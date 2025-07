Salif Keïta, la voz de oro del ‘Camarón’ de África en La Mar de Músicas

La Mar de Músicas celebra sus treinta años mostrando las músicas del mundo con un especial Corea del Sur. Del 18 al 26 de julio se celebrarán 41 conciertos que incluyen a Natalia Lafourcade, Ezra Collective, Yerai Cortés, Toquinho, Valeria Castro, La Mala Rodríguez, Sílvia Pérez Cruz junto a Salvador Sobral, Guitarricadelafuente y Salif Keita. Además, el festival tiene actividades paralelas durante todo el mes.

Y aunque el país asiático sea el gran protagonista, las músicas llegadas de África y de América Latina siempre han estado muy presentes en La Mar de Músicas. A esta edición le proporciona grandes nombres. Por ejemplo, el maliense Salif Keïta –la voz dorada de África–, considerado como uno de los padrinos de las denominadas ‘músicas del mundo’, presentará hoy su último trabajo en acústico. Su música nace del mestizaje de la tradición griot que conoció en su infancia, con influencias de sonidos de otros países del África occidental y reminiscencias de la música cubana, española y portuguesa.

Salif Keïta Fecha: Hoy, 21.30 horas. Lugar: Patio del Antiguo CIM, Cartagena. Precio: 25 euros.

Keïta cuenta entre sus seguidores con Carlos Santana y Jackson Browne. Su despegue internacional no significa que no haya pasado por malos momentos en su vida personal, pues aunque desciende del fundador de su país, fue rechazado por ser albino debido a una superstición africana. Sin embargo, esto no le ha impedido colaborar con Joe Zawinul, Cesárea Evora, Wayne Shorter y el propio Santana, ni haber sido nominado cuatro veces a los Grammy ni publicar álbumes tan significativos como Mandjou (1978) y Soro (1987).

Rebautizado en España como ‘el Camarón de África’. Hace unos años anunció su retirada, pero afortunadamente ha decidido volver a la música con un disco acústico –So kono (2025), grabado en su habitación de un hotel de Kioto– y una gira europea, llevando al público de viaje por la música mandinga y su inconfundible mensaje de integración y esperanza. La cita con su música en La Mar tendrá lugar esta noche a las 21.30 horas en el Patio del Antiguo CIM de Cartagena. Aún hay entradas disponibles.