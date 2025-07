"Queremos emocionar, esa es la palabra clave"

Belter Souls, la compañía de música y artes escénicas creada por el murciano Pablo de Torres, con quien charlamos, ha logrado un sello de identidad propio, cimentado en el poder de las voces, la fusión de estilos y la originalidad de sus arreglos. Al Jazz San Javier llegan hoy con un coro moderno de diez cantantes –algunas de las mejores voces de España– y seis excepcionales instrumentistas, que vuelven la vista a los orígenes poniendo el énfasis en sus facetas soul y gospel, y en su trabajo más reciente, Mediterráneo, donde se reinventan y ganan el aplauso del público reinterpretando grandes éxitos y clásicos de la música en español, de la mano de Serrat, Nino Bravo, Rocío Jurado, Jarabe de Palo y Rosalía, entre otros.

A lo largo de su carrera, Belter Souls también ha trabajado como coro de sesión acompañando en estudio y en directo a numerosos artistas, producciones y bandas como Viva Suecia, Miss Caffeina, Funambulista, Second y la Orquesta Sinfónica de la Región. Porque «Belter Souls love the music» (y a Beethoven, que, según ellos, también era ‘gospelero’). Cuando asistes a un concierto suyo y te encuentras ante unos músicos que lo dan todo en el escenario, la experiencia es un verdadero placer. ¡Amén, hermano!

¿Qué significa para Belter Souls tocar en el Jazz de San Javier? ¿Hay alguna historia o recuerdo especial asociado a este festival?

Para nosotros es una fecha muy especial. El Jazz San Javier es uno de los festivales más importantes del país, pero, sobre todo, al ser de la Región de Murcia, tiene un valor emocional añadido porque es el escenario donde, desde que somos niños, hemos podido ver a muchos de nuestros referentes. Ser nosotros ahora quienes subimos a ese escenario es un regalo. Hemos preparado un espectáculo único para rendir homenaje a los géneros que forman parte de nuestro ADN desde los inicios de la compañía: el soul y el gospel, con una puesta en escena muy cuidada, como siempre, pero con el foco absoluto en la música en vivo.

Han pasado algunos años desde la formación de Belter Souls. ¿Cómo describirías la evolución del grupo desde sus inicios? ¿Ha cambiado vuestra visión musical o vuestros objetivos?

En estos nueve años de vida hemos evolucionado muchísimo. A nivel de trayectoria profesional, el cambio ha sido enorme: éramos un grupo de amigos murcianos con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero sin grandes ambiciones, y nos hemos convertido en una de las formaciones vocales de referencia en el país, con un elenco integrado por algunas de las mejores voces de toda España. Además, desde hace ya cuatro años residimos en Madrid y trabajamos desde aquí a nivel nacional. A nivel artístico también hemos vivido una evolución enorme: nacimos siendo un coro gospel ‘al uso’ y, a día de hoy, trabajamos con una estructura de compañía en la que desarrollamos producciones vocales de estilos y géneros muy distintos.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos que habéis enfrentado como grupo y cuáles las recompensas más gratificantes?

El gran reto ha sido llevar a cabo esa evolución en nuestra formación y en nuestro estilo sin perder nuestra esencia. Nacimos siendo un coro gospel y nos hemos convertido en una compañía capaz de abordar géneros tan variados como el jazz, la música electrónica y la canción en español, y de trabajar en estudio y en directo para artistas tan diferentes como Viva Suecia, Miss Caffeina, Lucrecia y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Haber generado una marca con una identidad propia, donde el público reconoce a Belter Souls en cualquiera de esos contextos, y ver cómo disfrutan y se emocionan con nuestro trabajo es, sin duda, la recompensa más gratificante.

¿Cuál es la filosofía o el mensaje principal que Belter Souls busca transmitir con su música?

Queremos emocionar. Esa es la palabra clave. Para nosotros, la música es un medio para provocar emoción. Y además creemos que, como compañía vocal, contamos con una ventaja enorme: todo el mundo canta. Mejor o peor, en público o cuando te quedas solo en casa, pero todos cantamos, y eso hace que el público, cuando nos ve sobre el escenario, se sienta identificado con lo que hacemos y conecte más con nuestra música.

¿Por qué os habéis embarcado en el trabajo de sacar un disco en tiempos en que la industria parece estar en declive?

Estamos trabajando en recoger en un disco de estudio nuestro espectáculo Mediterráneo, sí, pero porque creemos profundamente que hemos creado algo verdaderamente especial y único. Hemos dado con algo que, de verdad, sentimos que merece la pena que quede para siempre. Aunque el disco como objeto ha perdido valor comercial, sigue siendo una forma de conservación del trabajo artístico que tiene sentido más allá del mercado. Queremos que quede testimonio de este proyecto y que todo el mundo pueda escucharlo en cualquier momento y en cualquier lugar.

Pablo, ¿cuál dirías que es tu rol más significativo dentro de Belter Souls, tanto musical como en la dinámica del grupo?

Aunque el público me identifica mayoritariamente sobre el escenario, mi labor principal con Belter Souls la llevo a cabo en la dirección y en la preparación previa de cada producción. El otro día decía en otra entrevista que, a lo largo de los últimos años, he pasado de ser un pianista que dirige a convertirme en un director que toca el piano. Y cada vez disfruto más de esa visión externa que da la dirección; de hecho, ya hay muchas producciones de Belter donde solo dirijo y no actúo. Mi papel, además, va cada vez más allá de lo musical: intento tener una visión global de lo que ocurre en el escenario, desde la música hasta la dramaturgia y la dirección escénica. Me apasiona el trabajo previo, la construcción del espectáculo como obra completa. Sobre el escenario disfruto muchísimo, pero donde más crezco y más valor sé que aporto es en el proceso de creación.

El jazz también parece ser una influencia importante. ¿De qué manera moldea vuestras armonías, improvisaciones o estructuras musicales?

Si algo he intentado a lo largo de toda mi carrera es no ceñirme a etiquetas de géneros o estilos y nutrirme de todos ellos. Hice los catorce años de carrera de piano clásico, pero mis primeros conciertos de adolescente ya fueron con un grupo de cámara de amigos con los que alternábamos la clásica con música de Chaplin, de Disney, jazz… Al terminar la carrera, pasé varios años tocando sintetizadores en bandas de indie y, posteriormente, fundé Belter Souls y me sumergí, en esos inicios de la compañía, en la música afroamericana. Esta formación ‘atípica’ posiblemente me haya hecho un instrumentista menos virtuoso o especializado, pero un músico mucho más completo a nivel global. Y creo que todas esas influencias tan variadas se reflejan en la música y los arreglos que hacemos hoy día con Belter Souls, donde se pueden ver influencias que van desde armonías y contrapuntos barrocos hasta sonidos totalmente pop.

¿Qué otros proyectos tiene Belter Souls en el horizonte, ya sea a nivel discográfico, de giras o de colaboraciones?

Ahora mismo, con el paréntesis del Jazz San Javier, estamos centrados en la gira de Mediterráneo, que está siendo increíble. La magia y la reacción del público que estamos viviendo con este espectáculo cada vez que subimos al escenario no la habíamos vivido nunca antes. Lo presentamos el pasado octubre en el Teatro Circo de Murcia, pero después nos encerramos para darle un giro total: le sumamos poesía, dramaturgia, escenografía propia…, y el resultado es lo más especial que hemos tenido nunca entre manos. Hemos estado esta primavera en ciudades como Madrid y Valencia y este verano volveremos a la Región en una noche que va a ser muy especial: el 22 de agosto en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres de Cartagena.

¿Cualquiera puede cantar gospel? ¿Cómo andamos de voces en la Región? ¿Qué cantantes sobresalen?

Todo el mundo puede cantar, y eso hace que el público conecte tanto con lo que hacemos. Aunque también es cierto que hay personas que es mejor que lo dejen para la intimidad de la ducha... [Risas]. Bromas aparte, en la Región tenemos muchísimo talento; no solo de cantantes, sino en todos los ámbitos de la música y la cultura. En Belter Souls tenemos la suerte de contar con algunas de las mejores voces del país, y muchas de ellas siguen siendo de aquí, de la Región. Hay una generación de artistas increíble, con sensibilidad, con técnica y, sobre todo, con una capacidad extraordinaria de transmitir emociones a través de sus voces.

¿En qué consiste el espectáculo que vais a ofrecer en Jazz San Javier? ¿Habrá sorpresas, temas nuevos o un enfoque particular?

Va a ser un homenaje a nuestros orígenes. Un concierto con un elenco excepcional de dieciséis músicos (diez cantantes y seis instrumentistas), construido sobre los pilares del soul y del gospel y con arreglos originales. Será un viaje por los temas que más nos han marcado como grupo, con alguna sorpresa y, sobre todo, con mucha emoción. Queremos que el público se levante, cante, sienta y se lleve algo que recuerde durante mucho tiempo.