Jim Kerr y Charlie Burchill entonan sus clásicos tras casi cincuenta años de carrera

Simple Minds, la veterana banda escocesa liderada por el carismático Jim Kerr y el guitarrista Charlie Burchill, lleva más de cuatro décadas sobre los escenarios, y no parece que tenga intención de retirarse. De hecho, están inmersos en una gira por nuestro país y vuelven mañana a Murcia, donde ya celebraron su cuadragésimo aniversario.

Surgidos a finales de los setenta en un barrio obrero de Glasgow, en plena explosión del punk y fascinados por David Bowie, la Velvet Underground, Lou Reed, Marc Boland, Roxy Music y Brian Eno, Simple Minds acabarían convirtiéndose en una de las formaciones más creativas e influyentes desde sus primeros pasos como banda de culto, pasando por el enorme éxito en los ochenta, la ruina a finales de los noventa y el resurgimiento ya en los dosmil. Su último disco de estudio, Walk between worlds (2018), fue bien recibido por la crítica.

Simple Minds Fecha: Mañana, 21.30 horas. Lugar: Plaza de Toros (Murcia). Precio: Desde 55 euros.

Simple Minds publicaron Act of love –una de las primeras canciones que Kerr y Burchill escribieron juntos– para conmemorar el aniversario de su primera actuación, en la sala Satellite City de Glasgow en 1978. Mezclada por Alan Moulder (Suede, Arctic Monkeys, The Killers), rinde homenaje a la pasión y el empuje juvenil. Y su primer disco, Life in a day, cumplió cuarenta años en 2019. Para celebrarlo editaron un recopilatorio, 40: The best of 1979-2019, y comenzaron una gira mundial que la pandemia, por supuesto, interrumpió.

La banda toma su nombre de la letra de una canción de David Bowie, The Jean Genie (1972), cuyo protagonista estaba inspirado en Iggy Pop, y su título alude al autor francés Jean Genet. Una de las frases de esa canción es «He’s so simple-minded», et voilà.

Su single más exitoso, Don’t you (forget about me), está entre las cien canciones más vendidas de la historia. Tienen más de veinte discos publicados, seis de los cuales alcanzaron primeros puestos en varios países, aunque sus cinco primeros álbumes destilan lo mejor del post-punk, la new wave y el synthpop. En ellos están algunas de las canciones que les hicieron internacionales, y en sus giras arrasaron con todo. Oportunidad esta para revisarlos y comprobar su potente directo.

Con sesenta millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, llegan este sábado al escenario del ‘Murcia On’, en la Plaza de Toros de Murcia, para volver a entonar sus grandes clásicos.