La Perra Blanco: "Siempre digo que en otra vida quizás fuera de Misisipi o algún sitio así"

El festival Cuervarrozk de Calasparra regresa a sus raíces en su vigésimo octava edición con la actuación, este sábado, de la guitarrista, cantante y compositora gaditana La Perra Blanco. Y es que hablamos de una artista que está revolucionando la escena del rock and roll en España e, incluso, más allá de nuestras fronteras; de hecho, ha sido reconocida por la revista británica Rock ‘n’ roll UK Magazine como la «nueva reina del rockabilly».

Alba Blanco –ese es su nombre real– se presentará en el Auditorio Cine Rosales como la cabeza visible de una banda de la que también forman parte Guillermo González del Campo, al contrabajo; Jesús López Benítez, a la batería, y Gerard Vercher en los teclados. Juntos ofrecen un potente directo cargado de energía y carisma y en la que no falta el blues, el country y, por supuesto, el rock and roll.

El concierto, que será benéfico –las entradas cuestan 5 euros y servirá para recoger fondos de cara a la investigación del cáncer infantil–, contará como representantes regionales con la banda lorquina de versiones Sr. Lobo. Con un repertorio que abarca lo más destacado del pop-rock de diversas décadas, Paco Navarro (bajo y voz), Feli Sánchez (guitarra solista), Paco Gomariz (guitarra rítmica) y José Jódar (batería y percusiones) ofrecerán una animada actuación en la que fusionarán algunos clásicos del pop y el rock internacional con éxitos de la música española.

Pero la protagonista indiscutible será ella, La Perra Blanco, que ha hablado con La Opinión para darnos algunas pistas de lo que puede esperar el público que se acerque a este nuevo Cuervarrozk.

¿Qué nos tiene preparado para el próximo sábado en Calasparra?

Queremos que sea un encuentro divertido y lo más salvaje que se pueda. Voy con todo mi repertorio y con muchas ganas de llegar a Calasparra para disfrutar del público de Murcia.

¿Cuándo descubre el mundo del rockabilly? ¿Cómo se cruza con él?

Fue un poco por curiosidad, por mis ganas de investigar en el mundo de la música. En un momento dado, estaba viendo lo que fue el nacimiento de lo que es la música rock, de lo que todos conocemos hoy como el rock estándar, y..., claro, cuando quieres conocer algo más en profundidad, es importante saber de dónde viene. Y para eso te tienes que ir atrás en los años y llegar a la música americana de raíces. Me llamó tanto la atención que ahí me quedé.

En tu último disco largo, Get it out (2024), que presentaba el año pasado, tiene un tema con nuestro Carlos Tarque. ¿Cómo surgió esta colaboración?

Carlos y yo no nos conocíamos, aunque habíamos chateado alguna vez por redes. La cosa es que estábamos buscando una voz nacional para una colaboración y pensamos en él. Para mí Carlos Tarque tiene la mejor voz que tenemos en España dentro de lo que es la música rock, así que se lo comentamos y él accedió con muchas ganas. Fue una experiencia bastante guay.

¿En qué artistas o género se fija a la hora de escribir su música?

En mi música están prácticamente todos los estilos que se engloban entre los años cincuenta y sesenta: blues, rhythm and blues, góspel, soul, rock and roll... Lo mío es, en definitiva, una mezcla de todos estos estilos.

¿Y cómo es que alguien de La Línea de la Concepción se ha dejado llevar por estos derroteros?

Es bastante raro, si te soy honesta. Siempre digo que en otra vida quizás fuera de Misisipi o de algún sitio así, porque esta atracción que siento hacia este tipo de música, la pasión y, claro, la habilidad para componer temas de estos géneros, siendo además de La Línea de la Concepción -donde lo que más hay es flamenco y copla-, es muy llamativa. Pero como me gusta tanto y llevo tantos años escuchando este tipo de música, como que es algo que tengo ya muy metido en la cabeza. Mi mundo es esta música.

También le habrán influido sus padres, que como usted son músicos.

Mi padre es guitarrista y mi madre cantaba y tocaba el piano. Es cierto que crecí con la música siempre muy presente en casa, pero para que veas como son las cosas: mi padre no me enseñó nunca a tocar la guitarra porque no quería que fuera guitarrista. Pero bueno, ya vez que no lo consiguió.

En sus primeros conciertos mezclaba temas propios con clásicos del género. ¿Qué himnos no podían faltar?

He intentado hacer pocas versiones, porque siempre he dicho que para tocar algo de otro -o hacer una mala imitación- toco lo mío. Así que incluso entonces teníamos pocas versiones. Pero sí que es verdad que uno de mis guitarristas favortios de los años cincuenta siempre ha sido Carl Perkins, autor de muchísimas obras maestras del rock and roll, y alguna cover hemos hecho; también de Little Richard. Los considero a ambos los pilares del rock and roll de aquellos años. De todas formas, como te decía, con el paso del tiempo se fueron eliminando las versiones del set list hasta que hace ya años que no tocamos ninguna y que todas las canciones que suenan en mis directos son mías.

Por cierto, en esta vorágine de festivales que vivimos cada verano, ¿hay espacio para el rock?

Pues, si te soy sincera, yo creo que sí; al menos, para el rock and roll como tal. Porque tenemos la gran suerte de que estamos empezando a ser aceptados por el público general; es decir, por gente que no necesariamente es fanática de este género, que a lo mejor no nos escuchan en casa, pero a la que no le importa vernos en los festival. Además, creo que con este proyecto hemos pulsado alguna tecla, y eso ha hecho que se nos incluya en carteles de eventos que no son específicamente de rock, lo que es bastante llamativo (pero está genial). No sé, creo que es porque no hace falta que uno sea un entendido para disfrutar de nuestra música.

A Calasparra vienen dentro de la programación de un festival que está muy consolidado: veintiocho ediciones ya.

Además, nunca hemos estamos en Murcia y tenemos muchas ganas. Ya tocaba pasar por allí...

¿Por dónde sigue la gira? ¿Qué próximos proyectos tienen en mente?

Pues tenemos bastantes conciertos en España y algunos por Europa, que es lo que venimos haciendo desde hace ya algunos años. Y un montón de festivales chulos tanto nacionales como internacionales. Y, por otro lado, estamos preparando ya el próximo disco.