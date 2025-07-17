Cecilio y Jesús Sánchez Alacid, Un tándem de solidaridad

Vais a permitidme, lectores de mis entretelas, que, por primera vez, traiga a esta sección mía, que es también la vuestra, a dos murcianos. Y por el mismo precio. Y es que, como le gusta afirmar a Cecilio, el menor del tándem, ambos hermanos son un sistema; es decir, en este caso, dos individuos que actúan como un todo, aunque cada uno de ellos pueda constituir una estructura independiente. Pero siempre, para su mejor funcionamiento, van juntos, inseparables como son.

Cuando a Jesús, el mayor, lo trajeron a la vida utilizando los malhadados fórceps, le causaron un daño irreparable y permanente. Quedó convertido para siempre en un perpetuo infante de cuatro años que se convirtió en alguien imprescindible para Cecilio, su hermano y ya tutor desde el fallecimiento de los padres.

Asegura Cecilio que Jesús ha sido una persona absolutamente trascendente en su vida, porque se educa con el ejemplo, y el de su hermano ha constituido un ejemplo permanente, un espejo de comportamientos altruistas y desinteresados.

Comenta Cecilio a este cronista numerosas anécdotas que traslucen esa entrega de Jesús a los demás, ejemplos insignes –asegura– con los que ha tenido la suerte de convivir a diario. Asegura Cecilio que su madre era la persona más solidaria que ha conocido, y algo semejante ocurrió con su padre, electricista de profesión en su Fortuna natal, así que, como él mismo asegura, no ha tenido otra opción que serlo: «La solidaridad es lo que ha dado sentido a mi vida».

Comenta Cecilio que intenta que sus propias limitaciones no limiten a su hermano, al tiempo que intenta que las capacidades de Jesús mejoren las suyas. Se trata –asegura– de hacernos mejores personas el uno al otro, y de convivir con los defectos de cada cual: ordenado y metódico, extrovertido y necesitado de los amigos Jesús, mucho más introvertido y desordenado Cecilio. A Cecilio le entusiasma aprender, y aún más enseñar.

Hace activismo también en este ámbito: aprovecha su capacidad de análisis y facilita el conocimiento a otras personas, intentando poner siempre ese conocimiento al servicio de un mundo mejor. Esa es su intención perenne: activismo al servicio del mundo. La vida de la pareja –un sistema, al fin y al cabo– se ha construido por una presencia en cuantas reivindicaciones y protestas han encontrado justas. Una de sus preferidas han sido las concentraciones por el pacto por el Mar Menor, en las que los conocimientos en informática de Cecilio lo convirtieron en cronista y documentalista de excepción.

Y también en la lucha por el soterramiento del tren, una reivindicación que Cecilio retransmitía en directo desde casi el primer día y durante los setecientos que duró, actividad que él compatibilizaba con el amoroso cuidado de su hermano. Tiene Cecilio vocación pública y un sentido holístico del mundo: todo está relacionado, asegura. Quizás por eso ha luchado por los derechos de las personas, de los animales y de la naturaleza.

De nuevo lo holístico se hacía presente. Cree que cada vez es menos acertada la creencia de que la gente no lucha por sus derechos. Y él, que ha estado en primera línea de las luchas más solidarias, lo puede afirmar con conocimiento de causa. Asegura que ha sido en la lucha donde ha conocido a las personas más vitales y valiosas. Y que pocas veces se ha sentido más dichoso que en aquella ocasión en la que, tras la organización de numerosas protestas, consiguieron que, a Carolina, una joven con autismo, encantadora y sociable, le dieran la plaza que le negaban en un colegio, algo que la hizo nuevamente feliz.