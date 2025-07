La Nintendo Switch 2 llega al puerto de Cartagena el domingo

Después de la siesta, un chapuzón. Y después del chapuzón, un rato de Mario Kart World. ¿Hay mejor plan para una espléndida tarde de verano? En Nintendo, el gigante japonés de los videojuegos, desde luego creen que no. Por eso, la semana pasada arrancó en Cádiz su tradicional gira estival, que recorrerá quince ciudades españolas hasta finales de agosto y que este mismo fin de semana –el domingo– llega a Cartagena, donde su equipo permanecerá dos días, antes de partir hacia Santa Pola (Alicante). Esta será la única parada regional del proyecto.

Para ser exactos, el equipo de Nintendo se instalará en la explanada del puerto. Allí se levantará una carpa que estará abierta al público de 18.00 a 00.00 horas. Y el principal atractivo de la propuesta es que quienes se pasen por allí podrán probar la nueva consola de la marca, la Switch 2, y demostrar sus habilidades al volante con, efectivamente, el Mario Kart World, el nuevo juego de carreras de la popular serie del icónico fontanero italiano.

No obstante, los cartageneros y visitantes también podrán disfrutar allí de otros títulos de Nintendo. Por ejemplo, podrán desentrañar los mágicos misterios de Hogwarts Legacy, explorar la inmensa tierra de Hyrule –con gráficos mejorados– en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, tomar parte en los épicos combates de Street Fighter VI y disfrutar de las divertidas plataformas de Sonic X Shadow Generations. El juego que no podrán probar por apenas unos días es el Donkey Kong Bananza, se que unirá a la fiesta el día 17.

En cualquier caso, la oferta de Nintendo en la ciudad portuaria es amplia y para todos los públicos, incluso para aquellos que son algo más torpes a los mandos. Para empezar, porque el único objetivo de la compañía es hacer pasar un buen rato a quienes quieran acercarse a saludar y conocer, así, su nueva máquina –con lo que no hay más presión para los jugadores que la que quieran insuflarse los unos a los otros–, pero es que, además, se ha preparado toda una serie de actividades relacionadas con la actividad de la compañía, pero no todas implican conectarse a una pantalla.

En cualquier caso, el gran protagonista –con el permiso de la Switch 2– será el camión-pantalla tematizado en torno al que girará todo el ‘campamento gamer’, que incluirá diferentes áreas de juego. De hecho, según informan desde Nintendo, habrá un total de cuarenta puestos para probar la consola desde la apertura y hasta la medianoche, a fin de que todo el quiera encuentre el momento de agarrar un mando durante las horas más frescas del días (evitando la calurosa mañana y el mediodía).

Con el foco puesto en el nuevo ‘Mario Kart World’

Por supuesto, en Nintendo tienen especial interés en comprobar cómo funciona este Mario Kart World, que se estrenó, junto con Nintendo Switch 2, el pasado 5 de junio. En este divertido título de carreras, los jugadores podrán ponerse en la piel de los personajes de la compañía –algunos ajenos a la franquicia– y pisar el acelerador para adelantar a los otros pilotos, lanzarles pieles de plátano, esquivar los caparazones que intentan sacarles de la pista y buscar atajos vertiginosos para intentar llegar los primeros a la línea de meta. Con un vasto mundo interconectado para recorrer, se contemplan hasta 24 pilotos por carrera y muchas novedades y sorpresas. De hecho, las carpas albergarán diferentes modos de juego en los que los asistentes podrán competir contra sus amigos y familiares entre piques y risas. Y, antes de abandonar el espacio, podrán hacerse una foto en el photocall de la gira y llevársela de recuerdo.

Por otro lado, Nintendo está promocionando el ya citado Donkey Kong Bananza, que verá la luz en unos días (el 17). En él, los jugadores podrán disfrutar también de una colorida aventura de exploración, plataformas y plátanos (por supuesto) que nos presenta al Donkey Kong más carismático y divertido y a Pauline, una jovencísima cantante que se convertirá en la compañera inseparable de ‘DK’. Juntos, tendrán que abrirse paso demoliendo a puñetazos su entorno y descubriendo caminos y tesoros ocultos para llegar el núcleo del planeta, en una misión de rescate de plátanos animada por una espectacular banda sonora.

Ambos, Mario Kart World y Donkey Kong Bananza, son títulos del universo Mario, perfectos para disfrutar en compañía, gracias a su carácter luminoso y amable, sus variados modos multijugador y sus facilidades para que los más novatos puedan disfrutarlos desde el primer momento. Por ejemplo, Mario Kart World cuenta con un ‘modo volante’ para pilotar los coches de forma más intuitiva, y Donkey Kong Bananza tiene un modo ayuda que facilita los retos a los novatos, y un multijugador que permite que dos jugadores, uno más avezado y otro más inexperto (que manejará a Pauline) aúnen fuerzas para completar la aventura. Eso sí, ambos títulos están también llenos de retos y sorpresas ocultas para que los más hábiles a los mandos encuentren desafíos a su altura.

De las cartas Hanafuda a los videojuegos

Nintendo Co., con sede en Kioto, lleva proporcionando todo tipo de productos y experiencias de ocio desde que comenzó su andadura en 1889, con la producción y venta de cartas Hanafuda. Pero desde el lanzamiento en 1983 de la Family Computer (Famicom) en Japón, y de manera constante hasta llegar a Nintendo Switch 2, el objetivo de la compañía ha sido desarrollar, producir y vender consolas y videojuegos. Y no les ha ido mal: hasta la fecha, Nintendo ha vendido más de 5.900 millones de títulos y más de 860 millones de terminales en todo el mundo. También ha creado franquicias como The Legend of Zelda, Pokémon, Metroid, Kirby, Animal Crossing, Pikmin, Splatoon... y, por supuesto, las citadas Mario Bros. y Donkey Kong.