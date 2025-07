"Funciono de manera muy ‘outsider’ con respecto al ritmo de la industria musical"

El festival Las Noches del Camino volvió ayer a Caravaca de la Cruz, apostando por unir música, cultura, patrimonio y naturaleza. El pasado año recibió el galardón al mejor nuevo evento de su categoría en los Iberian Awards, y ha regresado con un cartel en el que La Casa Azul brillará con luz propia junto a otros nombres ilustres de la música española como Duncan Dhu, Siloé, Xoel López y los locales Enemigos Íntimos y Don Fluor. Los conciertos tendrá lugar hoy en la explanada del recinto festero (Salones del Castillo). Ayer se celebró una experiencia de maridaje entre la música en directo de Marwan y la degustación de gastronomía local y cata de vinos en la explanada de la Basílica.

La Casa Azul, que siguen de celebración de su vigésimo quinto aniversario, vienen de protagonizar el concierto inaugural del Primavera Sound 2025, y prometen tocar sus míticas canciones, pero también otras que nunca sonaron, todo ello acompañado por una puesta en escena impecable. ‘LCA’ son ahora una máquina de hits y conciertos espectaculares, sumando más de 600.000 oyentes mensuales en Spotify

El proyecto unipersonal del músico barcelonés Guille Milkyway llegó definitivamente al gran público con su tercer disco, La revolución sexual (2007), y ha encontrado por fin la traslación perfecta en grupo para el directo. A la espera de publicar nuevo disco, La Casa Azul traen una propuesta de pop divertido, emocional, absolutamente original dentro del panorama español y totalmente consolidado.

Hablamos con Milkyway en este momento tan especial de su carrera, que culminó con dos grandes conciertos en Madrid y Barcelona.

Veinticinco años es un hito increíble. ¿Qué sientes al ver el impacto que La Casa Azul ha tenido en la música pop española y cómo ha evolucionado vuestro sonido desde aquellos primeros acordes?

No creo que haya tenido así un impacto como muy prominente, pero está claro que, viendo mi manera, nuestra manera –digo ‘nuestra’ también por Elefant y todo el equipo que tengo alrededor– de enfocar las cosas y de proceder, probablemente no era esperable que durara tanto tiempo y que las cosas fueran tomando un músculo como el que ha adquirido hasta hoy La Casa Azul. Me hace sentir orgulloso, para qué negarlo. En el fondo, yo siento que es como una pequeña victoria de una manera de funcionar que no va acorde con la agresividad de los tiempos, con la rapidez y esta especie como de trepar por todas partes para conseguir un hueco en la escena... Soy muy feliz con mi proyecto y pudiéndome expresar a través de LCA, pero también por demostrarnos a nosotros mismos, y luego a lo mejor a algunas otras personas, que no hay una sola manera de funcionar y que también hay formas alternativas de sobrevivir en esta selva.

¿Esperabas que LCA fuese a durar tanto tiempo, teniendo en cuenta que el pop está muy asociado con lo efímero, lo juvenil?

Yo jamás me planteé ningún tipo de ambición específica alrededor de LCA, nunca tuve sueños grandes alrededor del grupo. Pero lo que sí tuve muy claro desde el principio es que, al menos como voluntad, yo quería y de alguna manera sabía que LCA me iba a acompañar a lo largo de toda la vida, porque lo noté, noté que esa era mi manera natural de expresarme, que a través del grupo podía deshacerme de ciertos temores, ansiedades, y hablar abiertamente de mis problemas y de las cosas que claramente me agobian en el día a día y de manera vital. Sin el grupo, aquello se hubiera ido acumulando de manera prácticamente insoportable. Así que sí, lo sigo teniendo claro: La Casa Azul me va a acompañar hasta el día en que me muera, de una forma o de otra.

En estas dos décadas y media has vivido cambios profundos en la industria musical. ¿Cómo ha influido esto en tu forma de crear, producir o conectar con el público?

Es cierto que la industria ha cambiado mucho. Ha sufrido una metamorfosis a todos los niveles, también en lo que respecta al oyente. Pero siempre pienso que en el fondo todo sigue un poco igual. Hace un tiempo éramos esclavos de la radiofórmula, y todo lo que estaba alrededor eran satélites en el underground que parecía que ni existín (aunque era mentira, porque luego el underground es el que alimenta al mainstream). Hoy en día, ese papel lo hacen las listas editoriales de las grandes plataformas digitales, que obviamente se van viciando, porque son rotaciones que no responden exactamente a la realidad, como pasaba antes con las listas de éxitos... Además los grandes sellos se aferran a eso como un hierro ardiendo, porque hay un interés... Cualquier industria, cualquier persona que más o menos sepa cómo funcionan los negocios en este mundo y en este sistema, sabe que cuanto más puedas concentrar fuerzas, va a ser mejor; en este caso, cuantos menos grupos con más dinero detrás, va a ser mejor; cuanta más repetición, también va a ser mejor, y más rentable va a ser todo.

Se transforma, aparentemente es muy distinto, pero no ha cambiado demasiado.

Y luego hay un factor claramente incómodo en todo este nuevo proceso que yo creo que está afectando bastante a los grupos nuevos, que es esta cosa de que todo es a tiempo real: uno lanza una canción y al día siguiente, o el mismo día incluso, puedes saber exactamente cómo está yendo, cuánta gente está escuchando tu canción, si está mejor o peor que otras, que algunas que has lanzado antes, etc. A partir de eso se pueden crear fórmulas, y supongo que es tentador aferrarse a lo que funciona, consciente o inconsciente.

¿Tú eres inmune a eso?

Quiero creer que sí, pero nunca lo sabes. Porque está claro que cuando tocas mucho en directo y ves que una cierta fórmula o ciertos acordes, o unas progresiones, cierto tipo de producción, de ritmo, etc. genera más notoriedad o más atracción, inevitablemente tiendes a ello. El ser humano busca el placer y la complacencia a veces, es una lucha interior. El objetivo del arte es expresarse de manera genuina, y permanecer al margen de este tipo de cosas, pero... Aún así, yo quiero creer que permanezco bastante puro, porque continuamente escucho nueva música y siempre quiero probar cosas diferentes. No sé, yo creo que soy fuerte en ese sentido y que siempre he sido bastante outsider; lo que no quita para que a mí también me encanten muchas cosas que están de moda en cada momento, como me pasaba también en los años noventa, cuando me podían gustar Acqua, por decir algo, como ahora me mola Bad Bunny. Pero eso no quita que yo quiera funcionar de una manera genuina y expresarme con mi discurso y mi lenguaje propio, independiente de si eso vaya a tener más o menos aceptación.

Después de tantos años de escenarios, ¿qué es lo que más te sigue emocionando de tocar en directo, qué buscas transmitir al público en cada concierto de esta gira tan especial?

Tú me has visto en todas las etapas del grupo, desde las escenografías más precarias hasta la exuberancia visual. Sí, he cambiado mucho. Esto era algo que yo vivía con un estrés y una ansiedad total y absoluta, con miedo, con pavor, con mucho estrés. Subir a un escenario toda la vida me ha incomodado, y me ha costado mucho disfrutar. Soy muy feliz en el estudio, y produciendo y creando en mi soledad, y lo otro me ha costado muchos años, pero te diría que desde hace siete, ocho años me ha cambiado de manera radical la vida. Me planteé que esto tenía que cambiar, que la única manera de afrontar el futuro del grupo era poder llegar a disfrutar y a transmitir cosas profundas y relevantes también sobre un escenario, porque mucha gente a lo mejor solo te va a ver en vivo y apenas te va a escuchar en un disco. Y era un poco injusto también para mí mismo que todo se quedara reducido a una disciplina artística muy específica que es la grabación de discos y de canciones, así que me animé a darle la vuelta y a pensar la manera de que esto pudiera funcionar también en directo.

¿Cuándo ocurrió aquello?

Fue en 2017 cuando decidí cambiarlo todo y montar una buena banda con la que conseguir que ese híbrido entre todo lo electrónico y lo robótico fuera compatible con esta parte orgánica que tiene un directo. También cuando encontré la forma de que, a nivel visual, uno se pudiera introducir y lanzarse al vacío de esa fantasía que es La Casa Azul. Trabajamos mucho durante dos años para conseguir crear un directo que fuera mucho más allá de lo que había sido hasta entonces, y hoy en día disfruto muchísimo: soy muy feliz tocando en directo cada vez. Y habiendo sufrido tanto sobre un escenario, me hace sentir muy bien y le doy muchísimo valor, a cada concierto. Así que una sola sonrisa entre el público a mí me da la vida. Bueno, a todos, porque he tenido la suerte de rodearme de muchísima gente genial. Hoy en día viajamos trece personas a cada concierto de LCA, personas que proporcionan todo su talento para que esto tire adelante. Además, eso me ha permitido por primera vez en estos años empezar a ver que el trabajo en equipo y compartir momentos artísticos vitales alrededor del grupo puede ser muy gratificante. Mira, parece un poco ñoño, que yo lo soy, ya tú sabes, pero me emociona pensarlo, porque me siento agradecido a toda esta gente que se ha entregado al proyecto de La Casa Azul de manera tan intensa: Paco Tamarit, Pablo Guillén, Luis, Jordi, Xavi, Aurelio..., y muchas más personas.

¿Hay alguna canción de tu repertorio que haya adquirido un nuevo significado para ti o para el público con el paso de los años, especialmente ahora que la tocáis en esta gira? ¿La revolución sexual’ sigue dando alegrías?

Eso sucede, sí. De hecho, La revolución sexual no se erigió como hit desde el inicio. Ha ido tomando su propio camino, y de manera muy orgánica. Recuerdo la primera vez que la pinché, a ver qué pasaba, en una fiesta de Juan de Pablos en Siroco; la acababa de grabar. Me acuerdo que dije: «Vamos a ver qué tal, si a la gente le gusta o la baila», y vamos, hubo indiferencia total y absoluta. Cada cosa tiene sus tiempos, y hay elementos azarosos alrededor de las canciones que hacen que vayan tomando su camino a diferentes ritmos. La historia de la música pop está llena de canciones que han permanecido años en el lado oscuro y, de pronto, por lo que sea, ¡bum!, toman otro camino y significan todo para esa persona. Este es un ejemplo claro. La revolución sexual ha tenido distintas vidas y ha ido adquiriendo significados diferentes mientras diversos grupos se la han ido apropiando para poder expresarse. Pero también me ha sorprendido con otras, como El momento, que es una de mis canciones favoritas, más sentidas y profundas, y habla de un momento de mi vida muy complejo. Yo considero que es de las más adultas, o de las que menos promueven ese elemento infantil que siempre se respira alrededor de LCA, y sin embargo generaciones muy jóvenes la han tomado como propia también, pero es la gracia de todo esto. Nos ha pasado a nosotros también con canciones que no nos pertenecían a nivel generacional, o de significado aparente, y de pronto uno las toma porque hay algo ahí latente, o enterrado dentro de lo más aparente, que toma protagonismo. Es la gracia del lenguaje artístico en general.

¿Podemos esperar nuevo material de La Casa Azul pronto, o el foco ahora está plenamente en la celebración y la gira de aniversario?

Claro. Tengo una necesidad total y absoluta de empezar ya en serio a ultimar el nuevo disco del grupo. Pero, como te decía antes, funciono de una manera muy outsider respecto al ritmo que dicta la industria, aunque sé que no es bueno tampoco para el grupo. Es mi manera de hacer, pero está claro que ahora ya tengo mucha necesidad de poder empezar a ultimar el que será el nuevo disco de LCA.