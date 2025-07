Pasado, presente y futuro en el Jazz San Javier

Pasado, presente y futuro hoy en el Jazz San Javier. Porque Kenny Barron es presente, pero también un pasado brillante que le aúpa allá donde va, mientras que Judith Hill es también ya una realidad, por supuesto, pero con mucho, muchísimo futuro por delante. Y quizá por todo ello, el concierto de esta noche no es solo de los más esperados de esta edición, sino también uno de los más ilustrativos del festival, pues se juntarán en los camerinos del Auditorio Parque Almansa una leyenda como el veterano pianista de Filadelfia y una artista, quizá, para algunos por descubrir, ejemplo perfecto de un festival de altura –uno de los tres mejores de España en términos de jazz–, pero que no se conforma, que mira hacia delante en busca de un esperanzador futuro. Y eso que son ya veintisiete ediciones, que se dice pronto…

Bien, empecemos por Barron (por deferencia y estricto orden de actuación, pues él será el primero en asomarse sobre las tablas del ‘Auditorio de los Sueños’). ¿Qué decir del bueno de Kenny? ¿Qué decir del considerado como el pianista más influyente desde la era del bebop y, también, de un tipo de sobra conocido por el público de San Javier? Pues poco más que tenerle de nuevo por estas latitudes es todo un privilegio. Porque, a sus 82 años –recién cumplidos– es lo que se dice una ‘leyenda viva’.

El que fuera Premio del XXIV Festival Internacional de Jazz de San Javier ocupa un lugar de honor entre los pianistas en activo de la época dorada del jazz, junto a Herbie Hancock y Ahmad Jamal. No en vano, Barron formó parte del cuarteto de Dizzy Gillespie a los 20 años y ha grabado con una lista interminable de grandes músicos de jazz. Pero no es de extrañar: el norteamericano es reconocido como uno de los pianistas técnicamente más completos del género, algo que sigue demostrando sesenta años después de aquel sonado comienzo.

En el Jazz San Javier lo volverá a hacer con su afamado trío, que se completa con Kiyoshi Kitagawa al contrabajo y Johnathan Blake a la batería, y con un invitado especial, el cantante Tyreek McDole, una de las voces más destacadas del jazz estadounidense del momento. El ganador del premio de la The Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition en 2023, barítono, es, sin duda, una de las estrellas emergentes del nuevo jazz.

Y la noche acabará al ritmo que marque Judith Hill, vocalista, pianista y compositora que ya se ha ganado el título de diva del soul y que visita San Javier, por primera vez, con su cuarto y último álbum, Letters from a black widow (2024). De ascendencia africano-japonesa, la californiana presentará un disco muy personal que se ha ganado el aplauso de la crítica, demostrando una vez más que no necesita a nadie para brillar.

Aún, Hill ha sido una de las vocalistas más solicitadas por grandes artistas como Stevie Wonder, Chacka Khan, George Benson y muchos otros, como Michael Jackson, que la seleccionó para su última gira, This is it, y Prince, que le llegó a producir su primer disco en solitario, Back in time (2015), a partir del cual ha desarrollado su admirada carrera como líder. En la que es su primera visita a Jazz San Javier estará acompañada por un trío de bajo, teclados y batería: Robert ‘Peewee’ Hill, Michiko Hill y Shadrack Oppong, respectivamente.