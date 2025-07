Donny’s Black Shoes: "Hay mucho jazz en el soul, y poder estar en San Javier es maravilloso"

El joven pianista y compositor Daniel ‘Donny’ López es uno de los más brillantes talentos de nuestro país en el ámbito del funk y el soul. Tenía solo 15 años cuando sorprendió ganando el premio Enlace Funk con su banda Rice and Groove. Ahora lidera el proyecto Donny’s Black Shoes, con el que esta noche se presenta en Jazz San Javier. Se trata de una banda joven y talentosa que fusiona jazz, soul, funk, R&B y sonidos latinos.

En la música de Donny’s Black Shoes encontraremos influencias de clásicos como Marvin Gaye, Stevie Wonder y Quincy Jones, así como de artistas más actuales, como Bruno Mars o P. J. Morton, grandes referencias para un proyecto que se afianza más y más con cada paso que va dando.

No se dejen engañar por la juventud de Donny, su puesta en escena brilla con groove, arreglos cuidados y maestría al piano.

¿Qué nos puedes decir de Donny’s Black Shoes, tu nuevo proyecto?

Donny’s Black Shoes surgió muy poco a poco. Yo tenía mis temas, mis arreglos, y poco a poco los fui desarrollando hasta formar este proyecto. Entramos al estudio y grabamos algunas canciones. El resultado final fue realmente bueno.

¿Qué te atrajo de la música negra?

Siempre he estado escuchando música negra. Realmente es mi música, mi cultura; es con lo que siempre he estado en contacto. Supongo que porque mi familia me inició en ella desde pequeño.

Donny’s Black Shoes + Brandon Goldberg Trío & Shenel Johns Fecha: Hoy, 21.30 horas. Lugar: Parque Almansa, San Javier Precio: 20 euros.

Es consustancial a vuestra manera de entender la música utilizar la ironía e intentar plasmar ciertas reflexiones a través de ella. En vuestro caso, parece claro que bailar no tiene por qué estar reñido con poder hablar y pensar sobre ciertas cosas...

Efectivamente. La música es diversión y emoción, pero entre otras cosas. La calidad y el mensaje no están reñidas con la comercialidad y, por supuesto, tampoco con las pistas de baile. La música disco de los setenta y los ochenta eran unas pedazo de producciones, y era la música de baile.

Da la sensación de que la música negra tiene una mejor aceptación por parte de la crítica cuando es interpretada desde su faceta más setentera, más profunda, que cuando adopta formas más bailables.

Mira, la música negra muchas veces es crítica; sobre todo la afroamericana, pero porque ha desembocado en ello. Porque en origen, la música, antes de la crítica, siempre fue de celebración. Si te das cuenta, en toda la música africana hay baile, hay rituales y se toma mucho ese espíritu de alegría, pero en la música afroamericana hay varias vertientes, y si la gradúas, una de ellas es la crítica social.

¿Cómo veis la escena funk en España ahora mismo?

En España, desgraciadamente, no hay mucha cultura de música negra. Es verdad que países como Francia o Portugal están más influenciados por sus colonias africanas, y España no tiene eso, a excepción de Guinea Ecuatorial. Y eso que aquí hay mucho talento, pero poca difusión y cultura de la música funk.

Ganador del Premio Enlace Funk al mejor nuevo grupo en 2021, ¿recuerdas cuándo compusiste y grabaste I can remember your name, tu single de presentación?

Por supuesto. Fue un verano en el que estaba superando una ruptura amorosa, y ese sentimiento de desamor me llevó a escribir esa canción. La cosa es que, al mismo tiempo, empecé a conocer a una persona maravillosa, y es por eso que la letra es melancólica, pero el ritmo y el espíritu es bailable. Ese premio fue un honor, sobre todo por venir del medio más importante de este género.

¿Propuestas como la vuestra tienen cabida en los festivales veraniegos?

Por supuesto que sí. Nuestra música está hecha para bailar y disfrutar al mismo tiempo, o para pararte a escucharla por su densidad musical. Nuestra propuesta es soul, funk y jazz a partes iguales.

A pesar de vuestro sonido festivo y divertido, no sois una banda que sea pasto de discotecas ni de festivales. ¿Cómo lleváis esa situación? En el Jazz San Javier parece que van a ponerle remedio...

Todos y cada uno de los miembros de la banda son grandes músicos de jazz. Eso hace que haya solos de una grandísima calidad musical y que todos los arreglos tengan esa esencia a jazz. Realmente hay mucho jazz en el soul. Y poder estar en San Javier es maravilloso: estamos muy agradecidos porque el festival se haya fijado en nosotros y apueste por el talento joven.

¿Cómo habéis vivido la evolución de esa escena y de qué manera os sentís dentro de ella?

Somos un grupo joven, casi todos rondamos los 20 años. Creo que poco a poco iremos entrando en esa escena.

¿Vuestro público coincide en características con vosotros, o estáis alimentando de baile a nuevos públicos?

Hay mucho público con el que coincidimos, por supuesto, pero intentamos también inculcar esto a las nuevas generaciones, y mostrarles el resultado de un trabajo con muchas horas de estudio y curro detrás.

Da la impresión de que, aunque nunca las habéis descuidado, las letras cada vez marcan más el espíritu de los discos que publicáis. ¿Estamos en lo cierto?

Totalmente cierto. Pero nosotros nunca descuidamos la calidad musical, ya que mucha de nuestra música proviene del jazz, y en el jazz hay mucha música instrumental. Pero por supuesto que hoy en día hay muchas cosas de las que hablar en nuestras letras.

¿Trabajáis igual las piezas calmadas que las que nacen destinadas a la pista de baile?

Todas y cada una de ellas tiene el tiempo que necesitan, pero a veces el trabajo es distinto. No puedes interpretar igual una canción que hable de pasarlo bien que otra en la que estoy hablando de un tema más profundo.

Aunque soléis beber de los setenta y los ochenta, sabemos que disfrutais con artistas muy distintos. Al margen de nombres como Bruno Mars, sobradamente conocido por todo tipo de públicos, ¿qué nombres os interesan del momento actual en relación con los sonidos de la black music?

Pues no sabría por dónde empezar, pero Anderson Paak, D’Angelo, Maxwell , P. J. Morton...

Recientemente se nos fue Sly Stone ¿Ha significado mucho para ti?

Mucho. Lo he escuchado desde pequeño y he aprendido mucho de él. Creo que es uno de los grandes genios del estilo, y ha influenciado a gente como Dilla, Questove… Sly es mucho más importante de lo que la gente piensa. De hecho, hacemos dos temas suyos en nuestro repertorio.

¿Qué puedes avanzar sobre las presentaciones en directo?

El concierto es un show, en todos los sentidos. Está hecho para todos los públicos, y todos y cada uno de los miembros de la banda son maravillosos, como te decía. Tanto si quieres ir a bailar como disfrutar de la música, este repertorio es para ello: 33% jazz, 33% soul y 34% funk.