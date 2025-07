Antonio Lizana: "Donde hay música no puede haber cosa mala"

Saxofonistas y trompetistas que sean al tiempo cantantes y compositores han existido en el jazz, pero en el flamenco es una novedad. A Antonio Lizana le hemos visto crecer rápidamente desde la primera vez que actuó en el festival de Jazz San Javier. El saxofonista, cantaor y compositor gaditano pasea ahora su arte por el mundo, y acudía al festival presentando Vishuddha, que centró el programa; el nombre está tomado del quinto chakra en la tradición hindú, al que, traducido como «pureza», se le atribuye el poder de expresar nuestra verdad más profunda, aportando belleza a este mundo. A la luz de este concepto, Lizana, acompañado por su quinteto -la sección rítmica persa (Shayan Fathin, batería; Arin Keshishi, bajo eléctrico); David Sancho, piano; y Mawi, bailaor que no perdió la intensidad ni en un compás– y con invitada especial (la cantante Sheila Blanco), nos guió a través de varios palos flamencos arreglados e interpretados de una manera original.

El espectáculo, lleno de intensidad, viajó desde lo profundo a lo festivo, de Cádiz a Nueva York, con algo de la actitud hippie y del rock andaluz. Lizana se ha abierto camino en el mundo del jazz contemporáneo y del jazz fusión sin perder sus raíces andaluzas, y logra conciliar los ritmos del flamenco y las bellas armonías de sus composiciones jazzísticas con un toque de sonidos globales. Palmas, jaleos, poderosos cantes gaditanos, jazz y estimulantes improvisaciones, Lizana sabe adaptarse bien a lo que se le pide en este juego seductor del swing y del duende. Desde el primer momento -pies descalzos-, dejó ver que no solo escucharíamos jazz; poniendo voz y acompañado por el baile y el taconeo de Mawi, presentó una fusión de jazz flamenco que cautivó a los atentos asistentes.

Desde los primeros acordes, se supo que aquello iba a ser algo totalmente distinto. Un solo de saxofón acompañado de palmas flamencas y el zapateado de un bailaor parece una combinación inimaginable; sin embargo, Antonio Lizana lo consiguió. Miles Davis ya marcó el camino con Sketches of Spain (1960), fascinado por la riqueza melódica del Concierto de Aranjuez y las emociones densas del flamenco y la música procesional. Aquella obra marcó un punto de inflexión, abriendo el jazz a lenguajes ajenos sin renunciar a su esencia.

Comenzó el recital con Me cambiaron los tiempos, una seguiriya con letra de Morente donde el piano eléctrico hace filigranas en forma de psicodelia setentera, mientras Lizana y Mawi baten palmas. «Ay, compañera mía, ¿qué vamos a hacer?». Y siguieron unas alegrías de Cádiz: Mis melodías , de su último disco, con el bailaor tocando castañuelas y zapateando mientras Lizana improvisaba al saxo y cantaba «mis melodías se abrirán camino dentro de tu ser».

Para Amar, Lizana se apartó del micrófono: tocó el saxo y cantó sin amplificación («amar así cómo me duele»). Volvió la banda, y con Sheila Blanco estrenó El Río cantando a dos voces -el pianista sabe aguantar la tensión de la voz de Lizana-, y recurrió a la flauta travesera mediada la canción.

Antes del bis, Mora, con saxo parkeriano, relataba una historia de amor de hace 500 años, cuando los cristianos reconquistaban la península. Gracias a que ocurrieron aquellos amoríos, «tenemos nosotros estas caritas», afirmó Lizana. En el bis volvió Sheila, con La Oración del remanso. El concierto acabó con el público cantando y dando palmas al más puro estilo de un fin de fiesta canónico: por bulerías, unidas a la terapéutica Volar y con el apoyo del respetable, invitado a participar en la juerga flamenca, que les despidió en pie y cantando «volar, volar, volar quieren los sueños en la madrugá». Jazz flamenco de muchos quilates.

¡Hallelujah!

Entre aleluyas y palmas, Belter Souls es uno de los coros más reconocidos del país. En sus espectáculos también transgreden los límites del gospel a través de homenajes como los que han dedicado a Serrat, The Beatles, el soul, o el cancionero latinoamericano, adaptando algunas de las canciones más inspiradoras, e interpretando el gospel contemporáneo con un toque de jazz y soul.

La joven compañía murciana está dirigida por Pablo de Torres (al piano); diez cantantes -un coro de gospel sin reverendos- y seis músicos forman este elenco espectacular, con unas voces fantásticas (todos hicieron de solistas en un momento u otro). Como coro mostraron precisión, afinación y conjunción perfectas; incluyeron momentos de humor y también de emociones a flor de piel; un conjunto de una calidad extraordinaria, sin alardes, una música que por sí misma llega a los espectadores llena de significado y valor. Se evitan los excesos gratuitos, aunque en algún momento el volumen excesivo impedía discriminar bien las voces.

El espectáculo presentado en Jazz San Javier comenzó con un gospel, Revelations 19:1, que guió hacia lo que íbamos a oír a continuación, para seguir en clave soul con He’s always close to you, y trazó un recorrido a través de los distintos géneros que conforman la música negra, con una cuidada selección de repertorio que recopila títulos como el clásico Ain’t no Mountain High Enough, de Marvin Gaye & Tammy Terrell, versiones de Mediterráneo (con una entrañable introducción recitada tipo Aguaviva enumerando los orígenes de quienes integran Belter Souls) o Alfonsina y el mar, a cuatro voces con Sheila Blanco; una sucesión de clásicos del género intercalando un villancico, How great thou art (posiblemente el primero conocido), y hasta una versión de Let it Be reelaborada como auténtico espiritual.

El mismo Pablo de Torres se probó cantando sin abandonar su piano con una canción de Jamie Cullum, Mankind. Xiluva, directora vocal, merece una mención especial por hacer temblar el auditorio con Lost one de Jazzmine Sullivan. Uno de los momentos más destacados fue I’ve got a testimony, al que añadieron una dosis apabullante de ritmo. Todos protagonizaron un pequeño fragmento vocal antes de acabar la velada de forma apoteósica con Oh, happy day. Funky, gospel, swing-beat, R’n’B, soul... ¡La música que alimenta el alma! Las privilegiadas gargantas clamaron frente al sufrimiento, y acabaron alzando de sus asientos al público, que, exaltado, coreó estribillos y picó palmas. «Donde hay música no puede haber cosa mala», escribió Cervantes. El auditorio se llenó de buenas vibraciones.