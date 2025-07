Sergio Merka, hacer las cosas como si fueras parte del público

Una de las experiencias que recuerdo como de las más gratificantes fue el reencuentro con Sergio Merka. Hacía algún tiempo que seguía con ahínco sus artículos musicales y promociones, aunque no le ponía cara.

Un periodista discreto se centra en la calidad, precisión y rigor, priorizando la sustancia sobre la forma. Este tipo de profesional busca la objetividad y la credibilidad, y evita cualquier tipo de sensacionalismo o manipulación. Así es el nuevo miembro de mi banda, moderado, prudente, pero con un talento desmesurado para realizar su trabajo.

¡Ops! Igual les he dejado a medias, sin entender por qué de repente ese sentimiento tan satisfactorio al encontrarlo con su cámara, disparando en un show de Nada Surf. Entre nosotros existía un lazo afectivo que jamás se soltó, una conexión emocional desde que era apenas un bebé. Ambos nacimos y crecimos en el mismo pueblo, Roldán. En la misma calle, Azorín. Nuestros padres eran muy amigos y, además, ejercí de niñera en más de una ocasión. Díganme si no es bonito.

A pesar de su juventud, Sergio lleva casi tres lustros pilotando la nave que en su día construyeran Mai Carrión y María Ayuso. Empezó haciendo algunas colaboraciones y hoy podemos decir que C’ Mon Murcia es Sergio.

C’Mon podría definirse como una web cultural y de ocio, cuyo principal objetivo es dar a conocer lo que pasa en la Región. Y aunque la música es el principal tema que en esta página se trata, tienen cabida también en ella la literatura, el cine, el arte y la gastronomía.

En la era digital, existen infinidad de medios de comunicación interesantes y relevantes que ofrecen una amplia gama de formatos y contenidos, desde noticias y reportajes hasta entretenimiento y comunicación interpersonal. Por tanto, cuesta muchísimo mantenerse entre los más visitados.

Su forma de ver el periodismo no critica el intrusismo candente. Él considera que la carrera no es en sí relevante para saber comunicar. Prefiere a los que cuentan y transmiten, independientemente del titulo. Y, tristemente, piensa que es una profesión infravalorada. Son muy pocos los periodistas que pueden vivir exclusivamente de su pluma. Algo que por más música que se consuma, nunca cambia.

Sergio Merka se ha ganado el respeto de todos, y el secreto es tanto en la web, como en Monkey Pro, hacer las cosas como a él le gustaría que se hicieran desde el lado del público. Cómo diría el cantante al que más veces ha visto en directo, su fetiche, Quique González, «con la conciencia tranquila, con la rabia precisa»

¿Cómo ve Sergio Merka la escena de nuestra región? ¿Qué cree que falta? «Desde que comencé a adentrarme en este mundo, no he dejado de sorprenderme del talento que hay en esta Región. Es raro el año que no surge algún grupo que merezca la pena destacar. Y creo que seguirá siendo así durante mucho tiempo», dice.

Y continúa: «Creo que falta más apoyo real. Cuando el éxito llega todos se quieren sumar y están dispuestos a trabajar. Pero cuando los grupos están comenzando, los apoyos son casi nulos. Tenemos espacios públicos que podrían cederse más a menudo, se podrían crear ayudas para pagar los locales de ensayo, se debería exigir más a los festivales a los que se les dan cientos de miles de euros de dinero público, etc. Se podrían hacer tantas cosas...».

Y así, con añoranza y el recuerdo de Roldán, especialmente el de toda la gente junto a la que crecimos, termino esta breve pero interesante bio de un tipo fenomenal, trabajador incansable. Feliz por haber visto crecer a bandas con las que empezó, como Viva Suecia y Arde Bogotá, consciente de que otras como Hoonine, Ruto Neón, Sistema Nervioso, Helio o A Mares lo conseguirán también, y con el sueño por cumplir de ver a Radiohead.

Gracias, Sergio Merka, por contarnos tanto y tan bonito de lo que sucede en el ámbito cultural de esta Región, por estar siempre a pie de escenario y por realzar la nobleza de nuestra profesión.