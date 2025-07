"Mi cocina es tradición, no faltan recetas murcianas de cuchareo de mi familia"

¿Quién es Tere cuando no está cocinando, grabando recetas o reformando su casa en el campo?

Soy una persona supersencilla. Tengo 38 años y soy una enamorada de pasar tiempo en familia y en contacto con la naturaleza. Me encanta reformar muebles y pasear con mis perros Curry y Canela.

Empezaste con un blog hace más de diez años y hoy te siguen más de 400.000 personas en Instagram... ¿Cómo ha sido ese viaje de Las María Cocinillas?

Ha sido un viaje largo, con muchas paradas y destinos. Empezó como un hobby y se convirtió en mi trabajo. Desde el principio siempre han estado la ilusión y el cariño por la cocina, y ha ido evolucionando conmigo, primero como mujer y luego como madre. Las recetas han cambiado mucho, pero siempre se basan en ser nutritivas, sencillas, del día a día, con mucha cocina de aprovechamiento y recetas familiares de toda la vida.

Tu cocina es de temporada, sin postureo y con ingredientes reales. ¿Qué es para ti cocinar de forma consciente?

Para mí es respetar el ritmo de la naturaleza, intentar comer en cada estación lo que nos da la tierra. Y, sobre todo, disfrutarlo, hacerlo desde un lugar positivo. Sin restricciones: te comas lo que te comas, disfrútalo. ¡Así nunca te sentará mal!

Entre recetas, maternidad y sostenibilidad, ¿cómo encuentras el equilibrio? ¿Hay días que simplemente pides una pizza y ya?

¡Claro! Ahora con la peque, más que pedirla, la hacemos en casa (ríe). Para mí el equilibrio está en disfrutar de lo que toca en cada momento. Si podemos cocinar en casa, genial, pero comer fuera también nos encanta. Si estás pasando el día fuera y la mejor opción es llevarte unas pizzas a la playa, ¡es un planazo de 10! Lo importante es que el mayor porcentaje de tu alimentación en casa lo hagas tú, con cariño y con alimentos de calidad.

¿Cuál ha sido la receta más viral de tu perfil? Esa que sigue salvando cenas por toda España.

Si no me falla la memoria, una milanesa de berenjena estilo San Jacobo. ¡Está increíble! Nadie adivina que es berenjena, se puede rellenar de mil maneras y queda riquísima.

¿Qué plato representa mejor tu cocina y por qué?

Mi cocina es tradición. No faltan recetas murcianas de cuchareo de mi familia, como una buena olla gitana. Pero también está basada en el producto: carne, pescado, huevos de calidad y una buena guarnición de verduras del huerto, sin más.

Hablas mucho de hábitos saludables... ¿Qué alimento has desterrado de tu cocina y cuál no puede faltar nunca?

Desterrar, como tal, no he desterrado ninguno, pero sí hay algunos que consumimos muy poco, como el azúcar. No forma parte de nuestro día a día, igual que los ultraprocesados (que ni siquiera los considero alimentos). Y el que nunca falta... ¡muchos! Pero, por ejemplo, un buen AOVE (aceite de oliva virgen extra) o mantequilla.

En 2020 te lanzaste a emprender con Barraca, tu restaurante en Santa Eulalia. ¿Qué supuso para ti abrirlo y, más adelante, decidir cerrarlo? ¿Qué aprendiste de esa etapa?

Abrir el restaurante era el sueño de mi chico, que es cocinero profesional. Lo hablamos en familia y para eso había que estar los dos mano a mano. Antes de que se quedara con esa espinita clavada, lo hicimos realidad. Fue una experiencia increíble: abrir en Murcia fue algo muy pensado y no nos equivocamos. Nos llevamos una experiencia bestial, una respuesta maravillosa de la gente, muchísimo cariño y emociones. Nos mudamos a Cádiz con la idea de relanzar Barraca en otro formato y, ahora que mi hija es más grande, vuelve a rondar entre nuestros proyectos... Así que ya os contaré, ¡tendréis que estar atentos a @lasmariacocinillas en Instagram!

Reformar una casa en el campo, tener una niña pequeña, compartir tu vida... ¿Te planteas a veces parar o desconectar del todo?

Siento que tengo dos negocios que me permiten vivir «parada» por temporadas. Puedo dedicar las horas que quiero a trabajar y las que me apetece a disfrutar de estos placeres que he puesto en mi vida. Hoy en día se necesita una fuente de ingresos y creo que tengo una de las mejores opciones para poder compaginarlo sin que sea una incomodidad. Cuando trabajas en algo que te apasiona, ¿es realmente trabajo?

¿Qué le dirías a quien aún cree que «vivir de redes» es solo hacer vídeos bonitos de comida?

Pues que a veces sí, un vídeo viral puntual puede traer cosas. Pero realmente mantenerlo en el tiempo implica muchas más cosas. No es tan sencillo como hacer vídeos y ya: es toda una empresa y, como tal, hay que saber gestionarla en todos sus ámbitos.

¿Cómo ha cambiado tu comunidad con el paso de los años? ¿Sientes que te siguen por las recetas o por la vida que compartes?

Mi comunidad es superfiel y se parece mucho a mí. La mayoría están por las recetas, pero compartimos una forma de vivir y de ver la vida muy parecida. Por eso todo lo que comparto en torno a un estilo de vida sano es superbien aceptado. Siento que están a gusto.

¿Qué tres ingredientes no pueden faltar en tu cocina para sobrevivir a la semana?

Huevos, anchoas... ¡y más huevos! (ríe). Me salvan cualquier comida y soy muy fan.

Recomiéndanos una receta exprés que siempre funcione cuando no tienes tiempo ni ganas.

¡Cualquiera con huevos! En tortilla, en revuelto, en una quiche, en una frittata... ¡Te salvan todo!

¿Cómo decides qué sí y qué no compartir en redes? ¿Dónde marcas el límite?

Todo lo que comparto suele girar en torno a mi negocio, en un 90%. El otro 10% son recomendaciones algo más personales, pero siempre con límites. No saco nada que nos defina más allá de una receta o de una recomendación. Si muestro algo de la casa porque me preguntan, retiro los objetos personales y la dejo más impersonal. Mantener nuestra intimidad es muy importante. Que trabaje en redes no implica compartir mi vida personal. Aunque muchos piensen que sí, se enseña solo un porcentaje minúsculo y todo está revisado y pensado. Nada sale al azar.

¿Qué te da más pereza de todo este mundo digital?

La rapidez con la que va todo. Yo soy más de ritmo ‘slow’.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a crear contenido sobre cocina sin dejar de ser fiel a sí misma?

Que no siga modas, que intente plasmar en su cocina lo que realmente le gusta. Si lo hace así, jamás se cansará de hacerlo.

¿Cómo ves el futuro de la creación de contenido gastronómico? ¿Más postureo o más realidad?

¡Ojalá más realidad! Pero lo veo complicado... Ojalá, al menos, un punto medio.

Recomiéndanos una cuenta murciana que te inspire, ya sea de cocina, sostenibilidad o maternidad.

¡Me encantas tú! Y mi Tere Vivancos, que cocina como los ángeles.

Y si mañana se apagan todas las redes... ¿Qué harías con tu vida?

Seguiría cocinando, porque alrededor de una mesa es donde pasan la mayoría de recuerdos y momentos de nuestro día a día. Seguiría viviendo en el campo. Mi propósito es tener cada vez más tiempo para conseguir nuestro huerto, animales, y una parte que nos sostenga dentro de nuestro hogar. Si todo eso se pudiera unir y ofrecer comida que también ayudara a nuestra economía, sería un círculo increíble. Además, hace un año emprendí otro negocio precioso de cosmética natural que me está dando una energía y motivación increíbles, y con el que estoy creciendo y ayudando a crecer a muchas mujeres conmigo. Así que... ¡ideas y ganas no me faltan!