Un duro trabajo con vistas al mar y rodeado de cañas y marineras

Un chiringuito de playa no solo son cañas y tapas. Detrás de cada mesa hay organización, dificultades, espacio muy limitado y, si todo sale bien, dar un buen servicio a todos los clientes que disfrutan de sus vacaciones.

Cuando la playa todavía está bostezando ya hay movimiento bajo la pérgola de un chiringuito. Hay que preparar mesas, comprobar que la cocina está lista y asumir que, aunque todo se planifique al milímetro, habrá que improvisar.

En uno de estos locales playeros donde el servicio comienza a las 9.30 h y las cenas marcan el cierre (que no el final del día) cuentan que se consigue hacer este encaje de bolillos.

El sol ya está despertando la arena. Bajo la pérgola, como si de una parada militar se tratase, las sillas se colocan con una precisión milimétrica.

Todo tiene que estar encima de la tarima y bajo la pérgola, dentro del espacio autorizado. «Nada fuera de la pérgola», repite el encargado.

El negocio, como uno de los tantos que jalonan la costa de La Manga, funciona por temporadas. Se abre en junio y se mantiene hasta que el clima lo permita: «En cuanto llega finales de septiembre o primeros de octubre, con el viento y el frío ya no hay nada que hacer», explica el responsable.

Las licencias municipales son de cuatro años, renovables anualmente, aunque el principal problema no es la burocracia, es la logística: «No tenemos almacén. Aquí solo se puede tener lo mínimo y como nada puede estar fuera tenemos que hacer previsiones y pedidos constantes», señala.

El trabajo exige dedicación total y su mayor reto es el personal. Al ser un trabajo de temporada es difícil que un equipo repita. Este año han logrado mantener a casi todos los camareros del año anterior, pero la cocina ha tenido que empezar de nuevo. «Este año no me ha repetido ninguno de los cocineros y si no te repiten en cocina la cosa se complica más. La cocina es lo más importante», afirma.

Los que sí repiten son los clientes, como Loli, que después de un chapuzón se relaja con una cerveza y una marinera: «Yo vengo mucho, esto es como estar en casa, pero a mesa puesta y con marineras», dice riéndose.

Aunque las bebidas sin azúcar, la cerveza sin alcohol y los productos saludables se están instalando poco a poco, el combo estrella (como la marca de cerveza) es la caña y la marinera. «No hemos visto muy incrementado el consumo de sin alcohol, aquí la reina sigue siendo la caña de toda la vida», cuenta el dueño del local.

Como todo lo que sucede en el negocio del chiringuito playero, se va adaptando sobre la marcha y las mesas no son una excepción. Si viene una mesa de diez se reorganiza como un tetris, pues el espacio entre tarima y pérgola es el que manda.

Fran, turista reincidente por segundo año consecutivo, cuenta que repite en el local por la ausencia de música estridente: «La música es ambiental y permite hablar de forma tranquila, sin andar dando voces», señala.

Esto no es una discoteca ni un beachclub, es un chiringuito de perfil bajo, de barrio, un chiringuito de toda la vida.

La jornada avanza al ritmo de las olas, y del reloj. El calor cada vez aprieta más, las comandas empiezan a acumularse y el trasiego, entre cocina y terraza, no se detiene.

Cada plato que llega a la mesa tiene que sortear infinidad de obstáculos, poco espacio y productos que se acaban antes de lo previsto.

Al otro lado de la barra nadie lo nota, excepto si falta algo de lo que han pedido, pero se soluciona pidiendo otra cosa. Lo que llega a la mesa entre el trasiego son unas croquetas, una caña con espuma o unos calamares a la romana. Aquí nunca falta una sonrisa, quizás porque no deben.

Tampoco encontramos platos glamourosos, ni esferificaciones ni nada por el estilo. Hay comida de toda la vida, la verdadera cocina del chiringuito.

Otro de los problemas son las hamacas, que esta vez están instaladas más lejos y, aunque pertenezcan al chiringuito, en ellas no se puede pedir comida ni bebida, solo se gestiona su alquiler: «Lo que pagamos de ocupación por las hamacas y lo que cuesta instalarlas al final deja la cuenta nivelada. No se sacan beneficios, las tenemos para dar el servicio», nos cuenta el dueño. Además se añade el problema de que cuando uno de los camareros acude allí, no puede estar sirviendo.

A última hora, cuando la playa se vacía y el bullicio amaina, todavía quedan mesas por recoger, cuentas por cerrar y una cocina que limpiar. El descanso llegará tarde, y mañana será igual. Pero el gesto de quien atiende no muestra fatiga, sino oficio: «Yo soy de aquí, esta es mi playa y al final, al ser un chiringuito pequeño, también le doy un servicio a los vecinos. Es una parte más del barrio».

Porque mantener un chiringuito en pie no es solo cuestión de sol y sal, sino de resistencia, flexibilidad y muchas horas de pie.

Cuando los veraneantes regresen a casa con la piel tostada y descansados, ellos seguirán aquí, desmontando cada día como si fuera el primero. Con la tarima limpia, las sillas alineadas y el olor a mar metido en la ropa.