Toalla, bañador y libro: el bibliobús recorre las playas de la Región

Vuelve el verano y con él regresa el bibliobús a las costas del litoral de la Región de Murcia. Una idea que surgió desde la propia Biblioteca Regional en 1998 con la finalidad de no dejar a nadie sin la posibilidad de acercarse a un libro durante las vacaciones de verano.

Este bibliobús, que durante los periodos lectivos recorre las pedanías del interior de la Región que no cuentan con biblioteca pública, cambia su ruta en los meses de verano, julio y agosto, para seguir prestando su servicio a todo el que se quiera acercar. Los usuarios solo tienen que presentar su carné de la Red Regional de Bibliotecas Públicas para adquirir cualquier libro. Si no se es poseedor de uno, un DNI es suficiente para facilitarles el carné con el que obtener cualquiera de los libros que cuenta la propia librería portátil o reservar alguno de los más de 60.000 libros dentro del catálogo físico de su sede en Murcia, libros que serán llevados a la parada solicitada el día que le corresponda.

Con el lema ‘Un verano de libro’, esta biblioteca rodante hace su parada en Calabardina, Los Nietos, Lo Pagán, Los Urrutias, Santiago de la Ribera y Los Narejos un día por semana y localidad de 10.00 h a 13.00 h. En su interior, lectoras como Carmen encuentran una forma de entretenerse durante sus vacaciones: «Es cierto que en verano leo menos, porque hago otras actividades con los nietos, con la familia, los amigos, pero como soy lectora habitual, siempre me acerco aquí a buscar alguna lectura».

El ‘bibliobusero’ ¿Qué se es antes, conductor o bibliotecario? A diferencia de otras comunidades autónomas, que cuentan con un conductor auxiliar y un bibliotecario para este servicio, en la Región de Murcia el conductor del bibliobús es a la vez conductor y bibliotecario o ‘blibliobusero’. Los requisitos para optar a esta plaza del cuerpo técnico de especialistas son contar con estudios de bachillerato y tener todos los carnets de conducir. Una vez se han cumplido estos requisitos hay que opositar para la plaza de conductor/a de bibliobús de la Biblioteca regional. En el examen se evaluará de conducción y de las funciones propias de la biblioteca.

Carmen lleva usando este servicio prácticamente desde que se creó, pero otros usuarios se acercan a él por primera vez, como Teresa, que ya conocía el servicio por sus sobrinos, pero no había adquirido en préstamo ninguno de sus ejemplares: «Yo soy muy compradora de libros, pero he pensado que si me puedo ahorrar un dinero sería perfecto».

No solo son adultos los que se acercan a este bibliobús, pues entre su catálogo también se encuentra literatura para todas las edades, además de cómics y películas, tanto en DVD como en Blu-ray. «Esto para los niños es estupendo, se bajan al bus, se suben algunos libros y los tienes en casa leyendo al fresco por la tarde de maravilla», comentan algunos de los usuarios.

Aunque en verano no se altere demasiado el ritmo de lectura, sí que suele variar la temática con temas más ligeros, tal y como dicen las personas que se acercan a por alguno de los libros, pues en verano el calor obliga a buscar temas menos reflexivos en pos de otros más amenos.

Federico Conesa, conductor y bibliotecario del bibliobús. / Iván Urquízar

Juan Antonio, otro de los lectores que visita frecuentemente este servicio, se nutre de forma habitual en la Biblioteca Regional, pero aprovecha el verano para hacer alguna devolución y descubrir nuevas lecturas: «En la Biblioteca suelo hacer reservas, aquí vengo a mirar y si algo me resulta interesante me lo llevo, pero que esté bien escrito, si no lo está lo devuelvo enseguida», comenta entre risas.

Durante las campañas de verano se realizan cerca de 5.000 préstamos en soporte físico; además, se da a conocer a los usuarios las plataformas de préstamo digitales como eBiblio y eFilm, de acceso sencillo y fácil de usar en cada rincón de la Región de Murcia. El género estrella sigue siendo la novela y las novedades de los autores de best seller, según comenta Federico, el ‘bibliobusero’, y el perfil de los usuarios es heterogéneo en cuanto a edad.

Cómo obtener el carné del servicio de bibliobús en la Región El servicio de bibliobús se encuentra en constante revisión, por lo que siempre trata de diseñar nuevas rutas para atender las solicitudes ciudadanas y ampliar los puntos de parada. Para adquirir cualquier libro, cómic o material audiovisual físico, los usuarios pueden obtener el carné de forma gratuita presentando su DNI y rellenando un impreso que se encuentra disponible en el propio vehículo. Para menores de 14 años, se requiere además una fotocopia del DNI del padre, madre o tutor. Cada usuario puede retirar hasta 5 documentos durante 60 días, con posibilidad de una renovación adicional de 30 días. Las renovaciones pueden hacerse tanto en el bibliobús como por Internet. Para asegurar la disponibilidad de materiales, se recomienda enviar un correo a bibliobus-brmu@listas.carm.es con al menos 7 días de antelación a la visita del bibliobús en la localidad donde tengamos prevista la recogida de dicho material.

No suelen ocurrir incidencias, pero a veces algún despistado se olvida de devolver sus libros la última semana de agosto, aunque siempre suelen devolverlo al año siguiente, a principios de julio. Por ello, es importante recordar que la devolución de los libros prestados se puede realizar en el propio bibliobús en cualquiera de las visitas que este realice, pero si se es de fuera y se tiene que marchar a su localidad de origen, también se pueden devolver por correo a la dirección de Biblioteca Regional, Avda. Juan Carlos I, 17, Cp. 30.008 (Murcia) o personalmente en la misma.

Este servicio estival se ha consolidado con los años como una opción práctica y cercana para quienes no renuncian a la lectura ni siquiera en vacaciones. La Biblioteca Regional apuesta por mantener vivo el hábito lector, acercando los libros allá donde están los lectores, incluso en la playa. El éxito de esta iniciativa demuestra que el verano y la lectura no están reñidos, y que encontrar un buen libro puede ser tan fácil como acercarse a un bibliobús con la toalla bajo el brazo.

Durante los meses de verano, este vehículo cargado de historias, terror, risas o suspense se convierte en un punto de encuentro entre generaciones donde no faltan los comentarios sobre libros ya leídos, recomendaciones cruzadas y preguntas al bibliotecario sobre la siguiente lectura para llevarse a casa.

Iniciativas como esta son muestra del compromiso de la Región de Murcia con la lectura en cualquier época del año, porque el verano también es tiempo de leer, y gracias al bibliobús, ningún rincón del litoral murciano se quedará sin su dosis de aventuras, misterios, romances o risas entre las páginas de un libro.