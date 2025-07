Marwan abre hoy con un ‘show’ acústico Las Noches del Camino

Con motivo del Año Jubilar, Caravaca de la Cruz sumó el pasado verano un nuevo festival al calendario musical de la Región, Las Noches del Camino. Ya durante su presentación se avisó que el proyecto tenía vocación de continuidad, pero es que la respuesta tanto de público como de crítica no ha dejado más opción al Ayuntamiento que mantener la apuesta, al menos, un año más. Por ejemplo, y al margen de una campaña de venta de entradas más que notable -no en vano, contaban con Arde Bogotá como cabezas de cartel-, el pasado mes de mayo, los prestigiosos Iberian Festival Awards destacaron a este como el Mejor Nuevo Festival de España en 2024, así que... ¿cómo no volver?

Y lo hacen con fuerza: con dos jornadas bien diferenciadas que arrancan hoy con un sold out. En realidad, el festival como tal tendrá lugar mañana en el recinto festero –esto es, en los Salones Castillo–, por el que pasarán bandas de calado a nivel nacional como Siloé, La Casa Azul, Duncan Dhu o el gallego Xoel López. Sin embargo, la actividad comienza esta noche en la explanada de la Basílica de la Vera Cruz con una ‘gastroexperiencia’ que contará, por supuesto, con animación musical en directo.

En concreto, se ha organizado una degustación de productos de la Comarca del Noroeste con la que se pretende preservar la filosofía de un festival que nació con el objetivo de por unir música, cultura y patrimonio, así como de seguir promocionando la zona como destino turístico: «Ya lo dijimos en su día: el Año Jubilar ha concluido, pero seguiremos trabajando en el impulso de Caravaca, de los Caminos de la Cruz y de la Comarca durante los años que nos conducen al próximo Jubileo, y Las Noches del Camino son una apuesta importante en este sentido», apuntó la consejera Carmen Conesa durante la presentación de esta segunda edición.

De este modo, el festival ofrecerá a partir de las 21.00 horas de este viernes un encuentro culinario de la mano de Vinos D.O. Bullas, Estrella de Levante, ElPozo y Quesos TGT, para regar y nutrir el concierto acústico que ofrecerá Marwan una hora después. El poeta y cantautor de origen palestino es una de las voces más respetadas de entre esta nueva generación de artistas vinculados a la canción de autor, y, de hecho, cuenta ya con cinco discos en el mercado: Trapecista (2008), Las cosas que no pude responder (2011), Apuntes sobre mi paso por el invierno (2014), Mis paisajes interiores (2017) y El viejo boxeador (2020). En Caravaca, ofrecerá una selección de este ya amplio cancionero, que ha completado con cuatro poemarios: La triste historia de tu cuerpo sobre el mío (2011), Todos mis futuros son contigo (2015), Los amores imparables (2018) y Una mujer en la garganta (2021).

No obstante, la gran cita de estas Noches del Camino tendrá lugar mañana. Especialmente destacado es el concierto de Duncan Dhu (21.25 horas), o de Mikel Erentxun. Porque la emblemática banda donostiarra cumplió cuarenta años el año pasado, y el que fuera su vocalista ha querido celebrarlo, con el beneplácito –pero no colaboración– de las otras dos patas del grupo: Diego Vasallo y Juanra Viles. Así que el músico vasco repasará en Caravaca el repertorio clásico de la banda con la que saltó a la fama (Cien gaviotas, En algún lugar, A tientas...), pero sin sus antiguos compañeros. Aún así, será el primer concierto de esta gira que Erentxun ofrezca en la Región, con lo que es una gran oportunidad para los fans de Duncan Dhu.

Por su parte, tanto Xoel López como Siloé presentarán sus últimos (y celebrados) trabajos: Caldo espírito (2023) y Santa Trinidad (2023) –a las 19.45 y a las 01.15 horas, respectivamente–, mientras que La Casa Azul apostará, a partir de las 23.10 horas, por un greatest hits en el que no faltará su gran himno, La revolución sexual. Completan el cartel los locales Enemigos Íntimos, que abrirán fuego a las 18.30 horas, y Don Fluor, DJ que tomará el escenario tras La Casa Azul y antes de Siloé –es decir, sobre las 00.25 horas– y después de la actuación del trío vallisoletano, para un fin de fiesta que se extenderá desde las dos y media de la madrugada. Todavía quedan entradas al precio de 38 euros (más gastos de gestión) en nochesdelcamino.es.