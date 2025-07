Ezra Collective, la nueva ola del jazz llega a Cartagena

Ezra Collective es una de las cabezas más visibles de la nueva ola de jazz londinense; una banda de jazz, hip-hop, soul y afro-beat formada por Femi Koleoso, batería y líder también es batería en Gorillaz, la banda de Damon Albarn). Le acompañan TJ Koleoso (bajo), Joe Armon-Jones (teclas), Ife Ogunjobi (trompeta) y James Mollison (saxo tenor). La formación es una de las más importantes del jazz contemporáneo –género que está cobrando auge entre las nuevas generaciones- de Reino Unido. Junto a un largo número de bandas, dirigen una renovación del género que cada vez más incorpora guiños, actitudes y “vicios” de sonidos contemporáneos como el hip hop.

No son los únicos por supuesto que han llegado a esta conclusión y es indudable que el grupo sigue el camino que poco antes que ellos (aunque no mucho antes) trazaron artistas como Robert Glasper, Kamaal Williams o bandas coetáneas como Comet is Coming o Song of Kemet. El grupo, que dió sus primeros pasos en 2016, es hijo de ese maravilloso taller londinense que responde al nombre de “Tomorrow Warriors” y del que han emergido músicos como Shabaka Hutchings, Theon Cross o Nubya Garcia.

Sábado 19. Auditorio Paco Martin. 23,00h. 40€

En su último disco, "Dance, no one’s watching", Ezra Collective –el nombre viene de un profeta bíblico- toman un camino de apertura y desinhibición cultural. Abrazando raíces africanas y sintiendo el ritmo de las grandes ciudades de Occidente, en 19 temas (incluidos interludios) hacen valer su posicionamiento como banda con éxito que desafía el aspecto más conservador del jazz. Pocos grupos de jazz han conseguido hacerse con el premio a mejor grupo en los British Awards; los premios musicales más prestigiosos de la escena inglesa; esto ha ocurrido en 2025. En 2023 se hicieron con el Mercury Prize, y es la única banda de jazz que ha llenado un Arena Wembley: 12.500 personas viendo a un grupo de jazz. Increíble, pero cierto. Estos chicos están redefiniendo lo que el jazz puede llegar a ser.

La esencia de Ezra Collective es múltiple y generosa, pero todo empieza en el mismo punto: son una banda de jazz en vivo. Sus canciones, que llegan al alma, no son estrictamente jazz; adoptan elementos de Fela Kuti, Burna Boy, afrobeat, funk, reggae, latín, hip-hop y soul. Sin embargo, como grupo, se basan en la filosofía fundamental del jazz: crear música en el presente. Su obra fusiona sonidos que definen el Londres contemporáneo.