Vuelve Lo Ferro: diez voces para conquistar el cielo del flamenco

En Lo Ferro no se canta: se desgarra el alma. Cada verano, el pequeño enclave de la Región situado en Torre Pacheco se convierte en el epicentro del flamenco. Desde hace casi medio siglo, el Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro se ha ganado el respeto del universo jondo no solo por su solera, sino por su fidelidad a una misión casi sagrada: custodiar la pureza del cante mientras abre espacio al futuro. En 2025, su 45ª edición promete, una vez más, ser una prueba de fuego para quienes aspiran al ‘Melón de Oro’, ese galardón que no sólo distingue al cantaor o cantaora más completo, sino que consagra una trayectoria o la inaugura con la dignidad de lo eterno.

Tras un mes de pruebas selectivas que han recorrido los sábados de junio y el primero de julio, el jurado ha hablado. Cuarenta artistas pasaron por el mítico patio de la Peña Flamenca ‘Melón de Oro’ para exponer su garganta, su temple y su sangre. Solo diez han sido llamados a las semifinales que se celebrarán los días 24 y 25 de julio: siete hombres y tres mujeres que encarnan la diversidad geográfica y expresiva del cante flamenco actual.

Desde Sevilla llegan Berraquero Calderón y Jesús León Márquez; desde Córdoba, Carmen Carmona Lara y Francisco Ocón; Cádiz aporta el ímpetu de Susana Romero Alonso y José Antonio Romero Pérez; y completan la terna Rosa Campos Jaime (Málaga), Emilio Chaparro Serrano (Badajoz), Juan José Heredia Santiago (Granada) y Juan Carmona Pérez (Jaén).

Solo cinco pasarán a la gran final del sábado 26, donde no solo se disputarán el ‘Melón de Oro’ al cantaor o cantaora más completo, sino también el ‘Molino de Lo Ferro’, al mejor cante por ferreña, y los primeros premios de cada grupo de cantes.

Este año, el certamen se envuelve en un aura especial: el homenaje final correrá a cargo del Ballet Flamenco de Lo Ferro, bajo la dirección de María Dolores Ros, y rendirá tributo a la maestra Cristina Hoyos, icono absoluto del baile flamenco, recientemente galardonada con el Premio ‘Sebastián Escudero’ a la Excelencia Flamenca.

Un cartel de renombre

Pero Lo Ferro no vive solo del concurso. Su cartel artístico en las noches previas a la final es un auténtico regalo para los sentidos. El lunes 21, el XXI Festival de Escuelas Flamencas ofrecerá una noche pedagógica con la Escuela Municipal de Danza de Torre Pacheco, el Ballet Kimbara y Antonio Fernández, el ‘Torero Chico’.

El martes 22 se subirá al escenario uno de los grandes: Capullo de Jerez, acompañado por las hermanas Rancapino, Ana y Esmeralda, en una noche que también contará con la presencia del maestro Paco Cepero. Todo, con un acompañamiento musical de primer nivel: Paco León, Ramón Trujillo, José Rubichi y Niño Manuel, entre otros.

El miércoles 23 será el turno del poderío más joven con Israel Fernández y Lela Soto, acompañados por la guitarra prodigiosa de Diego del Morao.

El jueves 24, tras la primera semifinal, cantará Julián Estrada, y el viernes 25 será la bailaora Manuela Carpio quien hipnotice al público con un espectáculo que reunirá a músicos y palmeros de élite, como Juan Requena, Enrique ‘El Extremeño’ o Iván de la Manuela.

Agenda cultural

Lo Ferro no se limita a cantar: también piensa, reflexiona y dialoga con la historia a través de su agenda cultural. Desde el domingo 20 de julio, el festival se convertirá en un espacio de encuentro entre la sabiduría popular, la investigación académica y la divulgación artística.

Tomás García Martínez abrirá el fuego con una conferencia sobre el folclore murciano, seguido de una exhibición de trovo que rescatará la vena improvisadora del sureste español. El lunes 21 se inaugurará la exposición fotográfica ‘Aflamenkaos’ de José Miguel Cerezo, una mirada íntima sobre el alma flamenca, que podrá visitarse durante toda la semana en el Teatro Sebastián Escudero.

La agenda continúa con presentaciones literarias como ‘Paco Cepero. Repasando mi vida’ de Francisco Cuaresma (el martes 22) y ‘Arqueología de lo Jondo’ de Antonio Manuel (el jueves 24), conferencias sobre la historia del flamenco y su vinculación con la copla, la publicidad, o el pueblo gitano, en un año especialmente emotivo al conmemorarse el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España.

Especial atención merecen las sesiones con Fosforito y Cristina Hoyos, ambos protagonistas de una charla-entrevista el sábado 26, que ofrecerán al público una perspectiva única y emotiva sobre lo vivido y lo por vivir en este arte inabarcable.

La Plaza del Flamenco de Lo Ferro será, como cada año, el corazón popular del festival. Allí se mezclarán los cursos de cajón flamenco con exhibiciones de salsa, rumba cubana y los ya clásicos ‘Al tablao’ y ‘Madrugá flamenca’, que cada noche, pasada la medianoche, dan paso al flamenco más libre y espontáneo.

El Festival también entregará reconocimientos importantes: la Medalla de Oro a la Patrulla Águila, al municipio de Puente Genil y a Maruja Garrido; y el ‘Sabor Flamenco’ al Salón Fosforito del Hotel Las Acacias. Todos ellos, símbolos de compromiso, legado y promoción del arte flamenco.

A lo largo de sus 45 años, Lo Ferro ha demostrado que el flamenco no es solo patrimonio: es porvenir. Aquí conviven la raíz y la vanguardia, los nombres consagrados y las jóvenes promesas. Aquí se celebra no solo el cante, sino el alma de un pueblo que canta su historia, su dolor, su amor y su esperanza.

Las entradas, con precios populares entre los 8 y los 25 euros por noche, y un abono completo por 75 euros, ya están a la venta a través de la web oficial del festival y la plataforma Vivaticket. Porque Lo Ferro es, más que nunca, un privilegio accesible: un lugar donde cada nota y cada paso resuenan con el eco de lo eterno.

Este julio, Lo Ferro no es solo un festival. Es una liturgia. Una resistencia. Un faro. Y las diez voces que sueñan con el ‘Melón de Oro’ no lo hacen por el premio. Lo hacen por pertenecer a algo más grande: el alma compartida del flamenco.