que le ha permitido disfrutar de tantas cosas –de sus amigos, de su familia y, sobre todo, de su inseparable, José Enrique Herrera, su marido.

Y ella está dispuesta a devolver una parte de esa manera tan favorable de ser tratada, favoreciendo a su prójimo en la medida que pueda, de ahí que milite en cuantas causas justas se le cruzan por un camino que le ha deparado tantos buenos momentos, instantes que a muchos pasarían desapercibidos, pero no a Concha, que es capaz de apreciar el valor de una buena compañía, de una buena conversación o de una copa de buen vino, siempre en compañía, claro.

Proviene Concha, como ella misma asegura, de una familia de derechas, aficionada a las letras. Su padre, abogado, influyó mucho en ella, enseñándole las cosas imprescindibles para afrontar la vida: le habló de honradez, le enseñó a ser una persona decente y a huir de la mentira.

Esta murciana de dinamita, nacida en ese pueblo alicantino desafiantemente aéreo de Guadalest, y criada en Castellón, se trasladó a Murcia a los 22 años, y desde entonces, 59 años ya, reside en la zona este de la capital.

Durante décadas se dedicó a su casa, como era tan habitual en las mujeres de su tiempo, pero cuando sus hijos volaron del hogar, dio rienda suelta a sus inquietudes de siempre: estudió alemán, se metió en clubes de lectura e intentó retornar a sus congéneres algo de lo que la vida había hecho por ella. Y una de las maneras de hacerlo la encontró cuando tuvo noticias de los yayoflautas, en Barcelona. Confiesa que no sabe si salir a la calle a reivindicar una buena enseñanza o una mejor sanidad hará mucho por ellas, pero de algo está segura: desde un sillón se logran menos cosas.

Le motivan todas las causas justas o que ella concibe como tales, así que lucha contra los desahucios de las personas vulnerables y aboga por una ILP de la vivienda: «La gente necesita vivir, por el amor de Dios, paremos los desahucios», y me confiesa que, si se siente con fuerzas, acudirá unos días más tarde a Alhama para ayudar a impedir el desahucio de una familia. Asegura que se están cargando la enseñanza pública, y de ahí parte todo, comenta. Aboga por quitar la religión de la educación y «educar a chicos y chicas en el respeto mutuo, hacerles ver que todos somos personas».

Y aboga por los migrantes: «Nadie sale de su tierra por gusto, si allí estuvieran bien y tuviesen comida, nadie saldría de su tierra, porque nadie se arriesga a meterse en un pueblo que no es el suyo, con gente hostil y un idioma que no comprende», por eso, no entiende que exista la xenofobia.

A Concha le gusta salir de su casa sonriendo y preguntar al que vende los cupones de la Once por su salud, o saber cómo está su tendero, y enterarse de si el negro que pide limosna al lado de El Corte Inglés ha encontrado trabajo. Porque le gusta la gente. En el momento de hablar con ella, confesaba a este cronista que acababa de terminar de leer La sirena negra, de Emilia Pardo Bazán –¡qué gran mujer!– , paladeando cada palabra. «Estoy viva y miro a la ventana y veo mis macetas, no me hace falta más, soy una persona feliz». Y lo es, solo le hace falta saberse útil a la sociedad.