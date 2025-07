The New Raemon arranca un nuevo otoño de Ciclogénesis en Ítaca

Los festivales no duran para siempre: cuando acaba el verano, vuelven los conciertos en sala, los espacios recogidos y los artistas de cerca. La mayor expresión de eso es Ciclogénesis, el ciclo de conciertos de Cooperativa Ítaca, que ya ha desvelado los primeros nombres de su segunda edición, que echará a andar el sábado 20 de septiembre con el concierto de The New Raemon.

Ramón Rodríguez ya estuvo en este rincón murciano a finales de mayo, en horario de vermut, presentando su último disco, Nuevos bosques (2024) -el segundo largo que publica en colaboración con McEnroe, el proyecto de Ricardo Lezón-. Casi veinte años de carrera (desde ese primer disco, A propósito de Garfunkel, publicado en 2008) han hecho del proyecto de este artista catalán una pieza fundamental de la escena alternativa nacional. Su folk y rock de autor con letras introspectivas y sensibles brillará, esta vez de noche, en la tarima del Ítaca.

Roy Borland. / L. O.

El viernes 26 de ese mismo mes, el ciclo organizado por Producciones Vistabella permitirá que Roy Borland vuelva a esta esquina de la calle Mariano Vergara. La elegancia del madrileño continúa dejando finísmos discos, como es el caso de su recientísimo Considérame (2025) que sigue la estela de Fotografías de España (2024): un lo-fi cálido, un hilo de voz que juega con el folk, el R&B y el pop. Auténtica ternura que ya ha convencido a nombres como El Kanka, Álex Granero y María Yfeu.

De sensibilidad parece ir ese fin de semana, porque el día siguiente (sábado 27) será el momento de la cantautora Gara Durán. Madrileña pero con raíces canarias, tras publicar una serie de singles durante los últimos años acaba de lanzar Alkimia, su primer EP, formado por "cinco historias", como ella ha descrito estas canciones. La voz suave de esta artista reflexiva y comprometida suena también en El lago de mi pena, uno de los cortes del primer álbum del reciente fenómeno del pop nacional Barry B, Chato (2024).

Pero no todo será canción de autor. La segunda edición de Ciclogénesis también ha guardado hueco para la vertiente más pegajosa del pop, la que llevan por bandera Papa Topo, que vendrán a Murcia el día 4 de octubre. El cuarteto liderado por Adrià Arbona es todo un estandarte de la escena más excéntrica, divertidad y kitsch. Tras una etapa componiendo para cine, este año han vuelto al formato álbum con Presto y con toda la fuerza, aunque en su tarjeta de presentación siempre destacarán con particular fuerza las cancioes que les pusieron en el mapa: La chica vampira, Oso panda y Lo que me gusta del verano es poder tomar helado.

Entradas ya a la venta

Son los primeros cuatro invitados de un programa de conciertos para este otoño que rondará la veintena de nombres y volverá (como ya hizo en su primera edición) a aunar artistas locales y nacionales, emergentes y consolidados. El Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) de la Región de Murcia hace posible la celebración de este ciclo cuyas entradas ya están a la venta a través de la web de Cooperativa Ítaca.

Ciclogénesis se estrenó el año pasado por todo lo alto con una primera edición que trajo a Murcia a artistas de la talla de Tulsa (Premio Nacional de Músicas Actuales de 2024), Jero Romero, Sr. Chinarro y Guiu Cortés (es decir, El niño de la hipoteca). Y lo hizo sin dejar de lado la apuesta por lo local y la comodidad del público: en esas noches de otoño con aforo reducido y ambiente más de reunión entre amigos que de recital también se pudo ver a Guille Solano, A Mares, Meca, Helio y Mena, entre otros.

¿Su receta para el éxito? "Una propuesta cultural comprometida con el talento emergente, la diversidad estética y la música en vivo como experiencia compartida", afirman desde Producciones Vistabella, la rama del colectivo murciano Grabaciones Vistabella que dirige y organiza esta programación.