Érika Rodríguez: "Escribir este libro me ha ayudado a ver todo lo que he pasado con más perspectiva"

Érika Rodríguez cuenta en su libro 'Donde no llegan mis pies vuela mi alma' (2025) cómo es vivir con Charcot-Marie-Tooth. Ella es una luchadora de tan solo 23 años a la que siendo muy pequeña le diagnosticaron esta enfermedad, que causa diversos trastornos a los nervios, haciendo los músculos más pequeños y débiles, lo que implica una pérdida de sensibilidad que afecta a pies, piernas, brazos y manos. Eso le impide poder andar y, no solo eso: también ser independiente, pues necesita ayuda para moverse.

Hace un año, movilizó a la sociedad caravaqueña para conseguir los 7.500 euros que necesitaba para adquirir un traje que le ayudaría a ser más autónoma, y este curso ha conseguido otro de sus sueños: continuar sus estudios de FP en el Ginés Pérez Chirinos. Además, acaba de publicar este libro, en el que cuenta su historia de superación. Pero lo hace de una manera un tanto particular, convirtiendo su experiencia en una brújula para todos los que caminan con el alma herida pero el corazón encendido.

Por eso, en estas páginas no encontrarás lástima, si no coraje. No verás derrota, si no esperanza. No leerás solo una vida distinta, si no una vida intensamente vivida. Así nos lo explica ella misma –que ha vivido toda su vida en Singla, aunque actualmente reside en Benablón– en esta entrevista.

¿Cómo fue escribir este libro?

Fue un proceso muy duro, la verdad. Sobre todo porque hay cosas de mi vida que siempre había vivido en silencio, pero las quería contar al mundo con este libro, que la gente supiera lo que se sufre con esta enfermedad. No obstante, escribir esto también me ha liberado y me ha ayudado a ver todo lo que he pasado con más perspectiva.

Por tanto, es un libro que puede ayudar a quien esté en su misma situación.

Eso es. Era uno de los objetivos de escribir este libro: además de fortalecerme a mí misma y poder contar todo eso que llevo dentro, que las personas que estén pasando esta enfermedad o alguna similar –que tengan lo que sea que les robe la movilidad– puedan sentirse identificadas con mi testimonio y sientan que se puede seguir, que se puede ir hacia delante y que se pueden cumplir sus sueños.

¿Cómo se vive la vida con esta enfermedad?

Se lleva como se puede; hay días para todo... Al final no te queda otra que aceptar lo que viene, asumirlo y luchar cada día por ir superando los retos que la vida te pone delante. A mí me diagnosticaron la enfermedad a los tres años, y la parte más complicada fue, conforme iba teniendo un poco de conciencia, darme cuenta de mis limitaciones. Ves que tu vida es diferente a las de los demás y, claro, te cuesta asimilarlo.

En muy resumidas cuentas, su enfermedad lo que hace es que le va limitando el movimiento, ¿no?

Exacto. Me roba parte de mi independencia, por así decirlo. Además, tengo que convivir con un tratamiento, visitar al fisio para que me haga ejercicios de movilidad cada poco tiempo... Son rutinas que acaban formando parte de tu día a día.

Hace un tiempo hizo un llamamiento a la sociedad caravaqueña...

Sí. Y lo que creía imposible se hizo posible con la ayuda de mis vecinos. En Valencia probé un traje, en el Instituto de Rehabilitación Neurológica (Irenea), que me ayudaba a moverme, que me permitía experimentar la sensación de andar y, con ello, mejorar mi dependencia en lo que respecta a algunas de las actividades diarias. Todo el mundo se volcó y al final pude conseguir el traje, que es hoy una herramienta clave en mi vida.

Ahora mismo estás cursando un módulo de FP, otro objetivo cumplido.

Pues sí. A mí me gustaba mucho el mundo administrativo y también la informatica, y con la ayuda de un amigo he podido cursar el módulo de Administración en el IES Ginés Pérez Chirinos, donde además se han volcado para que yo pueda estudiar, cambiando incluso la clase de sitio para que fuera accesible. Me han ayudado mucho para que pueda cumplir otro de mis sueños, estoy muy agradecida.

¿Qué tal ha sido la experiencia?

La verdad es que genial. También porque he conocido a una persona, que hoy es mi amiga, que tiene la misma enfermedad que yo. Nos sentimos muy identificadas la una en la otra, lo que no es fácil de conseguir al hablar de una ‘enfermedad rara’ que muy poca gente tiene.

¿Conocer a una persona así le hace más fácil el día a día?

Sí, porque ella conoce –al igual que yo– los retos a los que me enfrento cada día. En definitiva, ella me entiende casi mejor que nadie, lo que siempre es satisfactorio. Nos entendemos muy bien.

Por cierto, con este reciente trabajo estuvo en la Feria del Libro de Caravaca.

¡Sí! Fue una experiencia muy bonita. Además, la venta del libro va muy bien y espero que siga así. Y mi idea es sacar la segunda parte en cuanto pueda. De momento, este primero se puede encontrar en la plataforma de Amazon y también en las librerías Cervantes y Crisol de Caravaca de la Cruz.