El tormento y el éxtasis

Podías imaginarte paseando por las calles de París, oh là là! Vino a la memoria el último concierto de película con el que Michel Legrand puso un elegante ‘the end’ a la 20ª edición del Jazz San Javier. Poco después murió.

Había motivos de sobra para disfrutar de un acontecimiento que, uniendo melancolía con mero placer musical, reverenciase a un músico tan venerable como insigne. El festival produjo este espectáculo para rendir homenaje a Michel Legrand y Stéphane Grappelli, dos de los músicos de jazz franceses más sensibles de todos los tiempos. Grabaron juntos un disco de estudio, Legrand Grappelli (Verve, 1992), todo un mundo de elegancia y encanto.

El dinámico y compacto cuarteto formado por el pianista catalán Ignasi Terraza, primer músico español en recibir el premio del Jazz Sanjavier, presentó una sección rítmica de primera, con Pierre Boussaguet -uno de los bajistas de jazz más demandados en Europa, que tocaba en el trío habitual de Michel Legrand- y Esteve Pi -auténtica leyenda de la batería de jazz-, a quienes se sumó el violinista Sandro Roy, demostrando su innegable química y virtuosismo. Inevitable dejarse llevar por el elegante jazz que emanó de cada nota.

Presentaron un puñado de temas clásicos de Legrand. Mantenerse cerca de la melodía, y al mismo tiempo improvisar, hace posible que la gente reconozca el tema y perciba y aprecie la improvisación. Es parte de la impronta de Terraza, que recuerda desde su piano el swing de Bill Evans, Oscar Peterson y Tete Montoliu, con un sonido muy personal pleno de virtuosismo. Su jazz pulcro, candoroso, tiene estilo y swing; su fuerza rítmica, claridad de ideas y economía con las notas dan a su música un sonido muy personal, elegante y fresco.

El pianista catalán contó con la inestimable colaboración de Pierre Bousaguet, contrabajista del equilibrio y la calidez, y Esteve Pi a la batería (posee la magia del swing, y en sus baquetas es una auténtica maquina de ritmo), que estuvieron atentos a los desarrollos del pianista, con aportaciones concisas y correctas. Por su parte, Sandro Roy lo hizo fácil: limpieza de sonido, belleza en sus melodías, precisión en sus improvisaciones; la ágil interpretación de su violín se integraba con naturalidad en el exuberante acompañamiento del piano, creando un sonido sofisticado aunque accesible, emotivo, romántico; además de tener unas notables condiciones técnicas, resaltó por su extraordinaria delicadeza.

El concierto arrancó con Whatch what happens, de Les parapluies de Cherbourg, como si pretendieran indicar que el sabor del jazz se percibe en el trabajo de un compositor declaradamente enamorado de este género. En What Are You Doing the Rest of Your Life (que Legrand compuso para Barbra Streisand), Terraza estableció la encantadora melodía, y Boussaguet iba tras él con líneas robustas y oscuras - el rotundo contrabajo proporciona los cimientos del piano -, mientras el batería sacudía el auditorio con un repentino cambio de ritmo. Temas como Chanson des jumelles resaltaron la destreza técnica de los músicos y su capacidad para transmitir emociones a través de sus instrumentos; un swing más animado donde el piano da la réplica al violín, que Roy rasguea como si fuera un ukelele. Roy y Terraza volverían a la carga compartiendo solos y recursos, con fraseos vertiginosos.

Una interpretación de piano estremecedora y sutil inició How do you keep the music playing? dejando al público sobrecogido. Boussaguet contó que esa maravillosa canción de la película de Norman Jewison Best friends la han grabado muchos artistas. Sinatra también, en el álbum L.A. is my Lady (1984), producido por Quincy Jones, con una ‘all stars big band’: Frank necesitaba otra canción, y quería que fuese de Michel Legrand. Le propusieron How do you keep the music playing?, y Sinatra dijo: «La quiero», y ‘cuando Sinatra dice «la quiero», tú dices «sí»’. En eso, llegó, con todo su fondo nostálgico, la inmediatamente reconocible Verano del 42 (Un eté 42), a la que el público respondió con una ovación. La hicieron delicadamente, con Boussaguet tocando una melódica que estrenaba.

Para el bis, Boussaget dió a elegir al público entre Nuages (una balada de Django Reinhard que Grapelli tocaba a menudo) y una bossa nova que Stevie Wonder solía tocar con Grapelli: You are the sunshine of my life. El respetable reclamaba las dos, pero ganó Stevie Wonder. El tema terminó con las notas del violín desvaneciéndose como si se evaporasen. Esta música fresca, profunda, lírica,fue de las más grandes de todo el festival.

De otro planeta

Venidos desde Nashville, por primera vez en Europa, Parker Barrow nos despertaron del encantamiento vivido antes con unos potentísimos riffs de Southern rock; parecen salidos de una comuna hippie de película de Tarantino. Liderado por la imponente Megan Kane, cuya voz es una embriagadora mezcla de miel y grava, sus gritos se expandieron por el auditorio, captando la atención de los asistentes.

La banda está compuesta por su compañero, Dylan Turner a la batería, cuyo ritmo a lo Bonham mantiene el motor rugiendo, y Alex Bender a la guitarra, que llena el ambiente con riffs sórdidos de blues derretidos, ásperos, llenos de actitud, junto con Will Tipton (guitarra), Bo Howard (bajo) y el teclista Eric Safka, que se encarga también del hammond. Juntos, han creado un sonido a medio camino entre Blackberry Smoke y Black Crowes, con la extravagancia de Mötley Crüe y la autenticidad de los Allman Brothers; una máquina bien engrasada con una energía contagiosa y una presencia cautivadora en el escenario, con guitarras y ritmos disfrutones, que incorporan a la perfección el blues en su rock de raíces.

El vibrante espectáculo incluye continuos cambios de ritmo e intensidades de guitarras rugientes, y una rítmica demoledora, con un toque muy 70 e influencias del rock’n’roll, blues, stoner rock... (los pasajes letárgicos fueron lo menos soportable), incluso un toque de country clásico.

La banda se impulsaba con la batería de Turner y la voz conmovedora, gritona y electrizante de Kane, que se eleva, hiriente, por encima de los agudos - por momentos puede recordar a Janis Joplin -, y no para de bailar, girar y dar saltos , permitiendo al guitarrista, Alex Bender, tejer su dinámica interpretación a lo largo de las canciones, y creando una experiencia magnética para el público. Su energía es de otro planeta. Abrieron con su último single, el explosivo Make it, revivalismo del rock sureño feroz, que deja sin aliento. El solo era puro blues sleaze: áspero, sucio y absolutamente perfecto. Pero lo que realmente hizo brillar a la canción es que no pide permiso. Derriba la puerta.

Kane da paso a Glass eyes cryin’, cantando a capela para empezar. Su rango vocal es impresionante, y Throwin’ Stones supone un regreso a los temas clásicos del rock, un imán para los amantes del estilo, donde los guitarristas son creativos y sobresalen en todo momento, mientras Kane canta sobre el dolor de extrañar el hogar persiguiendo un sueño.

Con Back to Birmingham, el ritmo bajó, pero, como Parker Barrow no son una simple balada, fue creciendo entre potentes baterías, armonías corales y un solo de guitarra que puso los pelos de punta. Siguió una brillante revisión de My morning song de Black Crowes, y un hard rock, Count your dollars, de los que hacen levantar los puños. Eufóricos, se despidieron con la trepidante Peace, Love, Rock N’ Rollin’, sobre la vida en la carretera, tirando de wah wah. Desataron una tempestad y llenaron el foso. Los aficionados al rock con raíces salieron con la satisfacción de haber vivido una noche de pasión desbordante. Fue una velada de contrastes, entre el tormento y el éxtasis.