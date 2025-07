La inclusión se vive bajo el agua

La playa de Santiago de la Ribera, en San Javier, se convirtió por unas horas en una playa inclusiva dentro del mundo subacuático. A ella se desplazaron usuarios y alumnos de la Asociación para la Integración del Discapacitado de la Comarca del Mar Menor (Aidemar) y de la Fundación/Asociación a favor de personas con discapacidad de la Policía Nacional (FUNDAMIFP) para pasar este miércoles una jornada de bautismo de buceo adaptado de la mano de distintos clubes de submarinismo de la Región de Murcia.

Durante la mañana, los alumnos, con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista o movilidad reducida, pudieron experimentar la sensación de libertad e ingravidez que proporciona zambullirse bajo el mar con un equipo de buceo provisto de botella de aire, para poder disfrutar de la inmersión sin la necesidad de subir a la superficie.

La iniciativa, impulsada por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia (FASRM), nació de la necesidad por parte de las asociaciones de personas con discapacidad de proporcionar a sus usuarios actividades deportivas sin barreras.

'Azul Inclusivo' busca conseguir que los clubes se involucren en estos proyectos

«El proyecto surge de la inquietud de varios centros de personas con discapacidad que querían vivir la experiencia del buceo en un entorno natural», explica Andrés Jesús Patiño Pérez, presidente del Club de Buceo de San Javier. «No teníamos la logística ni los instructores suficientes, así que nos unimos varios clubes a través de la Federación. Todos los monitores participan de forma completamente voluntaria», añade.

Para poder participar, cada usuario debe contar con una valoración médica previa que garantice las condiciones mínimas necesarias de seguridad. «Se les entrega una hoja oficial tipo ‘checklist’ que revisan sus médicos o enfermeros. Ellos son los que dan el visto bueno antes de participar», puntualiza Patiño.

Los submarinistas se preparan para la inmersión. | LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS

Los instructores que colaboran cuentan con una formación específica en buceo adaptado, tanto en aspectos pedagógicos como en procedimientos técnicos. «Se necesita una especialización concreta, tanto teórica como práctica, para poder bucear con personas con discapacidad. Cada inmersión es distinta y requiere atención personalizada», explica.

Aunque el evento reúne a usuarios de dos centros especializados, Aidemar y FUND/AMIFP, en él también se ha incluido a personas particulares que participan de forma independiente. «Este año hemos localizado a tres o cuatro personas que vendrán por su cuenta, fuera de centros. Queremos llegar también a ellos», señala el organizador.

Uno de los aspectos más valorados del encuentro es el entorno en el que se realiza. A diferencia de otras localidades, donde la actividad se desarrolla en piscinas, San Javier ofrece la posibilidad de hacerlo en aguas naturales pero seguras, lo que proporciona una experiencia más auténtica y emocional para los participantes.

Buceo adaptado, ¿quién puede practicarlo? El buceo adaptado es una modalidad del buceo recreativo diseñada para que personas con discapacidad física, sensorial o intelectual puedan disfrutar del mundo subacuático de forma segura. Se adapta a las necesidades individuales de cada participante mediante equipos específicos, protocolos de seguridad y acompañamiento personalizado. Todas las personas con cualquier tipo de discapacidad visual o auditiva, movilidad reducida o discapacidad intelectual puede practicar este tipo de actividad bajo valoración previa y unos criterios de seguridad básica. Los instructores certificados en buceo adaptad, con formación específica y práctica acompañaran a los buceadores en este tipo de inmersión que se realizará en aguas naturales con condiciones seguras o aguas confinadas (piscinas ). Una vez se cumplan estos requisitos solo queda disfrutar.

Desde la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia, se ha creado un departamento inclusivo de buceo que, en palabras del presidente de la federación, Juan Ángel Cano, era muy necesario: «Ya teníamos distintos clubes que organizaban este tipo de proyectos. Por parte de la Federación hemos creado uno llamado 'Azul Inclusivo' en el que queremos conseguir que todos los clubes de la Región se involucren en este tipo de actividades proporcionando formación a instructores para llevarlo a cabo». La federación da el soporte necesario y los clubes apoyan este tipo de iniciativas al momento, pero el apoyo realmente necesario es el de las administraciones: «Al ser una entidad sin ánimo de lucro la financiación es complicada. Por ello creemos que los Ayuntamientos y la Comunidad deberían estar más presentes», añade Cano.

Todos los monitores son voluntarios, algunos incluso piden el día libre en el trabajo para poder prestar soporte a las personas con discapacidad en esta actividad subacuática. «Los monitores sacan el tiempo de donde sea y económicamente no perciben nada, solo reciben la satisfacción de poder llevar acabo la actividad», explica Juan Ángel.

Un momento de la jornada de ayer en la playa de Santiago de la Ribera.

Pedro Javier Sánchez, director deportivo de AIDEMAR, coordina todas las actividades dentro de la asociación, es una de las personas que acompaña a quienes van a participar en esta iniciación al submarinismo. Para que los usuarios de la asociación realicen cualquier practica deportiva, el requisito principal, según cuenta, es la predisposición. «Nosotros planteamos la actividad a realizar y ellos se apuntan en función de lo que más les guste. Si se animan a hacerlo, adelante, dentro de la características físicas que se requieran para realizarla. Si ellos están motivados, hacemos todo lo posible por que puedan realizarla».

Desde las asociaciones lanzan un llamamiento al resto de federaciones que quieran proporcionar soporte en materia de actividades deportivas que, aunque sean cosas tan pequeñas como bucear una mañana, para los colectivos con discapacidad es algo muy importante, pues son experiencias que por si solos y para sus familias son muy difíciles de realizar.

Es la segunda vez que vengo y, si puedo, quiero repetir

Jose, de 34 años, persona autista que ha realizado la actividad, habla de una experiencia increíble: «Me lo he pasado muy bien. Es la segunda vez que vengo y si puedo quiero repetir. Para todas las personas que les da miedo, yo les diría que se atrevan, que solo es agua, que no pasa nada» . Por su parte, Pedro de 22 años, con una discapacidad intelectual moderada también anima a otros como él a realizar este tipo de actividades: «Si hacen caso a los monitores, con calma y despacio, se pasa muy bien y no te pones nervioso. A mí me ha encantado».

Desde FUNDAMIFP también se suman a que la gente participe en este tipo de actividades: «Hay que normalizar el ocio inclusivo en todo tipo de actividades. Todo el mundo tiene derecho a poder disfrutar de la playa en verano»

Desde su nacimiento, estas jornadas no solo han abierto oportunidades a personas con discapacidad, sino que ha tejido lazos entre clubes, asociaciones y voluntarios de toda la Región de Murcia. Una comunidad que demuestra cada verano que bajo el agua no deben existir barreras de ningún tipo, porque el ocio no debe ser solo privilegio de unos pocos.