Rosa Peñalver, la primera presidenta

Siempre quiso ser profesora Rosa Peñalver, transmitir conocimiento, como habían hecho con ella sus primeros maestros de la Grajuela, la pequeña pedanía de San Javier donde nació, doña Anita y don José, que hicieron los trámites para que pudiera examinarse de ingreso –mil pesetas le costó a su padre en aquel año 1962– para poder ir al colegio de monjas de San Javier en el que estudiaban solo las hijas de los militares de la Academia General del Aire y la del alcalde. Y, desde entonces, la hija de Juan, aquel agricultor entusiasta empeñado en proporcionarle estudios.

Allí cayó aquella adolescente en un terrible vicio que ya no la abandonaría: le dio por leer, abasteciéndose de los libros de la biblioteca del colegio, casi olvidada por las monjas, con libros que le parecían a Rosa un auténtico tesoro. No discriminaba: Carmen Laforet, Hemingway, Martín Vigil… todo le parecía que le abría unos mundos maravillosos. Leyó tanto que descuidó sus estudios y llegaron unos suspensos que nunca había imaginado. Pero pronto resurgió la estudiante brillante, se preparó, trabajó un verano para poder estudiar en Murcia y consiguió una beca. Y ya no volvió a suspender en toda su vida.

Fueron años convulsos en el país y también en la Universidad de Murcia, donde sus compañeros pensaban que pertenecía a la brigada político social de la dictadura por su carácter callado y esquivo en las asambleas.

Pero aquella joven comenzaría a involucrarse en movimientos asociativos y acabó enganchada por la política. Afirma Rosa que, si tienes inquietudes sociales, la política te engancha, porque es la mejor manera de hacer cosas por los demás. Fue directora general en el Ministerio de Educación y trabajó con el ministro Gabilondo, que la encandiló por su personalidad. Y llegó, en 2015, a la presidencia de la Asamblea Regional. La primera vez que era detentada por una mujer.

Asegura que sintió desde el primer minuto que todas las miradas estaban puestas en ella por ser mujer. Y decidió marcar territorio desde el principio. Cuenta que, sin haberlo preparado, en los pocos metros del trayecto de su escaño a la mesa donde debía prometer su cargo decidió realizar ciertos gestos. Pidió que la llamaran presidenta en lugar de presidente y giró la mesa para jurar de cara al público que acudió al acto, a los ciudadanos, a quienes pensaba consagrar su mandato. El periodista Ángel Montiel escribió un artículo que aún no ha olvidado: «Girar la mesita», y Rosa Peñalver pronunció un discurso reivindicativo en el que reconocía que, si estaba allí en calidad de presidenta, era porque había cabalgado a hombros de mujeres gigantes que la había precedido en la asamblea.

Cuenta que la suya fue una legislatura beligerante en el sentido de reivindicar su papel como mujer, un papel que era obviado a menudo en un mundo de hombres que ella se empeñaba en cambiar. Asegura que a menudo las autoridades y personalidades pugnaban por sacarla de la foto. Y en no pocas ocasiones lo conseguían. Tanto es así que optó por pedir a su secretaria que abriera una carpeta con fotos en las que la habían obligado a posar junto a otras autoridades de lado, y que ella llamó al bies.

Han pasado los años. Hoy Rosa Peñalver vive junto a su pareja, felizmente jubilada y en el campo, sin preocuparse de si la han desplazado, en un mundo de hombres, del lugar de la foto que le correspondía. Pero aún recuerda con gratitud a Ginés, la persona que vendió a su padre aquella impagable enciclopedia Espasa, ocho tomos en los que comenzó su búsqueda del conocimiento.