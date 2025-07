Morcheeba: groove a raudales con Skye Edwards y Ross Godfrey

El (ahora) dúo británico Morcheeba, clave para entender la deriva trip-hop y downtempo del pop comercial durante los noventa, vuelve este domingo a Murcia para presentar nuevo álbum, Escape the chaos (2025). El anterior fue Blackest blue (2021), al que siguió una colección de remixes en 2022.

Aunque de la primigenia ola de trip-hop noventero ya apenas quedan supervivientes tres décadas después del lanzamiento del primer EP de Morcheeba (Trigger hippie, de 1996), su nuevo (undécimo) álbum prueba la vigencia de ese legado y la traslada a momentos de máxima plenitud con la voz aterciopelada de Skye Edwards y los sugerentes riffs de guitarra de Ross Godfrey (puro sonido Big calm, reminiscente de The Sea).

En el single que lo avanzó, Call for love, una leve base de hip-hop marca el ritmo, con influencias de soul y blues en voces e instrumentación. El sencillo y el disco ilustran además la celebración de sus 30 años como grupo, desde que debutaron en Londres formando parte del gran movimiento trip-hop, encabezado por grupos como Massive Attack y Portishead.

La calidad estética y de producción sigue marcando pauta en Morcheeba, que fueron la respuesta londinense cuando Brístol, a mediados de los noventa, dominaba el panorama de la música electrónica. Parte del éxito radica en que son, al mismo tiempo, orfebres de canciones y generadores de un sonido propio, reconocible y fácil de asimilar. Lo demuestran temas como Trigger hippie, The Sea y Rome wasn’t built in a day, habiendo vendido más de diez millones de álbumes con los que han girado por todo el mundo.

¿Cuándo? Domingo, 22.00 horas ¿Dónde? Murcia Parque, Murcia ¿Precio? 35 euros

De trío a dúo

Inicialmente Morcheeba era un trío formado por los hermanos Paul y Ross Godfrey y la vocalista Skye Edwards. Además de trip-hop, en sus composiciones hay soul, rock, folk, psicodelia y electrónica. Debutaron en el largo con Who can you trust? (1996), álbum cuya gira los llevó por Europa y Norteamérica, y a colaborar con David Byrne. El siguiente, Big calm (1998), se orientó más al pop. Fragments of freedom (2000) incluía uno de sus himnos, el citado Rome wasn’t built in a day. Y en Charango (2002) colaboraron Kurt Wagner (Lambchop) y los raperos Pacewon y Slick Rick. Pero, a finales de 2003, los hermanos Godfrey anunciaron su separación de Edwards por «diferencias personales y creativas». Se publicó un grandes éxitos: Parts of the process (2006) y Skye debutó en solitario, mientras Paul y Ross grabaron otros dos álbumes como Morcheeba con diferentes vocalistas, The antidote (2005) y Dive deep (2008).

En 2010, Edwards volvió: juntos grabaron Blood like lemonade (2011) y, tres años más tarde, Head up high (2013). Sin embargo, cuatro años después Paul Godfrey abandonó la banda y exigió a su hermano y a Skye una cantidad de dinero «desorbitada» por continuar grabando bajo dicho nombre, así que el siguiente disco apareció en 2016 firmado como Skye & Ross. Finalmente, llegaron a un acuerdo: en 2018 salió un nuevo álbum de Morcheeba, Blaze away, y, tras él, el Blackest blue, ya únicamente con Skye Edwards y Ross Godfrey.

Skye tiene una de las voces más reconocibles de la música británica; asume las canciones como rituales sanadores, con su tono suave y cálido combinado con la guitarra psicodélica de Ross: una experiencia fascinante, deudora de Tricky y Sade, con esos toques de blues, acid-jazz, soul, dub y funk mezclados con scratching.

En 2018, Morcheeba iniciaron su gira por España en La Mar de Músicas, y este domingo vienen a ‘Las Noches del Malecón’. No pretenden sacudir conciencias, sino devolvernos el aliento perdido. Nada de estridencias o prisas en medio del asfixiante bullicio que nos rodea. Y groove a raudales.