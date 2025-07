Soul inundado de sexo, deseo, ritmo

El aclamado debut de Lady Blackbird, “Black Acid Soul”, fue una colección austera de versiones de deep soul. Las expectativas para su actuación estaban por las nubes. Al llegar sorprendía una larga cola que casi daba la vuelta al auditorio. Su segundo álbum, “Slang Spirituals” (2024), en contraste, combina su magnífica voz, como impregnada de whisky, con un sonido más completo en una lista de canciones completamente original, diversificada, y la ha convertido en una experta intérprete de jazz-soul visceral y lleno de matices.

Respaldada por una pequeña banda que incluía a su compañero compositor y director musical Chris Seefried, Lady Blackbird le dio al álbum una salida audaz en Jazz San Javier. Subió al escenario con un punto de extravagancia y matices propios de estrella tardía del jazz-soul, pero tras esa presencia escénica estilo Grace Jones (vestido rojo pájaro de fuego con abertura lateral desde la cintura, máscara rojo flamígero cubriéndole media cara, y tatuaje de la cruz egipcia, símbolo de la vida eterna) está su talento escénico y su garganta educada en el canon del viejo soul; la cantante estadounidense está dotada de potencia pulmonar y sensibilidad.

Abriendo el espectáculo envuelta en una atmósfera potente y misteriosa, Lady Blackbird, que se mueve con cierta dificultad sobre unos tacones de pronunciado desnivel, embelesó con canciones como la escalofriante “Blackbird” de Nina Simone, sobre los derechos civiles. Desplegó ardor e intensidad con su voz única de contralto. Hay mucha profundidad de rango, poder cautivador, mucho sentido y dignidad en su interpretación.

Dispensa al público un trato íntimo, con una experta banda de talentosos músicos que la acompañan con delicadeza y sobriedad. Ofreció un sonido compacto, honesto y fresco que rendía homenaje al soul tradicional, el rhythm & blues y el jazz. Tamir Barzelay aportó una batería fenomenal a menudo contenida, con la dosis justa de empuje y energía, mientras que los riffs de guitarra de Seefried armonizaban a la perfección con Blackbird (junto con sus coros intermitentes), y el bajista John Flaugher acentuaba sus ritmos gruesos. "If I Told You" trajo consigo un blues pantanoso con deliciosos riffs de bajo, instrumento que en "Woman" describió potentes líneas continuas.

La música, soul de reservado oscuro, inundada de sexo, deseo, ritmo, también pisó terrenos más rockistas, y se envolvió en psicodelia y volutas de wah wah. A menudo Lady Blackbird optaba por dar juego a su talentosa banda, como sucedió en “Feel It Comin'”, donde recordaba a Amy Winehouse. Las súplicas acústicas de "Man On A Boat" -tracychapmánica, con un ritmo folk/soul meciéndose entre contrabajo y guitarra acústica-, y "Someday We'll Be Free" engalanaron una noche íntima en Jazz San Javier.

Por otra parte, "The City" -ahondando más en la intensidad de Roberta Flack virada northern soul- y "If I Told You", con introducción de bajo sinuoso y wah-wahs, son celebraciones soul del territorio de Stevie Wonder, mientras que la agridulce "No One Can Love Me (Like You Do)", donde el guitarrista se puso al piano, es una magnífica balada al estilo Motown que te hace caer de rodillas.

Los referentes musicales de juventud de Lady Blackbird fueron Billie Holiday y Ella Fitzgerald, y se nota. Tiene la fuerza suficiente para transformar “Matter of Time”, himno a un amor a punto de comenzar, en un clásico del soul estilo Marvin Gaye. Y se sube a un taburete alto para reivindicar su propia identidad queer en “Someday We'll Be Free”. La tendencia fue más hacia el r&b que el jazz, pero menos estridente que en la apertura.

Clásico pero actual

Hubo grandes momentos de intensidad, como la versión de “Collage”, de The James Gang, con voces mántricas. Ella lo da todo, especialmente cantando baladas desgarradas, un soul del sur profundo que podría recordar a Etta James, o a Amy Winehouse en “Feel it comin”. El show fue de menos a más. Durante "Whatever His Name", sobre estados alterados de percepción, Don Cherry se fusionaba con Minnie Riperton.

Lady Blackbird desapareció del escenario para aparecer en la platea y bajar al foso sorprendiendo al público, saludando y estrechando sus manos. La versión vía soul-folk impactantemente bella de “It Will Never Happen Again” (Tim Hardin), con ella aplaudiendo al público, fue otro momento álgido, mientras que su bis, "Let Not (Your Heart Be Troubled)", con un coro de voces de acompañamiento grabadas, sirvió para subrayar el poder de una artista que se desliza confiada sobre la ola de su continuo éxito (al fin pudo deshacerse de sus taconazos). El silencio absoluto del público atestiguaba la intensidad y convicción de su entrega.

Solo el tiempo dirá si Lady Blackbird ha llegado para ocupar un puesto de honor al lado de las grandes del jazz vocal de nuestro tiempo. Su concierto fue intenso y vibrante, clásico pero actual. En un mundo cada vez más dirigido hacia la uniformidad, pendiente de innovaciones superficiales, una personalidad como la suya es muy apreciada. Lo que mostró Lady Blackbird es embriagador, inquietante, sexy, conmovedor, desolador. Con una voz que desgarra el corazón y lo acaba recomponiendo. El público alucinó en colores.