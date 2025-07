Sebastián Yatra: "No me tomo nada demasiado en serio"

No hay verano, sin canción del verano. Parece una obviedad, pero así es. Y una que con los primeros calores apunta alto es «Disco rayado» de Sebastián Yatra. Una «prima», dice su autor de la popularísima «Tacones rojos». El colombiano, que el 21 de septiembre actuará en el Roig Arena, acaba de publicar el álbum Milagro. Dice que en los últimos tiempos ha aprendido a ver las cosas «desde otro lugar» y «desde otro punto de vista».

Según la RAE, Milagro es un «Hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino». ¿Es un milagro publicar ahora un disco?

Sí, literal. Cada uno tiene una definición muy clara de lo que es un milagro y, en general, todos lo creemos así, pero a mí me empezó a cambiar un poco la perspectiva cuando leí un libro que decía que un milagro podría ser algo tan sencillo como ver las cosas desde otro lugar, cambiar el punto de vista. Creo que cuando somos capaces de eso, empezamos a ver la vida desde mucho más. Debemos ser agradecidos a todo porque todo, cuando no lo tienes, es un milagro. Mi hermano es escritor y en su último libro El país de la nostalgia, un personaje le dice al otro : «Recuerda que la vida te niega los milagros hasta que te das cuenta de que todo es un milagro». Me parece hermoso trasladar ese mensaje. Muchas veces pensamos que para ser felices necesitamos alcanzar una meta que está distante y que es casi imposible y, al conseguirlo, creemos que se ha logrado el milagro. Pero deberíamos cambiar la perspectiva y pensar que absolutamente todo en esta vida, como el estar vivos, el poder respirar, el tener un amigo, el poder llamar a alguien, el poder comer, el poder caminar, es un milagro. Entonces, empezamos realmente a vivir nuestro día a día con un asombro tremendo y un agradecimiento constante .

Milagro también se define como «Suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa». ¿Tu carrera es, por lo de extraordinaria y maravillosa, un milagro?

Todo es un milagro. Todas las cosas que me han pasado. No solo hablo de mi carrera, que por supuesto lo es, pero también lo es el estar aquí, el estar vivo, el tener una familia que me quiere, que mis papás estén juntos, mi sobrina que acaba de nacer... Soy muy afortunado porque le he dado la vuelta al mundo y mi música se ha escuchado en muchos rincones del mundo y no somos tantos los que podemos decir esto. Esto es una suerte loquísima que me tocó y agradezco, pero que si no me hubiese pasado, la vida seguiría siendo igual de hermosa. No sé si voy a ser cantante para siempre, ojalá que sí, pero soy súper afortunado por todas las cosas extraordinarias que me han pasado.

Siguiendo con las definiciones, una canción se titula «Amén», toda una señal de reafirmación.

Es una canción que define un milagro como un cambio en perspectiva. Es Amen sin tilde. La frase principal de la canción dice ‘Entendimos amén y era Amen; entendimos ganen y era que sanen; entendimos oren y era pensar que en los ojos de Dios somos iguales.

Pareces muy religioso, espiritual e introspectivo.

Sí, bastante. Creo que mi vida es una constante dualidad, porque hay una parte de mi que es súper espiritual e introspectiva, pero otra, es de súper sentimientos hacia afuera. Soy un chico de 30 años que, si lo conoces, muchas veces creerías que tengo cinco años porque yo soy un niño chiquito riéndome, haciendo chiste y no me tomo nada demasiado en serio. Creo que tengo muchas capas distintas en mi personalidad.

Cada canción es un éxito. Ahora suena «Disco Rayado», muy del estilo de «Tacones rojos». Uno la escucha y sabe inmediatamente que es tuya.

Me encanta hacer este tipo de música. El otro día Pablo Motos me decía que «Disco rayado» podía ser una canción gigante y que este verano todo el mundo la iba a estar cantando. La siento como una prima de «Tacones rojos». Tiene un poco ese feeling de que cuando entra el coro te quieres volver loco y cantarla. Tiene mucha energía e invita a gritar y desahogarte , a decir cosas que nos da vergüenza pensar pero no cantar. ¿Me entiendes?

De esa energía pasas a «La pelirroja», toda una oda al desamor

Es de mis canciones favoritas del álbum. Decidimos que fuera el primer sencillo. Habla a todas esas personas que tienen o han tenido un casi algo, pero que nunca va a ser. Es un entender que no todo es para uno. Aunque la canción sea triste tiene un toque de optimismo que , a veces, no está en la letra, pero sí en la producción o en la energía y eso me encanta. Hay que ayudar a sanar el corazón y tirar para arriba. La verdad es que todas las canciones que he lanzado este año las amo.

¿Cómo eliges los títulos?

Busco que me llame la atención y que no se haya usado antes. Por ejemplo, me encanta ‘Disco rayado’ o ‘La pelirroja’. Este concepto de ser un disco rayado no lo había escuchado dentro de una canción. Y cuando la escribí se me ocurrió. Me conectó.

Has tardado tres años en publicar este álbum. ¿Qué tiene de especial?

Muchísimas cosas. Lo he hecho en un momento en el que tengo más experiencia y he madurado mucho más como compositor. Estoy en un momento de mucha inspiración y creatividad y me hago muchas preguntas. Para mi, la escritura es emocionante. Ahora me meto mucho más en las producciones y en cada detalle.

¿Estamos ante un nuevo Sebastián Yatra?

Un Sebastián en una nueva etapa. Si me escuchan creo que seguirán descubriendo nuevas etapas y facetas que vivo y siento y quiero compartir.

Actúas el 21 de septiembre en el Roig Arena, casi estrenas el pabellón.

Sí. Me emociona. He visto fotos del lugar y se ve espectacular. Tengo muchas ganas de volverme a encontrar con Valencia porque es un público espectacular. Estoy seguro de que esta vez va a ser todavía más increíble. Estamos preparando una... , El espectáculo es una evolución sobre lo que ya he hecho. Me he tomado un tiempo para armar un show en el que me vuela la cabeza y disfruto muchísimo con cada canción. Ya armamos el tracklist y estamos con los arreglos. El setlist es brutal porque son canciones que son parte de nuestras vidas. Llevo once años de carrera y muchas canciones que han conectado con la gente, lo que me permite jugar mucho con el show. La gira se llama Entre tanta gente, y no va tratar de mí sino de ustedes y sus experiencias con estas canciones. Va a ser bonito.

¿Qué sientes al saber que haces feliz y acompañas a tanta gente?

Es algo que me hace sentir muy pleno. No podría estar más agradecido. Me siento una de las personas más afortunadas del planeta y creo que eso también me da una responsabilidad grande. Saber que puedo ayudar, no solo en lo terrenal, en lo físico y en lo tangible, sino en esos mensajes y formas de ver la vida que nos suman y que nos conectan más con el amor y con abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón, me emociona muchísimo.