Eva Torres, enamorada del público

Lo único que ha tenido claro Eva Torres desde siempre es que quería ser actriz. Imitar a aquellas mujeres que veía junto a su padre en la pantalla del televisor familiar. Empezó en el mundo de la interpretación a los 14 años. Y para ella, el éxito ha sido permanecer en la carrera todo ese tiempo. Y por eso se siente afortunada.

Su pasión es subirse a un escenario, a pesar de su timidez. Antón Valén le enseñó que aquello podía ser un juego, y ella pensó que sería enormemente afortunada si pudiera pasarse la vida jugando. Jugar a ser otro era lo mejor que podía sucederle. Y lo ha sido.

Siente, además, que es todo un privilegio la posibilidad que ha tenido de que otros le regalen sus palabras en forma de textos con los que comunicarse.

Y llegaron las felicitaciones, las muestras de afecto, la emoción del público… Adquirió la técnica con el ESAD y la práctica en el Teatro Universitario. Y fue Finea en «La dama boba». Y con ella se abrió a Eva Torres todo un mundo, el del teatro clásico, y el poder viajar por numerosos festivales. Sus críticas fueron fabulosas, adquirió seguridad, que es lo mejor que puede sucederle a una actriz que empieza. Eso y estar arropada por grandes profesionales. Y ella lo estuvo.

Dio Eva el salto a Estados Unidos cuando representaba 'Mañana aquí a la misma hora', de Ignacio Amestoy. Tenía 23 años. Fue becada por tres años en el Acting University of Wisconsin-Milwaukee, un centro de formación de actores muy prestigioso de Estados Unidos, donde comenzó a trabajar en inglés, idioma que desconocía en los primeros momentos y en el que tuvo que realizar su primera representación teatral aprendiendo los textos por los sonidos. Fue llamada para hacer casting en películas junto a Keanu Reeves o Arnold Schwarzenegger…

Las cosas iban tan bien que tomó, asegura, la peor decisión que puede tomar una actriz cuando las cosas van bien en Estados Unidos: venirse a España, donde las cosas no marcharon como ella preveía. Y no es que fueran mal: en Barcelona hizo «Bodas de sangre» durante un año, intervino en la serie «Hospital Central», trabajó un año en Murcia, cuatro años más con los Pupa Clown, hizo trabajos en Madrid, «Un espíritu Burlón», en el Teatro Fernando Fernán Gómez, actuó en «Yerma», «Hay que deshacer la casa», «Despedida de casada», y por fin, «Gamberras», de nuevo con Antón Valén, con lo que se cerraba un ciclo…. Hizo «Últimas voluntades», de Joaquín Carmona, en el cine, con Fernando Tejero…

Asegura que el teatro le aporta magia en cada función, pero es un fenómeno que resulta muy exigente. Intenta Eva dar siempre todo en cada función, porque el público se merece siempre que le ofrezcan lo mejor, y que esto, el público, es lo mejor del teatro. Por eso, cuando lo siente metido en la obra, el sentimiento que le embarga como actriz es inenarrable.

No hay nada más maravilloso, comenta, que el aplauso del público, y añade que eso es lo que mantiene a los actores en este oficio: comprobar que unas personas a las que no conocen han estado junto a ellos y las has hecho felices, que se han olvidado de su mundo durante hora y media y han viajado junto a ti. Eso es lo más emocionante del mundo, asegura.

No sabe Eva Torres si ha elegido la mejor profesión, comenta a este cronista mientras lo mira fijamente, pero hay una cosa que sí sabe sin sombra de duda: no ha podido elegir otra