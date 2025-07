Brandon Goldberg, un niño prodigio en el Parque Almansa

Brandon Goldberg, que llega hoy a San Javier en el marco de su primera gira europea, está llamado a ser una de las grandes estrellas del jazz del futuro. Con la sensibilidad y la intensidad de un músico tres veces mayor, el pianista –nacido en 2006– se ha consolidado como instrumentista y compositor de talento excepcional cuya madurez musical y agudeza instrumental contradicen la visión estereotipada de un prodigio del jazz. La crítica ha elogiado su «técnica inexpugnable, su avanzada comprensión armónica, su profundo sentido del swing y, lo más impresionante, su claridad y abundancia de ideas ejecutadas casi a la perfección» (Downbeat Magazine). Empezó a tocar el piano a los tres años y, al poco tiempo ya daba recitales y conciertos, apareciendo junto a Monty Alexander en el Lincoln Center de New York con solo nueve años.

Goldberg ha publicado tres álbumes aclamados por la crítica: Let’s play! (2019), Live at Dizzy’s, in good time (2021) y Brandon Goldberg Trio: Live at Dizzy’s (2024). Este último será el que presente en San Javier junto a Doug Weiss al contrabajo y Aaron Kimmel a la batería. Además, tendrán una invitada especial: la cantante Shenel Johns, con un estilo personal que oscila con soltura entre el jazz, el R&B y el gospel. Es una de las estrellas más brillantes de su generación.