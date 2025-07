"Esta es la tierra del vino, yo soy de la tierra del vino y al final he acabado pintando con vino"

Lola Escámez, ‘Latani’, llega este viernes desde tierras lusitanas a su región natal para dar un nuevo valor a la cultura del vino por medio de la pintura. Será dentro del ciclo ‘Las Noches del Anfiteatro’ de Bullas, donde acompañará con su arte al grupo Son Baluba. Será a partir de las 21.30 en La Rafa. Además, en Taller de Sabores, el miércoles 16 de julio ofrecerá una clase sobre pintura con vino y posterior cena maridaje. La cita será a las 19.00 horas.

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, diplomada en Escultura y Restauración por la Escuela de Artes y Oficios de Murcia y licenciada en Curaduría por la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Lisboa, la trayectoria artística de Lola es tan diversa como profunda. Su experiencia abarca la investigación artística, la restauración, la escultura y la pintura, mostrando una combinación única de precisión técnica y visión creativa.

A lo largo de su carrera, ha contribuido a prestigiosos proyectos de restauración en importantes lugares históricos, como el Teatro Romano de Cartagena, el Real Casino Real de Murcia y la Iglesia Parroquial de Cernache, en Coimbra. Estas experiencias han influido profundamente en su perspectiva artística, inspirándola a explorar continuamente la interacción entre las técnicas tradicionales y la creatividad moderna.

Latani ha llevado su singular arte del vino a destacados eventos culturales en Portugal. En Alenquer presentó su cautivadora exposición individual Á Tona: Monstros e vinhedos, en el Museu do Vinho, explorando temas de mitos y viñedos a través de su técnica característica. Además, su trabajo ganó reconocimiento en Lisboa en la exposición colectiva de fin de año de la Sociedad Nacional de Bellas Artes, donde su pieza Cíclopes estuvo en exhibición durante casi un mes, cautivando al público con su audaz narrativa y el uso evocador del vino como medio.

¿Cómo descubre esta técnica?

En realidad es una técnica que tiene algún tiempo. Se denomina comunmente ‘wine art’ y la empecé a practicar en plena pandemia. La primera vez fue en una autocaravana: me encontraba allí con unos amigos y no tenía más pintura que lo que estaba bebiendo. Así empezó todo y así fue cómo me saltó la curiosidad de trabajar con el vino. Eso sí, comencé más en serio el año pasado, cuando tuve que desarrollar el trabajo final de un curso de Curaduría que estaba realizando en Lisboa. Fue cuando entré en contacto con un proyecto de cooperación internacional de ‘catas olvidadas’. Me dieron una residencia artística y la verdad es que fue una gran oportunidad para aprender al estar trabajando junto a enólogos.

Porque supongo que es importante aprender del vino: de los tintes y de cómo conseguir los taninos, los pigmentos del caldo. Los taninos incluso se usan en cosmética.

Sí, tienen varias utilidades. En mi caso, es una técnica que me ha calado porque llevo toda una vida desarrollando el concepto del reciclaje, de utilizar en el arte cosas naturales y pigmentos. Pero hasta este último año no había desarrollado tanto la parte de trabajar con cosas que podemos encontrar en la cocina de nuestra casa.

En Bullas participa, acompañando a Son Baluba, en ‘Las Noches del Anfiteatro’.

Eso es. Estaré pintando mientras ellos actúan. Intervendré en tres canciones. La idea de la colaboración surgió porque tenemos algunos puntos en común. Y yo estoy encantada, porque también es una buena forma de comenzar a mostrar lo que estoy haciendo en mi tierra, en Murcia. Es como una especie de puesta de largo para Latani.

También impartirá un taller de pintura con vino.

El día 16 de julio, por la tarde, en el restaurante Taller de Sabores. Será, efectivamente, un taller de pintura con vino, que irá acompañado de una cena artística con una sumiller. La idea es comenzar pintando con vinos y luego probarlos. También queremos hacer cosas con los caldos que se cocinen para el propio menú, como pueda ser una sopa de remolacha, que ofrece unos rojos muy particulares. Aprenderemos a cómo manejar ese tipo de tintas, o ver hasta dónde y en que soporte puedes trabajarlas. Pero, sobre todo, queremos que la gente que venga pase un rato divertido.

Todo esto, en la tierra del vino...

Fíjate como será la vida que me he criado en la tierra del vino y en Portugal ha sido donde he vuelto a mis orígenes. Pero sí: es la tierra del vino, soy de la tierra del vino y al final he acabado pintado con vino. A veces pienso que esta aventura me buscó a mí, y no al revés; porque en ocasiones las cosas vienen a ti sin tú buscarlas. Y el resultado es Latani, que viene de taninos y Lola Escámez.

¿Cuáles diría que son las características principales (o diferenciales) de esta técnica?

Principalmente que, al estar pintando con algo vivo, no tienes del todo el control de lo que haces; además de que, con el tiempo, el color muda. Quiero decir: un año después, los colores de una obra hecha con vino pueden haber cambiado, porque hablamos de una pintura que es orgánica, que tiene su propia vida y que, por tanto, se oxida. Es una técnica que, aunque se pueda parecer a la acuarela, es todavía más incontrolable, porque también es más difícil encontrar el color exacto que buscas. Y, bueno, como es obvio, te ofrece poder disfrutar de otras características como el olor.

¿En qué está trabajando ahora?

Pues mira, hace una semana se inauguró una muestra donde están las cinco primeras etiquetas de vino de Latani. Se trata de vinos exclusivos: una mezcla luso-croata que ha dado lugar a una colección que no está a la venta; están solo para ocasiones especiales, y yo he tenido la oportunidad de realizar estas primeras etiquetas. También estoy trabajando con una diseñadora de moda y estamos haciendo las primeras ropas de Latani, con mis diseños, y hemos sacado los primeros collares. Pero ahora quiero ampliar horizontes y establecer colaboraciones con otros artistas. Y, por otro lado, me gustaría hacer la segunda parte del proyecto del vino.