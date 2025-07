Joaquín Sánchez, el cura social

«Seamos realistas, pidamos lo imposible». Así rezaba el eslogan del Mayo del 68. Joaquín Sánchez es una persona necesaria en un mundo necesitado de esa fuerza motriz que aportan algunas personas. Él sabe que lo justo es imposible, pero que, a fuerza de luchar por ello, puede estar al alcance de los que tienen fe. Sabe Joaquín que no solo hay que desearlo y creer en ello. Hay que luchar por lo que se pretende. Y él lo hace, siempre en primera fila.

Llega a nuestra reunión con una sonrisa marca de la casa y extiende a mi vista dos camisetas que abogan por esas causas por las que lucha y que a este cronista le parece que, de tan justas, deberían ser universales. «Todas me vienen», y esto intuyo que debe ser causa de alegría, en una persona que debe porfiar a veces por entrar en el tormento de la talla única.

Fue un Joaquín casi niño el primero en ser represaliado por la Guardia Civil, me cuenta. Fue un 20 N. El primero, cuando, junto a sus compañeros, niños como él, llegaron gritando alborozados por no tener colegio el día en que el parte diario del equipo médico habitual se convirtió en un certificado de defunción. Su padre era un sargento de la Guardia Civil, una persona con una bondad natural que le salía por los poros, «me enseñó el ca mino de la bondad», me asegura Joaquín Sánchez. Pero aquel día, su padre y el resto de los compañeros de cuartel en su Calasparra natal, no estaban para enseñanzas, y castigaron a todos los niños escandalosos, que se convirtieron, me asegura, en los primeros represaliados por la Guardia Civil. «Se ha muerto Franco, ¡no hay escuela!» Comenta Joaquín que exclamaron, y aquellos miembros de la Benemérita se disgustaron tanto que les dieron –Joaquín dixit– en el culo a cada uno sin ni siquiera haberse quitado la metralleta.

Asegura Joaquín que ha llevado siempre la inquietud social en las venas. Joaquín es, lo ha sido siempre, un creyente permanentemente vinculado al sufrimiento humano. Siempre quiso vivir su vida como un servicio pleno a la gente, a los más pobres y necesitados, y es crítico con la iglesia cuando favorece a los poderosos.

Siempre fue crítico con el sistema. En varias ocasiones le abrieron las puertas del seminario de par en par para que se fuera. Pero nunca lo hizo. Habla con pasión del obispo Azagra, un obispo que, asegura, le quería muchísimo, pero que le reprendía a menudo por los líos en los que se metía. «Me recuerdas a mí de joven, Joaquín», comenta que le decía. «Hasta la próxima», cuenta que decía siempre para despedirse de él tras reprenderle por un conflicto.

Está de acuerdo con la igualdad plena de la mujer y del hombre en la iglesia (o, lo que es lo mismo, con que las mujeres puedan ejercer plenamente el sacerdocio), y es partidario del celibato opcional. Unas declaraciones suyas en este sentido le convirtieron en centro de la polémica. Pero él se defiende: «Todo lo que he dicho está en el Evangelio».

Cuando su hermano homosexual se casó por el juzgado, Joaquín fue el padrino. El juez de paz todavía está con los ojos a cuadros.

Le preocupa la gran indiferencia social que vislumbra en el mundo. El genocidio que se está desarrollando en Gaza ante la vista indiferente del mundo. O en Sudán…

Me enseña, por fin, una foto de 2014, en la que aparece con el papa Francisco con la camiseta de Stop Desahucios, algo que le generó numerosos problemas, pero, reconoce, el papa Francisco ha sido un revulsivo en su vida.