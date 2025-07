Europe ofrecen esta noche su tercer concierto en la Región en cuatro años

En 2022 llegaron a Cartagena como uno de los cabezas de cartel Rock Imperium. Y no es para menos, pues hablamos de una de las bandas más icónicas de su época. Por supuesto, la acogida del público fue acorde a la expectativas despertadas, y lo mismo podría decirse de la actuación de la banda (pese a que su edad dorada quedó atrás hace décadas).

Seguramente por eso, Madness Live! volvió a contar con ello para la siguiente edición del festival, la de 2023, a la que acudieron quizá con un perfil más bajo. Pero, una vez más, los suecos demostraron por qué siguen ahí tanto tiempo después y que no solo están en plena forma, sino que, además, sienten un cariño reverencial por su público, y lo dejan todo sobre el escenario. La conclusión, por tanto, es sencilla: Europe son una apuesta. Y por eso hoy regresan a la Región por tercera vez en cuatro años.

Eso sí, esta vez actuarán al otro lado del Puerto de La Cadena; o, para ser más exactos, en el ‘Murcia On’, en la capital del Segura, de la mano de Ibolele Producciones. Así, Joey Tempest y los suyos tomarán las tablas del escenario de la Plaza de Toros a partir de las 21.30 horas, después de que los locales Hitten calienten el escenario para ellos. Será también, por tanto, una buena oportunidad para ver en un gran recinto a los murcianos –está previsto que salten sobre la tarima a las 20.00 horas–, que acaban de sacar un pequeño EP (o sencillo) de tres temas: In the heat of the night, Hold up te night y la que da nombre al proyecto, Synthetic paradise.

Pero, sin duda, el tema más esperado de la noche será The final countdown. Porque, aunque el set list es toda una sorpresa, el público puede estar seguro que el gran hit de Europe no brillará por su ausencia. Al menos, según lo que decía en una entrevista con este periódico su guitarrista principal, John Norum, con motivo de aquella primera visita a Cartagena: «Siempre la tocamos. Recuerdo una vez, en un festival de heavy metal en el Reino Unido, que decidimos no incluirla en el set (a ver qué pasaba) y..., la verdad, fue una muy mala decisión... Aquello marcó la actuación, e incluso hubo una tormenta inesperada que empañó el concierto... [Risas]. Así que si tuviéramos la oportunidad de volver atrás y cambiarlo, lo haríamos. Y, desde luego, es algo que no volverá a pasar». Y eso que Norum asegura que no es, en absoluto, uno de sus temas favoritos de Europe...

Pero es que la banda lleva más de cuarenta años de trayectoria, e incluso podría decirse que esta segunda vida del grupo –después de un largo parón y de volver hace unos años– está siendo incluso más fructífera que la primera, por la que todo el mundo les recuerda. Así que sí, también sonarán cortes de sus últimos discos –para gozo de sus verdaderos fans–, pero el resto del público no tiene por qué preocuparse: sería extraño que junto a The final countdown no figuren otros hits como Rock the night y Carrie.