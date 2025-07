Mar Vilaseca se lleva hoy el Jazz San Javier a La Manga

El Jazz San Javier cambia hoy de escenario; incluso de localidad. El Auditorio Parque Almansa –o el Teatro de Invierno– no serán los que reciban esta noche a los aficionados; de hecho, ni siquiera será un espacio utilizado habitualmente para la celebración de conciertos el que acoja la actuación de este domingo.

Porque hoy el jazz llega a La Manga del Mar Menor, una de las ‘paradas’ clásicas del festival (aprovechando las fechas y el tirón turístico de esta zona). En concreto, la cita tendrá lugar en el puerto Tomás Maestre a partir de las 22.00 horas, y será gratuita, la segunda de esta vigésimo séptima edición (la primera fue el concierto inaugural, de Pink Turtle en la Plaza de España de San Javier). Esta vez la protagonista será la vocalista, compositora y multiinstrumentista Mar Vilaseca, que visita nuevamente la Región con su quinteto.

Hablar de Vilaseca es hacerlo de una de las más jóvenes promesas del jazz español; o, más bien, de una de las más prematuras realidades. Porque la barcelonesa, pese a su edad –apenas tiene 27 años–, tiene conciertos y una importante trayectoria a sus espaldas que avala su propuesta, ecléctica.

Con una fuerte formación clásica y una afición juvenil por géneros como el rock, el gospel, soul y funk, Mar Vilaseca estuvo siempre en contacto directo con el jazz a través de su padre, el gran pianista Jaume Vilaseca, con el que empezó su carrera profesional sobre el escenario. Su álbum debut, Find my way (2020), recoge solo composiciones originales de corte jazzístico, pero en las que deja ver su gusto por el gospel y el soul. No obstante, cabe señalar que, además de temas propios, esta joven prodigio incorpora a su repertorio algunos estándares –con arreglos propios–, con lo que a nadie cabría sorprender que en La Manga sonara algún clásico.

Después de publicar aquel primer disco, Vilaseca se mudó a Nueva York, donde estudió un Master en Interpretación de Canto Jazz en la prestigiosa The Juilliard School , donde tuvo a Wynton Marsalis entre sus profesores. Se graduó en 2022 con el premio Juilliard Career Advancement Fellowship Award y en 2023 publicó un nuevo álbum, Remember me, de nuevo con temas originales, en los que habla de su nueva vida en Estados Unidos.

Precisamente en Nueva York, en el Birdland Jazz Club, presentó en 2023 un proyecto conjunto con el trompetista y cantante estadounidense Tony Glausy, Bebop & Boleros, cuyos temas se sumarán al repertorio del concierto que ofrecerá esta noche en el marco del Jazz San Javier. Además, Glausy formará parte del quinteto con el que Vilaseca se presenta en el puerto Tomás Maestre, en esta ocasión a la trompeta (y la voz). También estará el padre de la protagonista, el ya mencionado Jaume Vilaseca, una eminencia del piano jazz, y el baterista Esteve Pi, que el viernes actuó en el Parque Almansa junto a Ignasi Terraza. La banda se completa con el prestigioso contrabajista norteamericano Russell Hall.