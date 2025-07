El obsceno placer de regalar dinero

«Hola, ¿puedo enviarte dinero?». Los usuarios de las redes sociales cada vez reciben más este extraño mensaje por parte de una cuenta desconocida. Lo primero que piensa quien recibe este ofrecimiento, y así resulta conveniente por cuestiones de seguridad, es que se trata de una estafa en la que seguramente el que acabe perdiendo dinero sea uno mismo. Sin embargo, hay casos en los que no hay que entregar nada tangible a cambio de recibir la suma monetaria. Eso sí, no se trata de una donación altruista, el pagador consigue una recompensa, la excitación sexual. A esta práctica, en auge en los últimos años, se le denomina como dominación financiera.

Laura Rioja Moreno, sexóloga del grupo de trabajo de Terapias Contextuales del Colegio oficial de Psicología de la Región de Murcia, explica a esta redacción que la dominación financiera aún no está contemplada como una parafilia en el DSM-5, o Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales que usan los psicólogos, pero se trata como tal, ya que se enmarca dentro del espectro de estos comportamientos.

«Lo que más caracteriza a este tipo de parafilias es la fuerte carga de la dinámica del poder, donde el dinero se concibe como un símbolo de control e incluso de humillación erótica», indica la también terapeuta de parejas. Normalmente, los pagadores suelen pedir información sobre el uso de ese dinero, ya sea una foto del objeto que te compres o de la cena que disfrutes a su costa. Pero muchas veces ni eso, no solicitan nada a cambio, puesto que también les puede resultar suficiente con observar cómo disminuye la cifra de su cuenta bancaria o con releer la conversación por la que se ha llegado al acuerdo. «Esas imágenes o esa conversación es lo que utilizan como material de excitación sexual», apunta la sexóloga.

El perfil más habitual es un hombre de clase media-alta y edad mediana que trabaja, con poder y estrés Laura Rioja — Sexóloga

La experta señala que esta práctica está en alza debido al avance de las tecnologías, que ha acarreado que se multipliquen las plataformas para enviar dinero fácil y rápido, así como también ha impulsado el lanzamiento de nuevas redes sociales. «Desde hace unos años es más fácil desarrollar la dominación financiera, ya que en las redes no hay una implicación física y no hace falta saber nada del otro. Es sencillo para ambas partes; la otra persona que actúa como sumisa puede estar dispuesta a complacer al otro al no tener que verlo en persona», afirma Rioja.

Perfil del dominador

En cuanto al perfil medio de quienes practican la dominación financiera, es el de «un hombre de edad media y clase media-alta con trabajo estable, mucho autocontrol, responsabilidad y exigencia». Normalmente con un trabajo de alto rendimiento, poder y estrés. «Habitualmente esta sumisión erótica funciona como una vía de escape, descarga o gestión emocional», explica Laura Rioja, y añade que «cuando la practican ellos no tienen que decidir ni controlar ese dinero, entonces ven reducida la responsabilidad de su vida».

También suelen ser personas con mucha desconexión emocional y con dificultades para expresar vulnerabilidad o relacionarse con otros. «Además les supone una experiencia de ser visto, deseado y dominado sin involucrarse emocionalmente porque son entornos virtuales y anónimos», indica. Asimismo, otro factor condicionante es «la baja autoestima o una autovaloración negativa en este aspecto.

La fantasía la pueden usar como una forma de refugio de algún problema o malestar cotidiano de su vida, como una especie de escape mental», manifiesta la psicóloga. Sobre si se da en mujeres, Rioja responde que «no es tan común porque históricamente los que han ocupado más esas posiciones de poder han sido los hombres».

Otras parafilias en redes

Aparte de, por supuesto, la lacra de la pedofilia, la prostitución o la búsqueda de «chicas de compañía», los usuarios se enfrentan a otras peticiones relacionadas con parafilias en las redes. Por ejemplo la podofilia, también conocida como fetichismo de pies, que se caracteriza por la excitación sexual o atracción hacia esta parte del cuerpo, o también la burusera o el fetiche por la ropa interior usada, que se ha convertido en todo un modelo de negocio online.