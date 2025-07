James: el tiempo que parece no pasar

James triunfaron en el Visor Fest de 2022 (lástima que perdiéramos este gran festival en Murcia). Esta es una de las bandas más longevas del indie rock desde que se formaran, allá por 1982, en Manchester. Clásicos imperecederos como Come home, Sit down, She’s a star y Laid, entre muchos otros, demuestran que lo suyo, pese a encandilar temprano a leyendas como Morrissey y Johnny Marr –dos de sus primeros fans declarados–, nunca fue flor de un día. Su penúltimo trabajo discográfico, el aplaudido All the colours of you (2021), fue grabado en parte antes de la pandemia, producido por el ganador del Grammy Jacknife Lee (U2, REM, Taylor Swift, Snow Patrol, The Killers…), resultando ser el álbum más fresco en los 39 años de carrera de la banda, tras quince discos de estudio y más de 25 millones de copias vendidas; un nuevo enfoque al pulido y espectacular sonido de uno de los valores más emblemáticos surgidos de la escena británica –siguen saboreando el éxito como si el tiempo no pasara por ellos–. Más de 60.000 entradas vendieron James en esa gira por Reino Unido.

Afirmar que James, dirigidos por el emblemático Tim Booth –y su chamanismo un poco pasado de vueltas– recuperaron su mejor tono con All the colours of you sería algo exagerado, ya que el grupo de Manchester dio lo mejor de sí en los noventa a través de obras clásicas del indie-pop británico: Seven (1992), Laid (1993), Millionaires (1999), pero entregaron hace cuatro años su mejor trabajo en mucho tiempo, superando con estrépito a otros títulos recientes (y prescindibles). Ahora regresan –a la carretera y a Murcia, esta vez de la mano de ‘Las Noches del Malecón’– con el vigésimo octavo álbum de estudio de su carrera, Yummy (2024), que esconde alguna que otra gema, algún destello de los James más inspirados, aunque en conjunto se sitúe por debajo de su predecesor. Lejos de la innovación, alberga pocas sorpresas, focalizado en canciones de marcadas melodías y sonido impoluto al amparo del carisma y la celestial voz de Booth.

James Fecha: Mañana, 22.00 horas. Lugar: Auditorio Murcia Parque, Murcia. Precio: 39 euros.

Aún así, siguen siendo un referente del género después de más de cuarenta años de carrera. Han sabido evolucionar sin perder su esencia, fusionando post-punk, folk y pop rock en un sonido único y emotivo, con canciones de aspecto esplendoroso y sanador que desprenden cierta nostalgia.