"La actuación es un espejo que te devuelve cosas propias y ajenas"

La vigésimo octava edición de los Premios Max, los galardones más importantes de las artes escénicas españolas –cuya gala se celebró hace unas semanas en el Teatro Gayarre de Pamplona–, no reconocieron esta vez producciones murcianas. Sin embargo, eso no significa que en aquella noche mágica no tuviéramos ‘representantes’, incluso un galardonado. Porque, si bien La Contraria es campañía madrileña, una obra como Contra Ana, merecedora de la manzana enmascarada como Mejor Espectáculo Revelación, es responsabilidad de todo su equipo, empezando por Alma García, su autora, e incluyendo, por supuesto, a todo el reparto, en el que brilla el alhameño León Molina (Murcia, 1996). Con él hemos hablado para conocer mejor el proyecto, descubrir que pronto lo tendremos por aquí y aprender algo más sobre los TCA, los trastornos relacionados con la autopercepción y la distorsión de la imagen corporal.

¿Cómo está, León? Supongo que todavía flipando por lo de aquella noche...

Bueno, la verdad es que ya he aterrizado un poco, y lo agradezco. Era algo que, personalmente, deseaba: volver a la calma. Pero la felicidad sigue muy presente, sobre todo por Alma García, que es el alma —nunca mejor dicho— de todo esto. Disfrutar de esa noche a su lado, junto a mis compañeros de camino, ha sido un regalo profesional y personal inmenso.

Ganar un Max es... lo máximo, y vosotros lo habéis conseguido con Contra Ana. ¿Qué significa este reconocimiento?

Para mí, este reconocimiento es una lección vital: no rendirse, no dar nada por perdido. Contra Ana nació con muy pocos recursos, pero con una historia honesta, sin artificios. Y ahí reside el valor de todo esto: que una obra sencilla, directa y dura llegue tan lejos me demuestra que el trabajo constante, de hormiguita, acaba dando sus frutos. No por el premio en sí, sino por la visibilidad que ofrece RTVE y los medios comunicación a una historia que merece ser escuchada.

Suena a lugar y común, pero supongo que ya el mero hecho de estar allí como finalistas era todo un premio. Aún así..., ¿se lo esperaban? El galardón, digo. La competencia era dura... Quiso negro incluso se llevó el Max a la Mejor Autoría Revelación.

Totalmente. Estar allí ya era increíble. Imagínate: rodeado de compañeros a los que admiro profundamente. Y no: no nos esperábamos ni las candidaturas, ni las nominaciones... y mucho menos ganar el Max al Mejor Espectáculo Revelación. Y, sinceramente, no conocíamos mucho el recorrido de las otras dos obras finalistas, pero cuando Quiso negro ganó ese premio, pensamos que Órgia se llevaría el nuestro. Figúrate la sorpresa cuando nos dijeron: «Contra Ana».

¿Que supone para ustedes, como equipo, este reconocimiento? ¿Han notado ya un mayor interés por Contra Ana? Porque supongo que lo que quieren ahora es llevarla a cuantos más escenarios mejor.

Este premio supone muchísimo. Que algo tan pequeño, nacido sin presupuesto, ensayado en el sótano de una librería, acabe teniendo una hora en prime time de RTVE… es indescriptible. Y sí, hemos notado muchísimo interés. A nivel personal, mi pueblo, Alhama de Murcia, me ha hecho sentir un cariño inmenso. Todavía estoy recibiendo mensajes, felicitaciones… Y ojalá este premio ayude a que más ayuntamientos y teatros –públicos y privados– de la Región de Murcia se animen a programarla. Ya llevamos un año de gira, vamos a por el segundo a partir de septiembre.

¿Y actuar en Murcia con este texto de Alma García qué supondría para ti? Porque supongo que sería especial...

Pues, fíjate: estaremos el 29 de septiembre en el Festival de Molina de Segura y el 28 de febrero de 2026 en el Teatro Cine Velasco de Alhama, y la verdad es que me siento muy agradecido por estas dos fechas. Pero no lo siento especial solo porque sea mi tierra, sino porque es un lugar donde pensaba que este tipo de obra no encontraría su lugar, honestamente. Aunque no quiero presionarme con eso: prefiero concentrarme en mi trabajo y confiar en que la región aprecie Contra Ana y quiera programarla más.

Aun así, como ha dicho, esta no es una obra sencilla: es una autoficción que parte de la experiencia personal de su autora, Alma García, y que habla sobre identidad y responsabilidad social en torno a la anorexia, si no estoy mal informado...

Sí. Alma fue ingresada a los 17 años por un trastorno de la conducta alimentaria (TCA). Y desde ese lugar de vulnerabilidad, la obra reconstruye su proceso de recuperación con un lenguaje íntimo, poético y directo. En Contra Ana, se enfrenta a su yo adolescente, pero también a los sistemas médicos, a la presión estética, a los estereotipos... No se queda en la enfermedad, sino que va hasta el fondo del asunto: al dolor, al vacío, a la búsqueda de control. Es importante recordar llegados a este punto que la anorexia es la enfermedad mental con mayor tasa de mortalidad en el mundo, y en España afecta a unas 400.000 personas.

Y no solo es anorexia...

Efectivamente. Hay bulimia, vigorexia, trastorno por atracón… Se intenta desmitificar el mito de que solo afecta a chicas –y exclusivamente jóvenes de entre 15 y 25 años–, porque también hay hombres que padecen TCA, de forma muy silenciada (ahí es donde entra mi personaje), así como personas que no encajan en el estereotipo de ‘extremadamente delgadas’. Es una cuestión de salud mental, no solo de comida.

¿Qué le ha enseñado este proyecto? ¿Qué saca de él a título particular?

La pregunta sería qué no me ha enseñado. Llevamos tres años moviendo esta obra en Madrid, con tres temporadas en el Teatro del Barrio, y ahora un año de gira por toda España: A Coruña, Córdoba, Sevilla, Zaragoza… Evidentemente he aprendido sobre el estigma brutal que rodea a los TCA y sobre el desconocimiento que aún existe, y también me ha enseñado a amar más mi profesión, a tener paciencia, a cuidarme y cuidar a los demás. Me ha reafirmado en que el compromiso de contar una historia que no necesariamente tiene que ver contigo puede ser una pulsión vital que te acompaña hasta el final del proyecto. Porque eso es lo importante: tener interés en algo que quizá te resulte ajeno y que, sin embargo, te genere la necesidad de comprenderlo día a día.

Todavía es muy joven, León, pero lleva prácticamente toda su vida subido a un escenario. ¿Por qué? ¿Qué tiene la actuación que le atrajo tan pronto?

No hay una única razón, y creo que tampoco permanece siempre la misma. Desde los 13 hasta los 28, mis motivos han ido cambiando. Hoy me mueve el interés por contar historias que considero interesantes, que estén bien escritas, que impliquen a buenos compañeros... La actuación me permite conocer, escuchar mejor, comprender; es un espejo que te devuelve cosas propias y ajenas. Pero empecé porque vi a mis primos pasárselo bien en el grupo de teatro de mi pueblo y... hasta hoy.

Se ha formado en interpretación con los mejores –Andrés Lima, entre ellos– y ha hecho tus pinitos en la televisión y el cine. ¿Cuáles son tus objetivo a corto-medio plazo?

Esta profesión es muy inestable, así que los objetivos (cortos, medio o largos) siempre tienen algo de doble filo. Yo intento estar abierto a todo, pero también aprender a decir que no. Y siempre con la premisa de que en todos los lugares se puede aprender. Para mí, la formación continúa y crecer como actor es clave; es un signo de compromiso de ti mismo con la profesión. Trabajo, sí, pero entrenar y seguir aprendiendo es lo que me mantiene vivo como intérprete.

¿Le atrae la cámara o prefiere el teatro?

He hecho cine independiente –mi primera peli fue Contando ovejas, de José Corral, en 2020– y televisión. No tengo una preferencia clara entre teatro o cámara: si la historia me interesa, me lanzo. Luego ya veré qué tonos y qué códigos necesitamos. Lo importante es lo qué se quiere contar y desde qué lugar.

Creo que, además de Contra Ana, tiene vario proyectos en marcha. Supongo que ahora, con el verano, casi todo se paraliza, pero ¿cómo afronta León Molina el próximo ‘curso’? ¿Qué tiene entre manos para esta segunda mitad de año?

Ahora mismo, sigo con la gira de Aulas, coproducción del Teatro Español, que está en su tercer año. También hemos estado en la sala Cuarta Pared con Sodoma durante medio mes, una obra que estrenamos hace un año y medio en el Festival de Otoño que organiza Teatros del Canal. Y por supuesto, seguimos con el segundo año de gira de Contra Ana, con fechas ya cerradas en Málaga, Granada, Córdoba, Valencia, Molina de Segura y Alhama de Murcia.