Kenny Barron es venerado, y con razón, como el mejor pianista de jazz del momento. Se mantiene en lo más alto del firmamento de las teclas; es uno de los supervivientes continuadores del legado de los Coltrane, Monk, Davis o Mingus, aquella generación del post-bop. Quizás la de este jueves en el marco del Festival Internacional de Jazz de San Javier no fue su actuación más vigorosa, por su avanzada edad -82 años, recién cumplidos-, pero los momentos de pura magia, abundantes en el concierto, compensaron la falta de la energía de la que aún es capaz la mayoría de las veces.

El veterano pianista, una de las más grandes leyendas vivas del jazz, demostró en el Parque Almansa que merece los mayores elogios. Es difícil imaginar que alguien supere lo que vimos del pianista y sus talentosos acompañantes: Jonathan Blake y Kiyoshi Kitagawa, dos antiguos compañeros con estilos maravillosamente complementarios. Blake es un baterista muy intuitivo: su ligereza y sensibilidad rítmica brillaron en las baladas de ritmo más lento; sin embargo, pocos pueden igualar su potencia y ferocidad cuando cambia de marcha para un solo a toda máquina. Las líneas de Kitagawa al contrabajo eran impecables, y sus aterciopelados solos, ágiles e inteligentes. Y desde que sonó la primera nota, la sensación de sinergia fue asombrosa, ya que los estilos y las contribuciones de los músicos encajaron rápidamente como piezas de un rompecabezas.

Kenny Barron aportó a la improvisación una mezcla de inteligencia y creatividad donde el exceso no tuvo cabida. Aunque muchas de las secuencias técnicamente asombrosas que produjo brillaron y dejaron al público sin aliento, con el corazón en alto, lo hizo con una facilidad y una gracia que solo han madurado con la edad. Barron lleva dentro el espíritu de sus antepasados -Hank Jones, Thelonious Monk y Bud Powell-, por eso su música es tan atractiva.

El repertorio fue una mezcla de estándares y originales, con sutiles cambios estilísticos dentro de cada pieza. El brillante trío demostró talento supremo, maestría técnica y fluidez creativa. La composición original Cook’s Bay fue el plato fuerte de la noche: inspirada en un amanecer particularmente memorable que Barron contempló sobre la isla de Moorea durante su viaje a Tahití por su cuadragésimo aniversario de bodas, la pieza es evocadora, colorida y emotiva.

Para Minor blues invitó al joven cantante haitiano-estadounidense T yreek McDole, con una profunda conexión con la tradición del jazz. De hecho, su voz evoca matices de Nat King Cole: su barítono es cálido, redondo y natural; tiene un toque de serena elegancia. En Calypso, McDole transmitía buena onda, y el trío de Barron trazó un rumbo de jazz clásico con patrones de bombo palpitantes y trepidantes figuras, ensambladas sobre la marcha con percusión de jazz, pop y funk contemporáneos, ya sea con baquetas, mazos o escobillas: Blake demostró un control técnico perfecto y una gran inventiva, siempre atento a lo que sucedía en el teclado.

Con Bud like, homenaje a Bud Powell original de Barron, el pianista impresionó por su habilidad para combinar una mano izquierda cromática y potente con una derecha melódica y ágil, y Ugly beauty, de Thelonious Monk fue una gran adición al repertorio, para la que volvió a salir McDole -su fraseo evocaba a Johnny Hartman-, un momento de diversión y excentricidad con toques de blues que realzó la fluida melodía de la noche.

La propina final fue Memories of you, de Eubie Blake, a piano solo, tratada a la inusual manera de stride actualizado que poquísimos pianistas se atreven hoy a ejecutar, sin filigranas innecesarias, nunca una nota más alta que otra, con equilibrio, gracia y aplomo. Barron contó que se la escuchó tocar al propio Blake cuando tenía 99 años. Salió un poco renqueante del escenario, pero por su propio pie.

La vinculación de Barron a los conceptos de pianistas como Hank Jones, Tommy Flanagan o Wynton Kelly quedó de manifiesto en el tratamiento del swing, en la autenticidad rítmica, en su amplia capacidad de improvisación, que proyecta con un articulado fraseo. Puede que ya tenga más de 80 años, pero toca con la fiereza y la inventiva de un artista en su plenitud, y sigue creando jazz de la más alta calidad; representa como ningún otro el clasicismo del género, precisamente porque estuvo allí, en la época en que se gestaron formalmente sus patrones. Posee un talento especial para la interpretación, sutil, delicada, de enorme riqueza armónica y fraseo preciosista de inigualable lirismo, y para la composición. Sus conciertos, refinados y elegantes constituyen un resumen magistral de jazz clásico, eterno.

Sigan a esa chica

La segunda parte del programa tuvo como protagonista a la portentosa Judith Hill, una de las grandes voces del soul actual. Bastó con una nota para que el público se enamorara de ella. La cantautora y multiinstrumentista estadounidense es una mujer tan vibrante como la energía que brota de ella. Compone, canta, toca el teclado y la guitarra. Ha participado como corista con Stevie Wonder, George Benson, Prince, Michael Jackson... Quizás conozcas su conmovedora interpretación de Heal the World, cuando cantó en el homenaje a este último.

Su magnética presencia atrapa. Ataviada con un outfit muy rockero, su espectáculo fue una montaña rusa de impresionantes habilidades musicales a todos los niveles. Hubo estallidos de soul, blues, funk, hard rock, gospel, R&B..., incluso algún destello de psicodelia de los setenta, todo ejecutado e interpretado con una clase impecable por esta formidable artista y su banda: sus padres, Robert ‘Pewee’ Hill al bajo y Michiko Hill al teclado, y el potente batería Shadrack Oppong. Sonaron canciones atronadoras como We are the power, y baladas maravillosas exquisitamente interpretadas como Give your love to someone else -con ella a la guitarra-, que introdujo diciendo que «la vida es un viaje, no un destino».

Estábamos ante una auténtica fuerza de la naturaleza (la batería estuvo a punto de saltar por los aires). La conmovedora Angel in the dark fascinó completamente, y de alguna manera, los noventa minutos de actuación se quedaron cortos para la energía y la fuerte conexión emocional que la cantautora genera. Sin duda el ADN musical de Prince seguía vivo en algunos de los vibrantes ritmos funk que Judith y su banda ofrecían. Alternando entre el piano y la guitarra eléctrica -que usaba para los temas funk más intensos-, la norteamericana demostró ser una intérprete carismática cuya voz, con raíces gospel, resultó ser un instrumento magníficamente expresivo y flexible.

Abarcó desde el funk potente de Jammin in the basement hasta himnos reflexivos y vitalistas como la superfunky The Pepper Club, por la que sobrevuela Prince, o Dame de la Lumière, tributo a la madre y la abuela de Judith, con un estribillo que se ha convertido en himno. Salvo alguna balada -magníficamente interpretada-, el repertorio se centró en funk jams cargadas de sintetizadores, con influencias gospel. Su voz, magnífica, de textura áspera y tosca, su rango elástico y su potencia, alcanzó agudos increíbles en I can only love you like fire, una plegaria soul de guitarras estridentes bajo un órgano lúgubre, que dio paso a la consabida ronda de instrumentistas.

El penúltimo número de la noche, Cry, cry, cry, uno de los primeros éxitos de Hill, fue quizás el punto culminante. Comenzando con riffs de guitarra blues, toda ella se transforma en actitud Hendrix. La canción crecía a medida que imploraba fuerza y resistencia a pesar del dolor: «Cuando todo esté dicho y hecho, vendrá un cambio». La despedida llegó con Gypsy lover, que narra un fugaz encuentro amoroso, como el que ella tuvo con su público. Sigan a esa chica.